La pescadera Nazareth y un plato con mejillones frescos. E.E iStock/TikTok

Nazareth, pescadera: "Los mejillones más jugosos no se cuecen con agua, sino al microondas 2 minutos y previamente hidratados"

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Los mejillones son uno de los mariscos más consumidos en España. Además de ser económicos y fáciles de encontrar en las pescaderías, destacan por su sabor y por las numerosas posibilidades que ofrecen en la cocina.

Aunque lo más habitual es prepararlos al vapor en una cazuela, existen otras formas de cocinarlos sin necesidad de encender los fogones. De hecho, el microondas puede convertirse en un buen aliado para tenerlos listos en apenas unos minutos.

Así los explica Nazareth, una pescadera andaluza que trabaja en un puesto del Mercado de Salamanca, en Málaga capital y que ha compartido un sencillo truco para conseguir unos mejillones jugosos sin recurrir a la cocción tradicional.

La recomendación aparece en un vídeo de TikTok publicado por su compañera Noe, conocida en redes sociales como @noelapeskaera, quien le pide que explique cómo prepara este marisco.

Su método consiste en dos pasos muy sencillos: dejar los mejillones unos minutos en agua antes de cocinarlos y utilizar después un recipiente de cristal apto para microondas.

Una técnica que, según cuenta la pescadera, permite disfrutar de unos mejillones recién hechos sin necesidad de llenar la olla de agua ni dedicar demasiado tiempo a su preparación.

Para que queden más jugosos

Uno de los aspectos más importantes a la hora de preparar mejillones es elegir ejemplares frescos y conservarlos correctamente hasta el momento de cocinarlos. Estos moluscos se comercializan vivos, por lo que conviene mantenerlos en la nevera y evitar dejarlos durante demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Nazareth propone comenzar colocando los mejillones en un recipiente de cristal con una pequeña cantidad de agua, aproximadamente dos dedos. Después introduce los ejemplares que vaya a cocinar y los deja reposar entre 15 y 20 minutos antes de continuar con la preparación.

Según explica la pescadera, este paso permite que el mejillón, al estar vivo, absorba algo de agua y se hidrate, lo que ayuda a conseguir una carne más carnosa.

Cómo cocinera los mejillones

Una vez transcurrido el tiempo de reposo, Nazareth retira el agua y coloca los mejillones e una fuente de cristal apta para microondas.

A continuación, tapa el recipiente sin cerrarlo herméticamente. Este detalle es importante porque permite que el vapor generado durante la cocción pueda salir sin que se acumule presión.

Después introduce la fuente en el microondas y programa aproximadamente dos minutos y medio. La principal ventaja de esta técnica es que los mejillones se cocinan aprovechando la humedad que contienen, sin necesidad de añadir más agua extra.

Sin embargo, el tiempo exacto dependerá de la potencia del microondas, del tamaño de los mejillones y de la cantidad que se prepare.

Por eso, aunque Nazareth utiliza dos minutos y medio, conviene comprobar el resultado y prolongar la cocción si es necesario hasta que los mejillones estén completamente hechos.

También es recomendable dejar reposar el recipiente unos instantes antes de destaparlo y hacerlo con cuidado.

Mejillones al microondas Ingredientes Mejillones frescos, cantidad al gusto

Agua, aproximadamente 2 dedos Paso 1 Revisa los mejillones antes de comenzar. Desecha los que tengan la concha rota y aquellos que permanezcan abiertos y no se cierren al darles un pequeño toque. Paso 2 Limpia las conchas bajo un chorro de agua fría, retirando las impurezas y las barbas que puedan tener adheridas. Paso 3 Siguiendo el método que comparte Nazareth, coloca los mejillones en un recipiente de cristal y añade aproximadamente dos dedos de agua. Paso 4 Deja reposar los mejillones entre 15 y 20 minutos, tal como propone la pescadera. Este remojo debe entenderse como parte de su truco particular, no como un paso necesario para cocinar el marisco. Paso 5 Transcurrido ese tiempo, desecha el agua y distribuye los mejillones en una fuente de cristal apta para microondas, procurando que no queden demasiado amontonados. Paso 6 Cubre la fuente con una tapa adecuada para microondas, colocada sin cerrar herméticamente para permitir la salida del vapor. Paso 7 Introduce el recipiente en el microondas y calienta durante unos dos minutos y medio, el tiempo que indica Nazareth para su preparación. Paso 8 Comprueba el punto de cocción. Si los mejillones todavía no están completamente hechos, continúa calentándolos en intervalos cortos hasta que se cocinen por completo. Paso 9 Retira el recipiente con cuidado, deja que repose brevemente y levanta la tapa alejándola del rostro para evitar el contacto directo con el vapor. Paso 10 Sirve los mejillones calientes, acompañados de su propio jugo de cocción si lo deseas.

Una alternativa rápida

La propuesta de Nazareth mantiene esa misma idea de los mejillones al vapor, pero sustituye la cazuela por un recipiente apto para microondas.

De esta manera, es posible preparar una ración pequeña sin utilizar demasiados utensilios y con un tiempo de cocción muy reducido.

Además, los mejillones admiten diferentes acompañamientos. Un poco de limón, perejil picado o una vinagreta suave pueden aportar un toque de frescura sin ocultar su sabor.

Para quienes buscan una forma sencilla de cocinar este marisco, el consejo de la pescadera malagueña demuestra que no siempre es necesario recurrir a las elaboraciones tradicionales.

Eso sí, más allá del remojo previo que propone Nazareth, la clave para conseguir un buen resultado está en utilizar mejillones frescos, controlar la cocción y evitar que permanezcan demasiado tiempo al calor.