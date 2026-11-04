Samantha Vallejo-Nágera y un plato de boquerones fritos, en un montaje. E.E.

Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Los boquerones fritos más ricos no se rebozan en pan rallado, sino en harina de garbanzo, ajo y pimentón"

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Total: 25 min

Comensales: 4

Los boquerones fritos tienen un sitio habitual en las cartas de bares, terrazas y chiringuitos de Andalucía. En Málaga son una de las raciones más reconocibles del pescaíto frito, servidos recién hechos y con una cobertura fina que permite apreciar el pescado.

Su preparación parece sencilla, pero el resultado depende de varios detalles: secar bien las piezas, retirar la harina sobrante y freír sin llenar demasiado la sartén. El objetivo es conseguir un exterior crujiente sin que el interior quede seco.

Samantha Vallejo-Nágera propone una versión con harina de garbanzo y un adobo de vinagre, ajo y especias. La elaboración incorpora un reposo en la nevera antes del enharinado, por lo que conviene organizarla con unas horas de antelación.

La cocinera ha compartido esta preparación en su perfil de Instagram, @samyspain. En ella utiliza boquerones abiertos, que primero se impregnan del adobo y después se pasan por harina de garbanzo antes de freírlos.

El ajo y el pimentón se añaden al marinado, junto con el comino y el orégano. La harina se reserva para el último momento, cuando el pescado ya ha reposado y está bien escurrido.

El adobo

La mezcla lleva 125 ml de vinagre y la misma cantidad de agua, además de ajo, pimentón dulce, comino, orégano y sal. El ajo se maja primero para que se reparta por el líquido sin dejar trozos grandes.

El vinagre aporta la nota ácida, mientras que el pimentón da color al pescado. El comino y el orégano completan el aliño, que debe llegar a todas las piezas antes de guardar el recipiente en la nevera.

Para repartirlo, se colocan los boquerones por capas y se añade parte del líquido entre ellas. Así se evita que unas piezas reciban todo el adobo y otras apenas entren en contacto con él.

La receta plantea un reposo mínimo de tres horas en frío. El recipiente debe permanecer tapado durante ese tiempo, hasta que llegue el momento de escurrir el pescado y preparar la fritura.

Cómo limpiarlos

Para esta elaboración se utilizan boquerones grandes, limpios y abiertos como un libro. Se pueden pedir preparados en la pescadería, indicando que se quieren sin cabeza, sin vísceras y sin la espina central.

Si se limpian en casa, hay que retirar primero la cabeza y las tripas. Después se abre cada pieza por el vientre y se desprende la espina con cuidado para mantener unidos los dos lomos.

Durante la limpieza se pueden colocar en un recipiente con agua fría y hielo para mantenerlos fríos. Al terminar, se enjuagan con suavidad, se escurren y se secan con papel de cocina antes de añadir el adobo.

Conviene manipularlos lo justo para que no se rompan. Al quedar abiertos y sin espina, resulta más fácil extenderlos en el recipiente y cubrirlos después con una capa uniforme de harina.

Boquerones en adobo con harina de garbanzo 1 kg de boquerones grandes, limpios y abiertos.

Harina de garbanzo, cantidad suficiente para enharinar.

- Aceite de oliva suave y aceite de girasol, a partes iguales y en cantidad suficiente para freír. Para el adobo: 125 ml de vinagre

125 ml de agua

1 diente de ajo

1 cucharadita de pimentón dulce

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de orégano

Sal al gusto Paso 1 Prepara el ajo. Pela el diente de ajo y ponlo en un mortero con la sal. Májalo hasta obtener una pasta, procurando que no queden trozos grandes. Paso 2 Mezcla el adobo. Incorpora el pimentón dulce, el comino y el orégano. Añade el vinagre y el agua y remueve hasta repartir las especias por el líquido. Paso 3 Seca los boquerones. Comprueba que el pescado esté limpio y sin restos de vísceras ni espinas sueltas. Escúrrelo y sécalo con papel de cocina, sin presionar demasiado para no romper los lomos. Paso 4 Distribuye por capas. Coloca una primera capa de boquerones en un recipiente y vierte parte del adobo. Repite la operación hasta terminar con el pescado y el líquido. Paso 5 Deja reposar en frío. Mueve el recipiente con suavidad para repartir el aliño. Tápalo y guárdalo en la nevera durante al menos tres horas. Paso 6 Retira el exceso de líquido. Saca los boquerones del adobo y déjalos escurrir. Utiliza papel de cocina para absorber suavemente la humedad de la superficie. Paso 7 Pasa por la harina. Pon la harina de garbanzo en un plato hondo y enharina las piezas por ambos lados. Sacúdelas con cuidado para retirar el sobrante. Paso 8 Calienta el aceite. Vierte en una sartén honda aceite de oliva suave y de girasol, a partes iguales. Debe haber cantidad suficiente para freír las piezas con holgura. Paso 9 Fríe en tandas pequeñas. Introduce los boquerones cuando el aceite esté caliente, sin que llegue a humear. Deja espacio entre ellos y fríelos hasta que estén dorados y cocinados por dentro. Paso 10 1. Escurre y sirve. Retíralos con una espumadera y colócalos sobre una rejilla o un colador resistente al calor, con un recipiente debajo. Sírvelos recién hechos, sin taparlos ni amontonarlos.

Una cobertura fina

El enharinado se hace justo antes de freír. Si los boquerones permanecen demasiado tiempo cubiertos de harina, esta se humedece al entrar en contacto con el pescado y puede formar una capa irregular.

No hace falta presionar las piezas contra el plato. Basta con pasarlas por ambos lados y sacudirlas suavemente: la harina debe cubrir la superficie sin ocultar la forma del boquerón.

Si durante el proceso se forman grumos húmedos en el plato, conviene retirarlos. Así se evita que se adhieran a las siguientes piezas y creen zonas con una cobertura demasiado gruesa.

La sartén también necesita espacio. Introducir muchos boquerones a la vez hace que baje la temperatura del aceite y dificulta que la superficie se dore de manera uniforme.

Entre tanda y tanda, retira con una espumadera los restos de harina que hayan quedado sueltos. De lo contrario, seguirán friéndose y pueden quemarse mientras se cocina el resto del pescado.

Con qué servirlos

Los boquerones pueden salir a la mesa como aperitivo o como plato principal, ajustando la cantidad por persona. Una ensalada de tomate o unas hojas verdes permiten acompañarlos sin añadir otra fritura.

El pescado ya lleva vinagre en el adobo, por lo que conviene probarlo antes de añadir limón. Se puede servir cortado aparte para que cada comensal decida si quiere darle un punto más ácido.

Para conservar el crujiente, deja preparado el acompañamiento antes de empezar a freír. Si haces varias tandas, sírvelas conforme salgan de la sartén.