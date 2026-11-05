Virginia López, abogada laboralista: "Un trabajador puede estar de baja e irse a la playa de vacaciones"

Las bajas médicas se han convertido en uno de los grandes debates del mercado laboral español. Entre 2017 y 2024, los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes pasaron de 4,7 a 8,6 millones y el gasto alcanzó los 16.500 millones de euros.

Este aumento de las cifras ha alimentado las sospechas alrededor de los trabajadores que están de baja, especialmente cuando alguien es visto haciendo vida aparentemente normal. Una persona que sale a comer, viaja o aparece en la playa puede despertar dudas, pero esa imagen no demuestra por sí misma que exista fraude.

La realidad es que estar de baja no significa necesariamente tener que permanecer en casa. Como explica la abogada laboralista Virginia López, la incapacidad temporal implica que el trabajador está impedido para desempeñar su trabajo y recibe asistencia sanitaria, pero la ley no establece una prohibición general de viajar durante ese periodo.

La baja laboral en España

Estar de baja médica no implica que un trabajador tenga que permanecer en su domicilio durante todo el tiempo que dure la incapacidad temporal. La legislación española no prohíbe de forma general desplazarse, viajar o pasar unos días fuera de casa mientras se recibe una baja.

Así lo explica la abogada laboralista Virginia López Bello, que pone el foco en una cuestión que genera muchas dudas: un trabajador puede estar de baja y marcharse a la playa de vacaciones, siempre que el viaje y las actividades que realice sean compatibles con su enfermedad y no interfieran en su recuperación.

La clave, por tanto, no está en el hecho de viajar, sino en lo que haga durante esos días y en si su comportamiento resulta coherente con las limitaciones que tiene por su estado de salud.

Una persona de baja no está obligada a permanecer encerrada, pero sí debe respetar las indicaciones médicas y continuar con el seguimiento de su proceso.

En una baja relacionada con ansiedad, depresión o estrés, por ejemplo, una actividad de ocio puede no solo ser compatible con el tratamiento, sino formar parte de una rutina que ayude a recuperar el bienestar, siempre que no contradiga las indicaciones médicas.

La situación cambia si el viaje o la actividad realizada resulta incompatible con la patología. Una persona de baja por una lesión que requiere reposo puede tener problemas si se marcha de vacaciones para realizar actividades físicamente exigentes.

Lo relevante no es que exista una fotografía en una playa, sino qué está haciendo el trabajador, cuál es su enfermedad y si esa conducta perjudica su recuperación.

Virginia López Bello pone precisamente el foco en esa diferencia. A su juicio, ver a un empleado en la playa o haciendo una actividad de ocio no permite concluir automáticamente que esté engañando a la empresa.

La baja médica no exige que el trabajador deje de hacer vida normal, sino que respete las condiciones necesarias para recuperarse.

Viajar durante una baja

El aumento de las incapacidades temporales ha hecho que la palabra "fraude" aparezca con frecuencia en el debate sobre el absentismo. Pero una baja médica reconocida por un profesional sanitario parte de una situación distinta: existe una incapacidad temporal para trabajar y un seguimiento médico.

La Seguridad Social contempla mecanismos de control. Durante los primeros 365 días, los servicios públicos de salud, las mutuas colaboradoras y las empresas colaboradoras pueden emitir los correspondientes partes médicos dentro de sus competencias, mientras que los inspectores médicos del INSS pueden emitir el alta médica.

La incapacidad puede alcanzar los 365 días y prorrogarse otros 180 cuando se prevea la curación durante ese periodo.

Por tanto, si existen dudas reales sobre una baja, no corresponde al empresario decidir por su cuenta que el trabajador está fingiendo porque ha publicado una fotografía en la playa.

Existen procedimientos de seguimiento y valoración médica precisamente para determinar si la incapacidad continúa estando justificada.

La publicación en redes sociales tampoco cambia por sí sola esa situación. Una fotografía puede utilizarse como elemento dentro de una investigación si muestra una actividad que resulta incompatible con la enfermedad alegada, pero no existe una regla por la que aparecer de vacaciones equivalga automáticamente a estar capacitado para trabajar.

La diferencia puede parecer pequeña, pero jurídicamente resulta fundamental. Estar incapacitado para trabajar no significa estar incapacitado para realizar cualquier actividad cotidiana.