Clara Villalón, cocinera: "La tortilla francesa, para que quede jugosa y no se pegue, hay que remover el huevo en la sartén"

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La tortilla francesa es una de las recetas más habituales en los hogares españoles. Bastan unos huevos, una sartén y unos minutos para preparar una cena rápida, económica y nutritiva. Pero su aparente sencillez esconde una dificultad: conseguir que el huevo quede jugoso sin que termine pegándose o demasiado cocinado.

Es frecuente que la tortilla acabe seca, con los bordes tostados o una textura gomosa. Y aunque muchos intentan solucionarlo añadiendo más aceite, leche o mantequilla, la diferencia está principalmente en controlar el calor y la manera de cocinar el huevo.

Así lo defienden cocineros como Stéphane del Río, chef de origen francés al frente del restaurante madrileño Le Bistroman Atelier, y Clara Villalón, cocinera y exconcursante de MasterChef España.

Ambos utilizan una técnica que también aparece en la cocina clásica francesa: remover los huevos directamente en la sartén durante los primeros segundos de cocción. Un gesto sencillo que permite conseguir una tortilla mucho más tierna.

Una tortilla jugosa

Stéphane del Río explicó a través de sus redes sociales cómo conseguirlo. Su propuesta comienza antes de encender el fuego, batiendo los huevos y pasándolos después por un colador fino.

Este paso permite retirar posibles restos de clara que no se hayan integrado correctamente y obtener una mezcla más uniforme. Después, el cocinero engrasa la sartén con mantequilla y aceite de oliva.

Pero el momento decisivo llega al incorporar el huevo. En lugar de dejarlo cuajar sin tocarlo, recomienda removerlo suavemente desde los bordes hacia el centro.

Clara Villalón comparte este procedimiento. La cocinera aconseja utilizar una espátula de silicona y mover la mezcla desde el principio, como si se estuviera preparando una bechamel.

No es una técnica nueva. El reconocido chef francés Jacques Pépin también enseña a remover los huevos mientras mueve la sartén para conseguir una tortilla de textura fina y cremosa.

Remover los huevos cambia todo

La explicación está en cómo reaccionan las proteínas del huevo al calor. Cuando entran en contacto con la superficie caliente, comienzan a coagular y forman una estructura que va adquiriendo firmeza.

Si el huevo permanece inmóvil, la parte inferior puede cocinarse demasiado mientras la superficie continúa líquida. Removerlo permite distribuir el calor y evitar que una misma zona permanezca demasiado tiempo en contacto con la sartén.

La clave es detenerse cuando la mezcla empieza a espesar, pero todavía conserva humedad. Entonces se deja formar una película exterior fina y se dobla con cuidado.

Este movimiento también ayuda a despegar el huevo mientras cuaja, aunque no garantiza por sí solo que nunca se adhiera. El estado de la sartén y la cantidad de grasa siguen siendo importantes.

La sartén también importa

Clara Villalón recomienda utilizar una sartén pequeña, de aproximadamente 20 centímetros, para preparar una tortilla con dos o tres huevos. En una superficie demasiado amplia, el huevo se extiende formando una capa fina que se cocina rápidamente y resulta más difícil de enrollar.

También conviene ajustar la potencia del fuego. En una cocina de inducción, trabajar con una temperatura moderada facilita controlar el cuajado y evita que la base se dore antes de tiempo.

Ingredientes 3 huevos

15 g de mantequilla sin sal

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

Una pizca de sal Paso 1 Cascamos los tres huevos en un recipiente y los batimos hasta integrar completamente las claras y las yemas. Pasamos la mezcla por un colador fino y añadimos una pizca de sal. Paso 2 Calentamos una sartén antiadherente de unos 20 centímetros a fuego medio. Incorporamos la mantequilla y el aceite, procurando que la grasa cubra toda la superficie sin llegar a humear. Paso 3 Vertemos la mezcla y comenzamos a remover inmediatamente con una espátula de silicona, realizando movimientos suaves desde los bordes hacia el centro. Paso 4 Cuando el huevo haya espesado y esté casi cuajado, dejamos de remover. Inclinamos ligeramente la sartén y doblamos la tortilla sobre sí misma con ayuda de la espátula. Paso 5 Deslizamos la tortilla sobre un plato, colocando el pliegue hacia abajo. Debe quedar tierna, de color amarillo uniforme y sin una costra tostada.

El objetivo es conseguir una tortilla delicada, sin manchas tostadas en el exterior y con el interior tierno. Para mayor seguridad alimentaria, especialmente en embarazadas, niños pequeños, mayores o personas inmunodeprimidas, es preferible cocinar el huevo hasta que esté completamente cuajado.