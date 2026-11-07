Alba, 34 años: "Dejé mi trabajo de ingeniera aeronáutica para trabajar en una fábrica de mantecados. Quería seguir la tradición familiar y ser feliz"

Cambiar una carrera profesional en el sector aeronáutico por el obrador de una fábrica familiar de mantecados no parece una decisión habitual.

Sin embargo, para Alba de la Cruz, una estepeña de 34 años, regresar a su pueblo significaba mucho más que abandonar un empleo estable. Se trataba de recuperar una tradición familiar y apostar por un proyecto que siempre había sentido como propio.

Después de estudiar Ingeniería Aeronáutica en Sevilla y trabajar durante cinco años y medio para una multinacional, decidió regresar a Estepa para incorporarse al negocio que había iniciado su abuelo.

Una elección que sorprendió a quienes conocían su trayectoria, pero que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Su historia se dio a conocer en el programa Los repobladores, de Canal Sur, donde explicó cómo pasó de trabajar en el mundo de la aeronáutica a participar en la elaboración artesanal de uno de los productos más representativos de la Navidad española.

"Me llamo Alba y soy repobladora. Dejé la Ingeniería Aeronáutica y Sevilla porque sentí la necesidad de dedicarme al negocio familiar y no abandonar la pasión por los dulces", contó durante su intervención.

Una tradición familiar

No fue una decisión improvisada. Desde pequeña había estado vinculada a la fábrica, aunque sus padres siempre habían insistido en que su principal responsabilidad era estudiar.

Con el tiempo, aquella relación con el obrador terminó convirtiéndose en una vocación que pesó más que las oportunidades profesionales que había encontrado fuera de su localidad.

La historia del negocio se remonta a su abuelo, que puso en marcha una empresa dedicada a fabricar polvorones y mantecados artesanales. Años después, su padre, Miguel, recuperó las recetas y los procedimientos tradicionales que habían caracterizado aquella primera etapa.

Fue precisamente al ver cómo su padre volvía a elaborar aquellos dulces cuando Alba sintió que quería formar parte del proyecto. "Fue mi abuelo quien empezó en el seno familiar a elaborar dulces artesanos, como muchas otras familias en Estepa. Cuando mi padre recuperó las recetas tradicionales, tal y como las hacía mi abuelo, a mí me enamoró".

La joven no oculta que su decisión sorprendió a muchas personas de su entorno. Sin embargo, tenía claro que no quería quedarse con la duda de qué habría ocurrido si hubiera apostado por aquella vocación.

"No hubo un momento tal cual (para tomarla), pero fue un pensamiento que cada vez iba a más. Empezó a los tres meses de yo comenzar a trabajar en la aeronáutica, hasta que llevaba cinco años y medio y yo tenía una pregunta en la cabeza, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera intentado?", recuerda.

También influyó el momento personal que atravesaba. No tenía hijos ni cargas familiares y contaba con el respaldo de su pareja para dar un giro a su vida. "Así que le dije a mi novio que nos volvíamos a Estepa y él, que me apoya en todo, me dijo que para adelante".

Volver a Estepa

La decisión de Alba no fue un caso aislado dentro de la familia. Su hermana Elena, que había estudiado Ingeniería de Telecomunicaciones y estaba en Málaga, también terminó regresando para incorporarse al negocio familiar.

"Empecé dos años antes que mi hermana. Estaba en Málaga, estudiando, y me ofrecieron trabajo, pero estaba en la disputa de qué hacer, si venirme o no. Al final, como mi hermana... El corazón habló", explica.

El regreso tampoco estuvo exento de dudas. Elena reconoce que acostumbrarse de nuevo a vivir en un pueblo después de haber disfrutado de la independencia de una ciudad le costó al principio.

Para sus padres, sin embargo, tener a sus dos hijas trabajando a su lado ha cambiado por completo la dinámica familiar. Remedios, su madre, recuerda emocionada cómo recibió la noticia de que Alba regresaba.

"Cuando vengo con ellas por la mañana me da una confianza y una tremenda fuerza. Ya organizamos entre las tres. No estás sola, tienes un apoyo incondicional".

La propia Alba explica que una de las señales que le hicieron comprender que quería regresar era la tristeza que sentía cada domingo cuando tenía que abandonar Estepa para volver a Sevilla. "Los domingos, cuando venía con mi familia, yo volvía a Sevilla llorando. Sentía que tenía que estar aquí, que los estaba dejando atrás. Me sentía muy culpable porque mi sitio estaba aquí", confiesa.

Ahora, su trabajo está ligado a una actividad profundamente arraigada en su localidad y a una tradición que quiere mantener viva. Su apuesta no significa que haya dejado de admirar la ingeniería ni los aviones.

De hecho, tiene una respuesta para quienes todavía se sorprenden de su cambio profesional: "Los aviones me fascinan, pero los mantecados me corren por las venas".