Laura García, cocinera: "Para que los huevos fritos estén más ricos, desde hace siglos se hacen con 2 chorizos y 2 tiras de panceta"

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Hay recetas que mantienen intacto su encanto generación tras generación. Los huevos fritos con chorizo y panceta, una preparación vinculada a los tradicionales duelos y quebrantos, son un buen ejemplo de ello.

De origen manchego, este plato destaca por su sencillez y por la combinación de huevos y productos del cerdo. Su historia está ligada a la gastronomía popular y su nombre aparece incluso en Don Quijote de la Mancha, una de las obras más universales de la literatura española.

La cocinera y creadora de contenido Lucía García rescata esta receta con una propuesta fácil de preparar en casa. Con chorizo, panceta y huevos como protagonistas, demuestra que bastan unos pocos ingredientes para disfrutar de un plato con una larga tradición culinaria.

Aunque su versión prescinde de algunos elementos presentes en otras preparaciones históricas, conserva el espíritu de esta receta manchega con ingredientes humildes, sabor intenso y una elaboración sin complicaciones.

El secreto está en dorar primero el chorizo y la panceta para que suelten su grasa y aporten todo su sabor. Después, se incorporan los huevos, que deben cocinarse lo justo para mantener una textura jugosa y evitar que queden demasiado cuajados.

Los mejores huevos fritos

Los duelos y quebrantos están estrechamente ligados a La Mancha, tanto que su nombre aparece en Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes menciona la preparación al describir la alimentación de Alonso Quijano: "duelos y quebrantos los sábados".

La referencia literaria ha contribuido a convertir este plato en una de las recetas más reconocibles de la cocina manchega. No se trata, sin embargo, de una elaboración única e invariable, ya que a lo largo del tiempo ha tenido diferentes interpretaciones.

La propia Real Academia Española recoge los "duelos y quebrantos" como una "fritada de huevos" con partes del animal, entre ellas los torreznos o los sesos. Precisamente la casquería aparece en algunas de las versiones consideradas más tradicionales.

También existen referencias a este plato en textos de otros autores del Siglo de Oro, entre ellos Lope de Vega. La receta, por tanto, no solo pertenece a la historia gastronómica, sino también a la cultura popular y literaria española.

Con panceta y huevos

La propuesta de Lucía García se aleja de las elaboraciones que incorporan casquería y apuesta por tres ingredientes principales: huevos, chorizo y panceta fresca.

El resultado es un revuelto sabroso y contundente en el que la carne aporta grasa y sabor al conjunto. La preparación tampoco requiere técnicas complicadas ni demasiado tiempo en la cocina.

Para conseguir una textura agradable al paladar, uno de los puntos importantes está en no cocinar en exceso el huevo. Una vez incorporado a la sartén, conviene removerlo de forma constante y retirar la preparación cuando todavía conserve cierta jugosidad.

Precisamente, es esa sencillez la que hace que los duelos y quebrantos puedan encajar tanto en una comida tradicional como en una cena rápida. Con pocos ingredientes se consigue un plato completo, con el carácter de las recetas de aprovechamiento y de cocina popular.

Ingredientes 2 huevos

4 chorizos

4 tiras de panceta fresca

Sal (al gusto) Paso 1 Corta la panceta en dados pequeños y trocea también los chorizos. Paso 2 Pon la panceta en una sartén y cocínala a fuego medio hasta que empiece a dorarse y haya soltado parte de su grasa. Paso 3 Incorpora los trozos de chorizo y cocina junto a la panceta hasta que ambos ingredientes estén bien hechos y ligeramente dorados. Paso 4 Bate los huevos y añádelos directamente a la sartén. Remueve de manera continua para mezclar todos los ingredientes. Paso 5 Apaga el fuego cuando el huevo todavía esté jugoso y termina de remover con el calor residual.

Quienes quieran acercarse todavía más a algunas versiones antiguas pueden incorporar sesos de cordero. En ese caso, es necesario limpiarlos y cocinarlos previamente antes de añadirlos al revuelto.

Pero no son imprescindibles para preparar la versión de Lucía García. Su receta demuestra que basta con tener buenos ingredientes y respetar los tiempos de cocción para recuperar en casa un plato que lleva siglos formando parte de la gastronomía española.