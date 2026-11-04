Ione Belarra, 39 años, sobre su infancia: "Estoy muy enmadrada y de mi madre adquirí un sentido profundo de la justicia"

Ione Belarra, secretaria general de Podemos desde junio de 2021, nació en Pamplona el 25 de septiembre de 1987. Antes de asumir responsabilidades institucionales, desarrolló una trayectoria vinculada a la intervención social y la atención a personas migrantes y refugiadas.

La dirigente navarra es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también cursó un máster en Psicología de la Educación. Su formación incluye un título de Formación Profesional de Grado Superior en Integración Social.

En su experiencia profesional figuran Cruz Roja y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). También trabajó en el ámbito de la investigación educativa, antes de que la política pasara a ocupar el centro de su actividad.

Su infancia

Belarra creció en una familia con raíces en Alsasua, con un padre psicólogo y una madre abogada. Estudió en el colegio concertado Larraona, en Pamplona, hasta los 17 años.

En una entrevista publicada en La Vanguardia en 2019, explicó la influencia de su madre: "Estoy muy enmadrada", reconoció, antes de añadir: "Y de mi madre adquirí un sentido profundo de la justicia". De su padre destacó la calma.

Su colaboración con Cruz Roja Juventud comenzó a los 16 años. Durante sus estudios universitarios participó en programas de integración de personas migrantes y refugiadas, tanto en Pamplona como en Madrid.

Según relató en aquel perfil, la deportación de un amigo que tenía un bebé de tres meses marcó su acercamiento a la política. Participó en movimientos como SOS Racismo y situó el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) entre sus objetivos.

En esa misma entrevista habló de la pérdida de tiempo libre que había supuesto su actividad institucional. Entre sus aficiones mencionó las sesiones dobles de cine, las series y las excursiones de montaña.

También contó que patinaba desde joven y que había competido en patinaje de velocidad. La electrocumbia era otra de sus preferencias musicales y uno de los planes con los que disfrutaba fuera del trabajo.

Los animales

Belarra impulsó desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la Ley de Bienestar Animal. Su relación personal con las mascotas fue también motivo de conversación en una intervención en El Intermedio.

En una charla con Thais Villas emitida en diciembre de 2023, recordó con humor que durante su infancia quería tener perro, pero sus padres no se lo permitían. Sí llegó a tener unos peces, aunque aquella experiencia terminó mal.

La diputada contó que los animales saltaron y aparecieron muertos en el suelo de la cocina. Al recordar el episodio, comentó: "Los peces están mejor en el mar".

En aquella conversación explicó también que la alergia de su pareja dificultaba tener una mascota en casa. Por tanto, su relato se refería tanto a las limitaciones que había tenido de niña como a las circunstancias de su convivencia adulta.

Su familia

Su pareja es Nacho Ramos, madrileño y vinculado a Podemos. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid y ha desarrollado tareas de asesoramiento en el entorno del grupo parlamentario.

Ambos tienen dos hijos, nacidos en 2020 y 2022. El segundo nació en octubre de 2022, cuando Belarra todavía era ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. La dirigente anunció su nacimiento con una fotografía de la mano del bebé y un agradecimiento a la sanidad pública.