Arantza, cocinera: "Los huevos rotos más ricos no se hacen con jamón, sino con gambas y 30 mililitros de brandy"

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Es imposible que a un español no le gusten los huevos rotos. Y es que, aunque en nuestra gastronomía hay platos para todos los gustos, pocas combinaciones funcionan tan bien como unas buenas patatas fritas, dos huevos y unas lonchas de jamón. Es una receta sencilla, de las que nunca fallan y que siempre apetece pedir cuando salimos a comer fuera.

Sin embargo, decirle que no a la versión tradicional puede ser una buena idea si es para probar una alternativa todavía más rica. Porque los huevos rotos pueden prepararse de muchas maneras y no siempre necesitan jamón o chorizo para conquistar nuestro paladar; basta con cambiar algunos ingredientes para descubrir nuevos sabores.

Es lo que propone Arantza, cocinera, que ha compartido una receta en la que sustituye los clásicos embutidos por gambas al ajillo. Una combinación a la que añade 30 mililitros de brandy para potenciar el sabor del marisco y conseguir unos huevos rotos diferentes, muy sabrosos y perfectos para preparar en casa.

Unos huevos rotos con gambas

Los huevos rotos, también conocidos como huevos estrellados, son una de las raciones más reconocibles de la gastronomía española.

Su popularidad se explica, en buena medida, por la sencillez de sus ingredientes y por una combinación de texturas que funciona especialmente bien: patatas fritas como base, huevos recién hechos y una yema que, al romperse, se mezcla con el resto de los alimentos.

La versión más extendida suele incorporar jamón ibérico o serrano, aunque también es habitual encontrar preparaciones con chorizo, morcilla, foie o diferentes tipos de verduras.

Son ingredientes que permiten adaptar el plato a distintos gustos sin modificar su esencia. La propuesta de Arantza sigue precisamente esa idea, pero introduce un cambio importante: sustituye los productos cárnicos por gambas cocinadas al ajillo.

El marisco aporta un sabor más suave y ligeramente dulce que contrasta con la intensidad del ajo y el punto picante de las guindillas. Al cocinar las gambas en aceite de oliva virgen extra, estos ingredientes van dejando sus aromas en la grasa, que después se integra con las patatas y los huevos.

De esta manera, el resultado tiene un carácter muy distinto al de los tradicionales huevos rotos con jamón.

Uno de los detalles más interesantes de la receta es el uso del brandy. Arantza incorpora 30 mililitros de esta bebida cuando las gambas ya están prácticamente cocinadas, dejando que el alcohol se evapore antes de terminar la preparación.

Este paso permite aprovechar sus matices aromáticos sin que el sabor del destilado domine el conjunto.

El brandy se utiliza con frecuencia en la cocina para acompañar elaboraciones de carne, pescado y marisco. Su sabor, con notas ligeramente dulces y tostadas, combina especialmente bien con las gambas, aunque es importante controlar la cantidad para que no reste protagonismo al ingrediente principal.

En esta receta, los 30 mililitros son suficientes para aportar personalidad al aceite en el que se cocinan.

Además del brandy, la cocinera presta especial atención a la preparación de las patatas. Aunque pueda parecer un ingrediente secundario frente a las gambas y los huevos, su textura resulta fundamental para conseguir un buen plato.

Arantza utiliza una patata grande que corta en láminas muy finas con ayuda de una mandolina, buscando que queden doradas y crujientes después de freírlas.

Para conseguirlo, las lava varias veces hasta que el agua sale transparente y las seca bien antes de introducirlas en el aceite. Este detalle ayuda a retirar parte del almidón superficial, evita que las láminas se peguen entre sí y favorece una fritura más uniforme.

También es importante no llenar demasiado la sartén, ya que las patatas necesitan espacio para cocinarse correctamente.

La elección del marisco también permite adaptar la receta a lo que tengamos disponible en casa. Se pueden utilizar gambas o gambones, dos opciones que funcionan bien en esta preparación.

Lo fundamental es evitar una cocción excesiva, porque el marisco puede perder jugosidad y adquirir una textura demasiado firme. Al tratarse de piezas relativamente pequeñas, unos pocos minutos son suficientes.

Los huevos son el último elemento imprescindible. Se fríen en el mismo aceite utilizado para las patatas, de manera que pueden recoger parte de su sabor.

La clave está en conseguir que la clara quede bien cuajada mientras la yema permanece líquida, ya que será precisamente esa textura la que dé sentido al nombre del plato.

Una vez conocidos todos los secretos de la cocinera, podemos pasar a su receta: