Isabel, cocinera: "El auténtico pescado frito no se hace con harina de garbanzo, sino con 250 ml de cerveza y harina de trigo"

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El pescado frito es uno de los platos más populares de la gastronomía española, especialmente en Andalucía, donde los boquerones y los langostinos forman parte de muchas cartas de bares y restaurantes. Conseguir que queden crujientes por fuera y jugosos por dentro es una de las claves de esta preparación.

Aunque existen diferentes formas de rebozar el pescado, no todas requieren de utilizar únicamente harina. También es posible preparar una masa ligera con cerveza, huevo y levadura, una combinación que permite conseguir un exterior dorado y con una textura diferente.

Precisamente, Isabel, creadora del canal de YouTube Cocinando con Isabel, comparte una receta con la que prepara boquerones y langostinos fritos utilizando una masa casera que se elabora en pocos minutos.

Para conseguirlo, la cocinera utiliza 250 mililitros de cerveza, unos 200 gramos de harina de trigo, un huevo y una cucharadita de levadura química. Además, incorpora ajo, perejil y azafrán para darle más sabor.

El resultado es un rebozado aromático que envuelve el pescado y el marisco antes de introducirlos en aceite caliente. Una alternativa sencilla para quienes quieren preparar una fritura diferente sin recurrir a los preparados comerciales.

El truco de la cerveza

Una de las particularidades de la receta de Isabel es que no utiliza harina de garbanzo, habitual en algunas frituras andaluzas, sino harina de trigo de uso común.

Sin embargo, el ingrediente que marca la diferencia es la cerveza. La cocinera añade 250 mililitros a la mezcla para conseguir una masa fluida que pueda adherirse fácilmente a los boquerones y langostinos.

La cerveza aporta líquido y gas a la preparación, favoreciendo así que el rebozado adquiera una textura más aireada al entrar en contacto con el aceite caliente.

Además, Isabel incorpora una cucharadita de levadura química de unos ocho gramos, que ayuda a que la cobertura resulte menos compacta durante la fritura.

A diferencia del pescado enharinado tradicional, en el que las piezas se pasan directamente por harina antes de freírlas, esta elaboración utiliza una masa húmeda que cubre completamente cada pieza.

De esta manera, se consigue una fritura con una capa exterior más marcada, similar a la de otros rebozados elaborados con cerveza.

Ajo, perejil y azafrán

Otro de los detalles de la receta es que Isabel no se limita a mezclar harina, cerveza y huevo. También utiliza varios ingredientes aromáticos para conseguir un rebozado más sabroso.

La cocinera comienza colocando en un recipiente amplio tres dientes de ajo picados y perejil fresco al gusto. Después añade sal, un sobre de azafrán molido y una cucharadita de levadura química, mezclando todos los ingredientes antes de incorporar el huevo.

El azafrán aporta un matiz aromático característico y también contribuye a dar color a la masa. Por su parte, el ajo y el perejil combinan especialmente bien con el sabor del pescado y el marisco.

Una vez incorporado el huevo de tamaño L, Isabel lo bate con el resto de los ingredientes y añade un poco de pimienta negra recién molida. A continuación, incorpora la harina de trigo y comienza a añadir la cerveza poco a poco, removiendo hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Receta de pescado frito Ingredientes Boquerones, 500 g

Langostinos crudos, 400 g

Perejil fresco al gusto

Sal al gusto

Azafrán molido, 1 sobre

Huevo, talla L

Cerveza, 250 ml

Levadura en polvo para hornear, 8 g

Ajo, 3 dientes

Harina de trigo, 200 g

Aceite de oliva para freír. Paso 1 Limpia los boquerones y prepara los langostinos crudos, retirando las partes que no vayas a utilizar. Seca bien ambas preparaciones con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad. Paso 2 Coloca los 500 gramos de boquerones y los 400 gramos de langostinos en recipientes separados. Añade sal al gusto y déjalos reservados mientras preparas la masa del rebozado. Paso 3 Pela los tres dientes de ajo y pícalos finamente. Lava también el perejil fresco, sécalo y córtalo en trozos pequeños. Paso 4 Introduce el ajo y el perejil en un bol amplio. Incorpora una pizca de sal, el sobre de azafrán y la cucharadita de levadura química. Paso 5 Remueve los ingredientes para distribuirlos de manera uniforme y añade el huevo de talla L. Bátelo con unas varillas o un tenedor hasta que quede completamente integrado. Paso 6 Agrega un poco de pimienta negra recién molida, si lo deseas, y vuelve a mezclar. Paso 7 Incorpora los 200 gramos aproximados de harina de trigo y comienza a remover para integrarla con el resto de los ingredientes. Paso 8 Vierte los 250 mililitros de cerveza poco a poco, mientras continúas mezclando con las varillas. Trabaja la masa hasta que desaparezcan los grumos y adquiera una consistencia uniforme. Paso 9 Comprueba la textura del rebozado. Si queda demasiado líquido y no se adhiere bien a los ingredientes, añade un poco más de harina, en pequeñas cantidades, hasta conseguir el espesor deseado. Paso 10 Coloca una sartén profunda al fuego y añade suficiente aceite de oliva suave o de girasol. Caliéntalo hasta alcanzar una temperatura adecuada para freír, aproximadamente entre 170 y 180 °C, evitando que llegue a humear. Paso 11 Prepara un plato amplio con papel absorbente, donde colocarás el pescado y el marisco una vez fritos. Paso 12 Sujeta cada langostino por la cola e introdúcelo en la masa, procurando que quede bien cubierto. Levántalo y deja que caiga el exceso de rebozado antes de llevarlo al aceite. Paso 13 Fríe los langostinos en pequeñas tandas hasta que el exterior esté dorado y el interior completamente cocinado. Retíralos con una espumadera y colócalos sobre el papel absorbente. Paso 14 Cuando hayas terminado con los langostinos, introduce los boquerones en la masa y cúbrelos cuidadosamente por ambos lados. Paso 15 Pasa los boquerones al aceite caliente, también en pequeñas cantidades, y fríelos hasta que el rebozado adquiera un tono dorado y el pescado esté bien hecho. Paso 16 Retira las piezas de la sartén y déjalas escurrir brevemente sobre papel absorbente. Sirve los boquerones y los langostinos recién hechos para disfrutar de una cobertura más crujiente.

La cantidad de harina es aproximada, ya que la textura final puede variar ligeramente. Si la preparación queda demasiado líquida, la cocinera recomienda incorporar un poco más, siempre en pequeñas cantidades.

Lo importante es obtener una masa suficientemente fluida para cubrir el pescado, pero con la consistencia necesaria para que no se desprenda por completo durante la fritura.

Para que quede más crujiente

Además de preparar correctamente la masa, otro de los aspectos fundamentales de esta receta es controlar la temperatura del aceite.

Isabel utiliza una sartén suficientemente profunda y añade aceite de oliva de sabor suave o aceite de girasol en cantidad suficiente para freír las piezas. Mientras el aceite se calienta, sazona los boquerones y los langostinos, que ya tiene preparados para pasar por el rebozado.

Cuando llega el momento de freírlos, comienza por los langostinos. Los sujeta por la cola, los introduce en la masa y deja escurrir ligeramente el exceso antes de pasarlos a la sartén.

Este pequeño gesto evita que se acumule demasiada masa alrededor del marisco y ayuda a conseguir una cobertura más uniforme.

Para que no quede aceitoso

Uno de los problemas más habituales al preparar frituras caseras es que el pescado termine demasiado grasiento o que la cobertura pierda su textura crujiente pocos minutos después de cocinarlo.

Para evitarlo, conviene comprobar que el aceite está suficientemente caliente antes de introducir las primeras piezas. Si la temperatura es demasiado baja, la masa puede absorber más grasa.

También es importante freír en pequeñas tandas, dejando espacio entre los boquerones y los langostinos para que se cocinen de manera uniforme.

Otro detalle es retirar el exceso de masa antes de introducir cada pieza en el aceite. Así se evita que se formen acumulaciones de rebozado que puedan quedar poco hechas por dentro.

Una vez fritos, lo mejor es dejar escurrir brevemente el pescado y servirlo cuanto antes, ya que el vapor que desprende puede ablandar la cobertura si permanece demasiado tiempo amontonado.

Con estos sencillos cuidados, la receta de Isabel permite preparar unos boquerones y langostinos con un rebozado dorado, aromático y crujiente, utilizando ingredientes fáciles de encontrar y sin necesidad de recurrir a harina de garbanzo.