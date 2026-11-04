Loli Domínguez, cocinera: "El salmón más fácil y sabroso no se hace al horno, hazlo con 1 diente de ajo, 250 ml de zumo de naranja y pimienta"

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El salmón se ha convertido en uno de los pescados azules más populares gracias a su sabor, su jugosidad y las múltiples posibilidades que ofrece en la cocina. También destaca por ser una buena fuente de proteínas y ácidos grasos omega-3.

Este pescado puede disfrutarse en preparaciones frías, como ensaladas, tostadas o marinados, aunque también queda delicioso cocinado. A la plancha, al horno o acompañado de una salsa en la sartén, existen muchas formas de prepararlo sin complicaciones.

Su textura tierna y su sabor intenso permiten combinarlo con ingredientes muy variados. Los cítricos aportan frescura, mientras que las especias, las hierbas aromáticas, las salsas cremosas y algunos ingredientes dulces crean contrastes especialmente interesantes.

Gracias a estas características, el salmón resulta una buena elección tanto para resolver una comida como para preparar una receta algo más elaborada.

Precisamente, Loli Domínguez propone una manera fácil de cocinarlo sin utilizar el horno. Su receta consiste en dorar el pescado en una sartén y terminar su cocción en una salsa casera de cebolla, ajo y zumo de naranja.

Un minuto por cada lado

La primera recomendación de Loli Domínguez es evitar que el salmón se haga por completo al principio. Para ello, coloca los lomos con la piel hacia abajo durante un minuto, les da la vuelta y los cocina otro minuto antes de sacarlos de la sartén.

Con este procedimiento, el pescado adquiere un ligero dorado exterior mientras mantiene el interior jugoso. La cocción se completará más adelante, cuando los lomos vuelvan a introducirse en la salsa.

Sin cambiar la sartén, la cocinera añade media cebolla triturada y un diente de ajo. Deja que ambos ingredientes se cocinen hasta que la cebolla reduzca su humedad y empiece a tomar color, formando un sofrito que servirá de base para la salsa.

Una salsa fácil de ajustar

A continuación, utiliza 250 mililitros de zumo de naranja previamente colado. Separa una pequeña parte del líquido y la mezcla con una cucharada aproximada de maicena, que ayudará a conseguir una salsa con más cuerpo.

Para controlar mejor la textura, Loli recomienda incorporar inicialmente solo la mitad de la maicena disuelta. Así puede comprobar cómo espesa la preparación y añadir el resto únicamente si considera que es necesario.

Después de dejar que la salsa se cocine unos dos minutos, vuelve a colocar el salmón en la sartén con los jugos que haya soltado. Cubre los lomos con un poco de salsa, tapa el recipiente y mantiene la cocción unos tres minutos a fuego medio.

Receta de salmón en salsa de naranja Ingredientes Salmón, 2 lomos de unos 180 g cada uno

Zumo de naranja filtrado, 250 ml

Cebolla, 1/2 unidad

Ajo, 1 diente

Maicena o almidón de maíz, 1 cucharada

Aceite, 1/2 cucharada

Sal, al gusto

Pimienta negra recién molida, al gusto Paso 1 Salpimenta los lomos de salmón por ambos lados. Pon una sartén al fuego con aproximadamente media cucharada de aceite y caliéntala a temperatura alta. Paso 2 Cuando esté bien caliente, coloca el salmón con la piel hacia abajo. Cocínalo durante aproximadamente un minuto, dale la vuelta y mantenlo otro minuto por la otra cara. Retira y reserva sin dejar que termine de hacerse por dentro. Paso 3 Tritura la media cebolla junto con el diente de ajo. Añade ambos a la misma sartén y cocina hasta que la cebolla haya perdido su agua y comience a adquirir un ligero tono dorado. Paso 4 Separa una pequeña cantidad de los 250 ml de zumo de naranja y vierte el resto en la sartén con la cebolla y el ajo. Paso 5 Mezcla el zumo reservado con aproximadamente una cucharada de maicena hasta que quede completamente diluida y sin grumos. Paso 6 Incorpora primero la mitad de esta mezcla a la salsa y remueve. Cocina durante un par de minutos y comprueba la consistencia. Si la prefieres más espesa, añade poco a poco parte de la maicena restante. Paso 7 Devuelve los lomos de salmón a la sartén junto con los jugos que hayan soltado mientras estaban reservados. Paso 8 Baja a fuego medio y vierte con una cuchara parte de la salsa sobre el pescado para que vaya tomando su sabor. Paso 9 Tapa la sartén y cocina durante unos tres minutos más, procurando no prolongar demasiado el tiempo para mantener el salmón jugoso. Paso 10 Retira del fuego y sirve inmediatamente, repartiendo la salsa de naranja, cebolla y ajo sobre los lomos.

De esta manera, consigue un pescado jugoso acompañado de una salsa suave, ligeramente ligada y con el sabor fresco de la naranja. Además, toda la elaboración se realiza en una sola sartén y puede prepararse en aproximadamente 20 minutos.

Se trata, en definitiva, de una alternativa práctica para disfrutar del salmón de una forma diferente. Una receta con pocos ingredientes, sin horno y perfecta para quienes quieren cocinar un plato sabroso sin dedicar demasiado tiempo a su preparación.