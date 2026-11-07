Nuria, pescadera: "La gente no tiene tiempo para cocinar una merluza, pero sí para ver tres capítulos seguidos de una serie"

En España, comprar pescado fresco y cocinarlo en casa ha dejado de ser una costumbre tan habitual como hace unos años.

El precio, la falta de tiempo y los cambios en los hábitos alimentarios están poniendo a prueba a las pescaderías tradicionales, que también se enfrentan a la dificultad de encontrar trabajadores.

En Albacete, Nuria Rueda conoce bien esta realidad. Junto a su hermano Amador, lleva las riendas de un negocio familiar con más de cuatro décadas de historia.

Al frente de Pescaderías Amador, Nuria vive especialmente intensas las semanas anteriores a Nochebuena y Nochevieja. Son las fechas de mayor actividad para sus dos establecimientos, donde la preparación comienza mucho antes de que lleguen los clientes.

El esfuerzo de ambos contrasta con una tendencia que preocupa al sector y es que, cada vez se consume menos pescado en los hogares españoles.

El pescado fresco en España

Según los datos recopilados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el consumo doméstico de pescado ha perdido alrededor de un tercio de su volumen en la última década.

Para Nuria, el problema no se explica únicamente por el coste del producto. También ha cambiado la relación de los consumidores con la cocina y el tiempo que están dispuestos a dedicarle.

"La gente va a lo cómodo. Los jóvenes que vienen no saben hacer un guiso, les tienes que explicar cómo se hace una salsa para un lenguado", explica.

Su reflexión resume una transformación que percibe cada día detrás del mostrador: "No hay tiempo para una merluza, pero sí para tres capítulos de una serie".

A las dificultades para mantener el consumo se suma otro problema cuando llega la campaña navideña: encontrar personal que ayude a atender el aumento de pedidos. "No encuentro a nadie para trabajar en navidades, es imposible. Para un mes prefieren no trabajar", lamenta.

Comprar con antelación

Con las fiestas a la vuelta de la esquina, Nuria tiene claro que la improvisación puede salir cara. Los precios del pescado y el marisco dependen de la disponibilidad en las lonjas y de la demanda, especialmente elevada durante las celebraciones navideñas.

Por eso recomienda anticiparse y encargar los productos con varias semanas de margen. "Una gamba que a lo mejor te llevas por 75 euros tres semanas antes, si la quieres en Nochebuena o no hay o está a 180 euros. Con el besugo pasa igual, cómpralo 15 o 20 días antes para asegurártelo", aconseja.

La planificación es fundamental en sus establecimientos. De hecho, alrededor del 80 % de las ventas de diciembre se realizan mediante encargos previos. "Entre las dos pescaderías podemos hacer unos 600 pedidos entre Nochebuena y Nochevieja", detalla.

La pescadera también advierte sobre las ofertas demasiado económicas, especialmente cuando se trata de productos congelados que se presentan como grandes oportunidades. "Si te sale más barato es que tienen que vaciar los congeladores que tienen del año pasado".

En cuanto a la seguridad alimentaria, insiste en la importancia de conocer el origen y la conservación del producto. "Yo no congelo nada en mi casa, pero tampoco me como nada crudo.

Si vas a comer algo crudo, congélalo". También recomienda comprobar el etiquetado para distinguir correctamente el pescado fresco del descongelado: "Hay mucha gente que vende pescado descongelado como si fuera del día".

40 años tras del mostrador

Mantener una pescadería familiar durante más de cuatro décadas requiere algo más que ofrecer buen género. En el caso de los hermanos Rueda, buena parte de su fórmula consiste en conocer personalmente a quienes suministran el producto y cuidar cada detalle de su comercialización.

La calidad del género y la atención personalizada han contribuido a consolidar una clientela habitual, formada principalmente por personas mayores que llevan años confiando en el establecimiento.

Para Nuria, esa fidelidad es la mejor recompensa a su trabajo diario. "Todos los días que abres es un examen y verlos volver de un año para otro es sentir que estoy aprobada", reconoce.

Pese a las dificultades que atraviesa el comercio tradicional, no pierde la esperanza. Las pescaderías independientes se enfrentan a la competencia de los supermercados, al descenso del consumo y a la falta de relevo generacional.