Carme Ruscalleda y las castañas asadas que prepara con su truco del paño. E.E.

Carme Ruscalleda, chef: "Para que las castañas asadas se pelen mejor, no les hagas un corte en cruz; mejor envuélvelas en un paño"

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Las castañas asadas pueden quedar tiernas por dentro y resultar difíciles de pelar. Después de cocinarlas, toca retirar tanto la cáscara exterior como esa piel fina que a veces se queda adherida al fruto y obliga a quitarla poco a poco.

Carme Ruscalleda incluye un procedimiento para prepararlas bajo el grill del horno en el recetario de otoño de la Asociación Gremial de Empresarios Mayoristas de Frutas y Hortalizas de Barcelona (AGEM), de Mercabarna.

La cocinera empieza lavando las castañas y haciendo un corte en la piel de cada una. El documento no concreta la forma de esa incisión ni establece que deba evitarse el corte en cruz. Por tanto, el paño no sustituye a este primer paso.

Después las distribuye en una bandeja, las humedece ligeramente y las cocina cerca del grill. La preparación se divide en dos tandas, con una pausa entre ambas para darles la vuelta y volver a mojarlas.

El paño aparece al terminar la cocción. Ruscalleda indica que hay que envolverlas al sacarlas del horno y mantenerlas así hasta que estén tibias. Ese reposo forma parte de su procedimiento antes de llevarlas a la mesa.

El corte y el paño

La propuesta de Ruscalleda combina la preparación de la piel, la humedad y el reposo final. No consiste en meter las castañas enteras al horno y confiar después en el paño: primero hay que lavar cada pieza y practicar la incisión.

La chef pide colocarlas bien extendidas y sin apilarlas. Conviene elegir una bandeja con espacio suficiente para repartirlas en una sola capa, de manera que puedan darse la vuelta durante la preparación.

Una vez colocadas, las humedece ligeramente con agua. El recetario no indica una cantidad concreta: se trata de mojarlas de forma suave, sin cubrirlas como se haría para cocerlas en una olla.

A continuación, introduce la bandeja en el nivel más próximo al grill, que debe estar bien caliente. Las deja cocinar durante 10 minutos, saca la bandeja y da la vuelta a las castañas.

Antes de devolverlas al horno, vuelve a humedecerlas ligeramente. La segunda tanda dura otros 7 minutos, también cerca del grill. El procedimiento suma así 17 minutos de cocción, repartidos en dos fases.

Al terminar, las retira y las envuelve en un paño de cocina hasta que quedan tibias. La indicación se refiere a ese punto de temperatura, sin fijar un número concreto de minutos de reposo.

Castañas al grill con paño 500 g de castañas

Agua para lavarlas y humedecerlas Paso 1 Calienta el grill. Enciende la función grill del horno y deja que se caliente bien antes de introducir la bandeja. Paso 2 Lava las castañas. Acláralas con agua y haz un corte en la piel de cada una. Ruscalleda no especifica en el recetario qué forma debe tener. Paso 3 Reparte en la bandeja. Colócalas extendidas, en una sola capa y sin amontonarlas. Humedécelas ligeramente con agua. Paso 4 Cocina la primera tanda. Introduce la bandeja en el nivel más cercano al grill caliente y deja que se hagan durante 10 minutos. Vigílalas durante la cocción, especialmente al quedar próximas a la resistencia. Paso 5 Dales la vuelta. Retira la bandeja con cuidado, gira las castañas y vuelve a humedecerlas ligeramente con agua. Paso 6 Termina de asarlas. Devuelve la bandeja a la misma posición y cocina durante otros 7 minutos. Paso 7 1. Envuelve y deja reposar. Saca las castañas del horno y envuélvelas en el paño limpio hasta que estén templadas. Después, retira la cáscara y la piel interior para comerlas.

Si las quieres para cocinar

El recetario recoge otro procedimiento para pelar castañas que después se incorporan a una elaboración. Es el que aparece junto a su receta de calabaza asada con castañas agridulces.

En ese caso, Ruscalleda parte de medio kilo de castañas y vuelve a indicar que hay que hacer un corte en la piel de cada una. Después las introduce en agua hirviendo que las cubra, con un poco de sal.

Las deja cocer unos 6 minutos, las escurre, las refresca y las pela. Este método corresponde a una preparación distinta de las castañas al grill: aquí se utiliza agua abundante y no se incluye el reposo envueltas en el paño.