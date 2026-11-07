Eli Defferary, empresaria: "Los españoles prefieren vivir de ayudas como el paro. Hago entrevistas y me dicen que les llame cuando se les acabe"

El desempleo sigue siendo el gran reto de la economía española en 2026. A pesar de las mejoras recientes, el país mantiene una tasa de paro que ronda el 10,3%, una cifra que duplica la media de la OCDE y sitúa a España a la cabeza de la lista europea.

Esta paradoja mantiene a la sociedad en un debate completamente polarizado. Mientras miles de trabajadores denuncian condiciones precarias y sueldos insuficientes frente al encarecimiento de la vida, los empresarios alertan de una preocupante falta de motivación y de vacantes imposibles de cubrir.

En el ojo del huracán se encuentra Eli Defferary, una popular divulgadora financiera y empresaria que ha encendido la polémica en las redes. Tras sufrir varios procesos de selección fallidos para puestos de teletrabajo cualificados, denuncia sin tapujos la falta de implicación de los candidatos que, supuestamente, quieren trabajar.

El paro en España

Este mes de noviembre, España ha vuelto a situarse a la cabeza del paro en la OCDE tras los últimos balances oficiales, manteniendo una tasa de desempleo que ronda el 10,3%.

Mientras los economistas insisten en que el problema es estructural y multifactorial, una parte creciente de la sociedad —incluidos profesionales de recursos humanos y pequeños empresarios— asegura estar observando un cambio de actitud en ciertos candidatos.

Una de las personas que ha percibido este cambio es Eli Defferary, una asesora y divulgadora financiera española, ex-empleada de banca, que se ha hecho muy popular en redes sociales, donde ha compartido sus procesos de selección fallidos.

De acuerdo con la gestora, la situación es tan dramática que cree que los españoles "prefieren vivir de las ayudas", como el paro.

Sus declaraciones se producen en un contexto en el que el desempleo sigue siendo uno de los principales problemas del mercado laboral español. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en el tercer trimestre de 2026 había 2.591.100 personas desempleadas en España, lo que situaba la tasa de paro en el 10,18%.

"La gente no quiere trabajar. Hago entrevistas y me dicen que les llame cuando se les acabe el paro", denuncia la gestora.

Defferary explica que ofrece puestos cualificados con teletrabajo completo con un horario estándar de lunes a viernes, pero aun así se encuentra con candidatos que no leen las condiciones o preguntan dónde habría que acudir físicamente.

"Ofrezco un trabajo que muchos consideran un sueño y, aun así, todavía me preguntan que dónde tienen que ir a trabajar. Tómate la molestia de leerte la oferta, por lo menos", cuenta Defferary en sus redes sociales.

Para perfiles que requieren experiencia en derecho bancario, hipotecas o área comercial, esta falta de implicación resulta, en su opinión, especialmente llamativa. Su conclusión es tajante: no faltan ofertas, sino motivación.

Sin embargo, y a pesar de las declaraciones de la gestora, este relato contrasta con el de miles de trabajadores que, desde la otra cara del mercado laboral, denuncian precariedad, sueldos insuficientes y un encarecimiento generalizado del coste de vida que hace inviable aceptar empleos mal remunerados.

Afirman que no se trata de desgana, sino de una especie de supervivencia. A su juicio, no se puede trabajar por salarios que no cubren gastos básicos o aceptar jornadas incompatibles con la vida familiar.

Universitarios recién titulados y profesionales con experiencia coinciden en que el problema no es la voluntad de trabajar, sino la calidad del trabajo disponible.

En este contexto, las empresas buscan perfiles altamente especializados que, a menudo, escasean y, por otro lado, los trabajadores exigen condiciones que consideran mínimas para mantener un nivel de vida digno.

En medio de esta tensión, el debate se polariza: unos interpretan la falta de candidatos como señal de acomodamiento y exceso de ayudas, mientras otros aseguran que es la consecuencia lógica de un modelo laboral que no ha sabido modernizarse.

"No sé si quizás es mi culpa, que apunto muy alto", dice Defferary. "Tan solo quiero gente espabilada en mi equipo, que haya trabajado en el ámbito jurídico o en la banca, especialmente en derecho bancario, hipotecas, en el área comercial, es decir, con experiencia", finaliza.