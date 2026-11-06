Seis kilómetros y 17.000 historias: Zaragoza acoge la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana

Imagen de llegada a meta de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana. Cedida

Este domingo, Zaragoza se llena de dorsales, zapatillas y sonrisas para recordarnos algo que ya sabíamos: cuando nos lo proponemos, llegamos.

En 1900, en los Juegos Olímpicos de París, las mujeres pudimos competir por primera vez. Bueno, en realidad habría que decirlo entre comillas: sólo nos dejaron entrar en unas pocas pruebas, como el tenis y el golf, y en total éramos 22 mujeres (apenas un 2,2% de los deportistas).

Pero lo cierto es que al menos estábamos, que es lo importante. Y ya se sabe que, cuando una abre la puerta, el resto viene más fácil. Sin embargo, no a todo el mundo le hizo gracia.

El fundador de los JJOO modernos, Pierre de Coubertin, se opuso abiertamente a nuestra participación y la calificó de "antiestética, poco práctica e incorrecta". Tres adjetivos para descartar de un golpe a la mitad de la humanidad.

En cualquier caso, vamos por partes, porque nosotras también sabemos argumentar. ¿Antiestética? Que alguien nos enseñe algo más bonito que una mujer con las mejillas sonrosadas, el pelo recogido y una sonrisa de oreja a oreja al cruzar una meta.

¿Poco práctica? Pregúntale a cualquiera que haya vuelto a casa después de moverse con más energía, la cabeza más despejada y el ánimo por las nubes.

¿Incorrecta? Lo verdaderamente incorrecto habría sido dejarnos sentadas en la grada. Y spoiler: no nos quedamos.

124 años después, en esa misma ciudad, los Juegos de París 2024 fueron los primeros de la historia con el mismo número de deportistas que hombres que mujeres. Si eso no es una remontada en toda regla, que alguien se lo cuente a Coubertin.

Esto no va de competir contra nadie. Va de algo más sencillo: de que, década tras década, siglo tras siglo, hemos demostrado que somos iguales de fuertes y capaces que ellos. Y hasta con un poco más de empeño.

Y qué bien nos sienta. No hay nada más bonito que ver a mujeres sanas, fuertes y con ropa cómoda disfrutando del movimiento, sin complejos y sin pedir permiso.

Ahora imagínate esa imagen multiplicada por 17.000... ¡Eso es exactamente lo que va a pasar este domingo en Zaragoza!

Imagen de la marea rosa en las calles de Madrid el pasado 10 de mayo. ¡Ni la lluvia pudo con ellas! Esteban Palazuelos

Dorsales fuera

Este 8 de noviembre, esas decenas de miles participarán en la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana, que ya ha agotado todas sus inscripciones.

La cifra supera las 15.000 de la edición anterior y confirma el arraigo de una cita que reúne a distintas generaciones para correr, caminar y compartir el reto de llegar a la meta.

La capital aragonesa acoge la séptima parada del mayor evento deportivo femenino de Europa, un circuito que recorre nueve ciudades y que, en sus 22 años de trayectoria, ha celebrado más de 150 pruebas y reunido a más de 1,5 millones de participantes.

Su objetivo sigue más vivo que nunca: acercar la actividad física a más mujeres y ayudarlas a encontrar espacios donde participar, disfrutarla y sentirse protagonistas.

Una salida para todas

En la misma línea de arranque coincidirán corredoras habituales, aquellas que afrontan su primera prueba popular y participantes que completarán el recorrido caminando.

Cada una llegará con su propia motivación: mejorar una marca, recuperar una rutina o compartir una mañana con amigas y familiares. Y todas valen lo mismo. Esa diversidad forma parte de la identidad de la prueba, que busca que la relación con el deporte continúe mucho después de cruzar la meta.

Antes de la salida

La jornada empezará con dos momentos especiales:

9:15 horas : entrega de un cheque a la Asociación Somos Más , como apoyo a su trabajo de acompañamiento a supervivientes de violencia machista.

: entrega de un cheque a la , como apoyo a su trabajo de acompañamiento a supervivientes de violencia machista. 9:20 horas: homenaje a Esther Briz, una referente del deporte femenino.

Briz es zaragozana, remera olímpica en París 2024 y campeona del mundo de remo de mar, con un currículum que también pasa por Stanford y Oxford. Otra prueba fehaciente de que podemos llegar tan lejos como nos propongamos.

A partir de las 9:30 horas, las salidas escalonadas pondrán en marcha a corredores y caminantes desde la prolongación de la avenida Tenor Fleta. Cada una lo vivirá a su ritmo, y eso es lo bonito.

Con vistas al Ebro

El recorrido, de aproximadamente seis kilómetros, avanza por la avenida de San José y Cesáreo Alierta hasta el paseo de la Mina.

Después, se adentra en el Casco Antiguo por la plaza de San Miguel y la calle Coso, y se abre al paseo Echegaray y Caballero, donde el Ebro acompaña a las participantes hasta el puente de Santiago.

Al otro lado, la avenida José Atarés conduce hacia la zona Expo y el último tramo de la prueba.

La meta estará en la explanada del Palacio de Congresos, junto al anfiteatro del Parque del Agua. Allí se celebrará el esfuerzo compartido y ese instante que, para muchas, significa mucho más que completar un recorrido: comprobar que pueden y encontrar la motivación para seguir.

Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana Cedida

Para volver al centro, habrá un autobús lanzadera gratuito que circulará de forma continua de 10:00 a 13:00 horas, desde el Hotel Iberus hasta el paseo Echegaray.

Viernes y sábado de feria

La fiesta empieza antes de la carrera, con la Feria de la Corredora en el Palacio de Congresos de Zaragoza (recinto Expo). Abrirá el viernes 6 de noviembre (de 10:00 a 20:00 horas) y el sábado 7 (de 10:00 a 19:00 horas). Allí se recogerán los dorsales, las camisetas y las bolsas de la corredora.

Además, este espacio ofrecerá actividades deportivas gratuitas para probar distintas maneras de trabajar la fuerza, la movilidad y la resistencia:

Viernes 6 (18:00 a 19:00 horas) : PilatesFit, con Beatriz Sierra.

: PilatesFit, con Beatriz Sierra. Sábado 7 (10:00 a 11:00 horas) : Core & Movilidad, con Nerea González.

: Core & Movilidad, con Nerea González. Sábado 7 (11:00 a 12:00 horas) : 'Menopausia y movimiento: fortalece tu cuerpo para esta etapa', con Aoife McGale y Paula Floristán.

: 'Menopausia y movimiento: fortalece tu cuerpo para esta etapa', con Aoife McGale y Paula Floristán. Sábado 7 (12:00 a 13:45 horas): Zumba Fitness, STRONG Nation y CIRCL Mobility.

Todas las propuestas una buena excusa para intentar algo diferente, compartir el entrenamiento y descubrir propuestas que puedan quedarse en tu rutina cuando pase el fin de semana.

Correr cambia vidas

La carrera mantiene su firme compromiso solidario. Por un lado, la Asociación Somos Más difundirá su programa Mentoras-Acompañantes; por otro, se aportarán dorsales solidarios para AMAC-GEMA (cáncer de mama y ginecológico) y la Fundación Federico Ozanam.

También estarán presentes la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico con su campaña #LaMQueFalta y la Asociación Española Contra el Cáncer.

Se habilitará un espacio de merchandising social con artesanía de Wanawake Mujer y la Fundación Isabel Martín, junto a la iniciativa #MásQueUnaMuñeca. Todas las participantes llevarán en su dorsal el número 016, el teléfono de atención a las víctimas de la violencia de género.

Y, una vez más, Magas de EL ESPAÑOL renueva su alianza como media partner. Con ello, impulsa el alcance de esta iniciativa solidaria para involucrar a un mayor número de mujeres en la transformación social.

Lo que queda de temporada

Zaragoza es la séptima parada de un calendario que arrancó en Gran Canaria el 15 de marzo y pasó por Madrid, Vitoria-Gasteiz, Valencia, Gijón y A Coruña, pero todavía quedan dos citas: Sevilla (15 de noviembre) y Barcelona (22 de noviembre), que pondrá el punto final.

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana cuenta en 2026 con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a Marlente, Octopus Energy y Neutrogena.

Volvo es el vehículo oficial y Correos Express, el proveedor logístico oficial. También colaboran Cosmo, Cadena Dial y la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca.

En Zaragoza, la prueba cuenta con el apoyo del consistorio local y del Club Olimpo, y con patrocinadores de allí como Institutos Odontológicos, Fontarel, GOYA, Ziaja, Compeed, Mann+Hummel, el proyecto Tu Corazón corre y la iniciativa Good Move From Europe.

En esta carrera se toma de ejemplo eso de 'por mí y por todas mis compañeras'. Esteban Palazuelos

Sí se puede

Cuando el domingo suene la señal de salida, habrá 17.000 historias echando a andar (o a correr) al mismo tiempo.

Habrá quien llegue la primera y quien lo haga la última; quien cruce la meta llorando de emoción y quien lo haga muerta de risa; quien corra por una marca y quien lo haga por una amiga, por su madre, por su hija o por ella misma. En cualquiera de los casos, el resultado es demostrarnos que podemos.

Porque de eso va, en el fondo, todo esto. De pasar del "no sé si seré capaz" al "mira lo que acabo de hacer". De comprobar que el cuerpo (el nuestro, el que se cansa y se recupera) da mucho más de lo que creíamos.

Y de entender que ni un siglo de prejuicios ni una lista de adjetivos va a decidir hasta dónde llegamos.