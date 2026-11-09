Laura, 31 años: "Cuando volví de Reino Unido a España sentí que aquí nada de lo que haces es suficiente, estuve 9 meses sin encontrar trabajo"

Marcharse al extranjero se ha convertido en una alternativa para muchos jóvenes españoles que buscan mejores oportunidades laborales. Los bajos salarios, las dificultades para acceder a una vivienda y la falta de estabilidad llevan a algunos a hacer las maletas y comenzar una nueva vida lejos de casa.

Sin embargo, vivir fuera también puede hacer que se valore de otra manera lo que se ha dejado atrás. La familia, los amigos o simplemente la posibilidad de volver a un entorno conocido son algunos de los motivos que llevan a plantearse el regreso.

De hecho, según el estudio Trayectorias: Experiencias de la población española joven residente en el exterior y expectativas de retorno, presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el 75 % de los jóvenes españoles que viven en el extranjero tiene intención de regresar, aunque las dificultades laborales y de vivienda complican esa decisión.

Pero volver después de varios años tampoco garantiza encontrar la vida que uno imaginaba. A veces, el país que se dejó atrás ha cambiado y también lo ha hecho la persona que regresa.

Es lo que le ocurrió a Laura Argal, una joven de 31 años que, después de pasar seis años viviendo en Reino Unido, decidió regresar a España. En una conversación con el canal Guten Tag en Español, ha contado cómo fue su experiencia y por qué aquella vuelta terminó siendo mucho más difícil de lo esperado.

Por qué Reino Unido

Laura explica que su primera experiencia en el extranjero llegó incluso antes de terminar sus estudios universitarios. Durante dos años trabajó como au pair, primero en Reino Unido y después en Irlanda, una etapa que despertó su curiosidad por conocer otras culturas.

Al terminar la carrera, decidió probar suerte fuera de España. Había conocido a otros jóvenes con su misma formación que habían conseguido empleos en oficina en Reino Unido y pensó que ella también podía hacerlo.

Además, las perspectivas laborales que veía entre quienes se había quedado en España no eran demasiado alentadoras. Muchos tenían que pasar años enlazando prácticas y puestos mal remunerados antes de conseguir cierta estabilidad.

Por eso eligió Manchester, una ciudad que ya conocía y que le ofrecía posibilidades tanto profesionales como personales. Se marchó con una maleta y la intención de quedarse unos meses, aunque pronto descubrió que quería construir allí su vida.

"A las dos semanas encontré trabajo limpiando en un hotel", recuerda. Y lo que más le sorprendió fue comprobar que podía mejorar su situación en relativamente poco tiempo.

De hecho, apenas dos meses después ya había conseguido un puesto de oficina. Aquella experiencia le permitió ganar confianza, mejorar su inglés y descubrir que su esfuerzo podía traducirse en nuevas oportunidades.

"Cuando estás solo nadie va a hacer las cosas por ti y tienes que aprender a hacerlas solo o a preguntar. Así que creo que gané mucha autonomía", explica.

9 meses encontrar trabajo

Después de seis años en Reino Unido, Laura comenzó a preguntarse dónde quería establecerse a largo plazo. Llevaba tiempo compartiendo vivienda, deseaba tener su propio espacio y muchos de sus amigos habían empezado a marcharse a raíz del Brexit.

Todo ello hizo que se planteara regresar a España. Aunque sabía que encontrar trabajo podía resultar complicado, confiaba en que su experiencia internacional y su nivel de inglés le abrirían puertas.

Sin embargo, la realidad fue muy diferente. "Después de todo lo que había conseguido en Reino Unido fue algo bastante difícil darme cuenta de que me quería volver a España. Cuando llegué a España llegué totalmente agotada porque me costó 9 meses encontrar trabajo y lo recuerdo una época bastante dura".

Tampoco esperaba que readaptarse a su país le resultara tan extraño. Se había acostumbrado a otras formas de relacionarse, a respetar más el espacio personal y a determinados hábitos cotidianos que ya tenía completamente interiorizados.

"Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas", reconoce al hablar de algunas de las diferencias culturales que más notó. Finalmente consiguió un empleo como analista de datos en Málaga. Pero lo que parecía el comienzo de una nueva etapa de estabilidad terminó convirtiéndose en otra experiencia difícil.

"En Reino Unido el trabajo de una persona lo hacía una persona; en España sentía que el trabajo de dos o tres lo hacía solo uno", confiesa.

Una de las mayores diferencias que encontró Laura estaba en la organización del trabajo. A las tres horas diarias que dedicaba a desplazarse en autobús se sumaban unas condiciones laborales muy distintas de las que había conocido en Reino Unido.

"Nunca es suficiente"

Según cuenta, también le sorprendió la presión por demostrar constantemente su valía, la normalización de las horas extraordinarias y la sensación de que nunca era suficiente.

"La mentalidad laboral aquí es muy distinta porque hay pocas oportunidades, siempre tienes que ser el mejor, hacer horas extra está bastante normalizado... Todo eso va generando un entorno que si no estás acostumbrado te puede afectar bastante. Yo trataba de repetirme que mi valor no estaba en el trabajo".

A ello se añadía una supervisión que sentía excesiva y una falta de flexibilidad que terminó afectando a su bienestar emocional. "Nos vigilaban casi como a niños de colegio, con reuniones diarias para fiscalizar qué hacías en cada minuto", recuerda sobre aquella etapa.

La experiencia también le hizo replantearse qué significaba realmente tener una buena calidad de vida. Porque, aunque seguía apreciando muchas cosas de España, sus prioridades habían cambiado después de vivir fuera.

"Siempre escuché que España tenía una calidad de vida brutal. Y no lo niego: el clima, la comida, la familia cerca…", reconoce. "Pero después de vivir fuera, mi idea de calidad de vida ha cambiado".

Nueva etapa en Nueva Zelanda

Ante la posibilidad de continuar en un trabajo que le estaba pasando factura o enfrentarse nuevamente a meses de búsqueda laboral, Laura decidió tomar otro camino.

Esta vez puso rumbo a Nueva Zelanda, donde optó por empleos alejados de su trayectoria profesional anterior, trabajando en la reposición de productos de un supermercado y en tiendas de ropa.

"No quería volver a ser la empleada del mes ni asumir esa carga mental. Necesitaba un trabajo físico, descansar y sanar", explica sobre una decisión con la que buscaba recuperar la tranquilidad.

Lejos de interpretar aquel cambio como un retroceso, comenzó a valorar otros aspectos de su vida que hasta entonces habían quedado en segundo plano, como disponer de tiempo y no vivir constantemente pendiente del trabajo.

Ahora, mientras prepara una nueva etapa en Australia, Laura asegura que toda esta experiencia le ha ayudado a entender que sentirse en casa no depende necesariamente de vivir en el país donde uno nació.

"He aprendido que mi casa está en mí; allá donde vaya tengo mi lugar seguro. No es tanto el sitio donde estés, sino la vida que intentes construir en él", concluye.