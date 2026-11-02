Victoria, dueña de El Casino, en el canal de El Xef en Cocina. YouTube

Victoria, dueña de un restaurante en un pueblo de 600 habitantes: "Pagamos 1.500 € a un influencer por tres vídeos y nos llenó el comedor"

En los pueblos pequeños, sacar adelante un negocio de hostelería exige mucho más que ofrecer buena comida. La clientela habitual tiene un tamaño limitado y atraer visitantes de otras localidades puede marcar la diferencia entre mantener las puertas abiertas y acumular pérdidas.

Las redes sociales han cambiado las reglas del juego. Un vídeo de un plato tradicional, una recomendación gastronómica o la visita de un creador de contenido pueden despertar el interés por un restaurante que muchos comensales ni siquiera sabían que existía. Para los negocios rurales, llegar a miles de personas a través de internet se ha convertido en una alternativa a la publicidad de toda la vida.

En Aldeanueva del Camino, un municipio del norte de Extremadura de alrededor de 600 habitantes, Victoria Moreno Hernández y su familia han encontrado en esa combinación de cocina tradicional y promoción digital una forma de dar un nuevo rumbo a su negocio.

Al frente del Restaurante El Casino, conocido por sus guisos y sus carnes, han demostrado que también se puede construir un proyecto de hostelería rentable lejos de las grandes ciudades.

De bar a restaurante

La historia de El Casino comenzó mucho antes de que sus platos circularan por las redes sociales. El edificio lleva cerca de medio siglo funcionando como punto de encuentro para los vecinos de Aldeanueva del Camino y, hace once años, Victoria y su familia decidieron hacerse con la propiedad, explican al canal El Xef en Cocina.

Durante nueve años, la familia mantuvo el establecimiento como un bar tradicional, con el ritmo de trabajo que eso supone en una localidad pequeña, especialmente durante el verano, cuando aumenta la afluencia de visitantes.

En los días de mayor actividad podían llegar a facturar 2.000 euros, aunque esa cifra no se traducía necesariamente en beneficios. La hipoteca del edificio, los préstamos, los seguros y los impuestos absorbían buena parte de los ingresos, hasta el punto de que tenían que poner dinero de su propio bolsillo para mantener el negocio.

Las jornadas tampoco ayudaban, ya que en temporada alta podían encadenar hasta 40 días consecutivos de trabajo, desde primera hora de la mañana hasta la noche, sin que el esfuerzo se correspondiera con la rentabilidad que necesitaban. La familia tenía un negocio con movimiento, pero no conseguía que las cuentas salieran.

La pandemia terminó de acelerar una decisión que llevaban tiempo planteándose. Con las restricciones y la caída del consumo en barra, Victoria y su hijo entendieron que debían cambiar la forma de trabajar si querían seguir adelante.

Victoria, dueña de un restaurante en un pueblo de 600 habitantes, en el canal El Xef en Cocina.

En lugar de limitarse a recuperar la actividad anterior, decidieron apostar por el modelo que realmente querían desarrollar: un restaurante con una oferta gastronómica más elaborada y una organización que les permitiera controlar mejor los gastos.

"Vamos a creer en nosotros, en lo que sabemos hacer y en lo que queremos hacer, que es tener un restaurante, y vamos a apostarlo todo", fue la decisión que tomó Victoria junto a Carlos para afrontar esa nueva etapa.

El cambio; sin embargo, requería una inversión importante. La familia destinó cerca de 85.000 euros a transformar el local, una cantidad que cubrieron mediante hipotecas, préstamos personales y una subvención de la Junta de Extremadura de casi 24.000 euros.

La reforma no se limitó a cambiar la imagen del establecimiento, sino que también buscaba mejorar la experiencia de quienes se sentaban a comer.

De hecho, casi 30.000 euros se destinaron a mobiliario, vajilla y cristalería, con especial atención a la comodidad de los clientes. La intención era dejar atrás la dinámica de un bar de paso y construir un espacio en el que mereciera la pena sentarse a comer, disfrutar de los platos y dedicar tiempo a la experiencia.

La apuesta empezó a dar resultados durante el primer año tras la reapertura como restaurante. El negocio dejó de generar pérdidas, la familia pudo ponerse al día con los proveedores y comenzó a obtener beneficios netos.

También consiguió reducir las jornadas interminables, al trabajar con una estructura más controlada y una oferta adaptada a sus posibilidades.

Su seña de identidad

Buena parte de la personalidad de El Casino se encuentra en su carta, que combina recetas tradicionales extremeñas con carnes seleccionadas y elaboraciones cuidadas.

El objetivo no consiste en ofrecer una carta interminable, sino en trabajar productos concretos y dar protagonismo a platos capaces de distinguir al restaurante de otros establecimientos de la zona.

Entre ellos destacan los callos de Aldeanueva, una de las elaboraciones más reconocidas de Victoria. Su receta utiliza exclusivamente callo de ternera, sin pata de cerdo ni chorizo, y pimentón local de la marca Pimentón del Ángel.

La preparación es uno de los secretos familiares mejor guardados y Victoria tiene claro que solo transmitirá la fórmula a su hijo Carlos.

La cocinera también defiende una forma muy particular de degustarlos: recomienda utilizar una cuchara pequeña de postre para apreciar mejor la combinación de textura y salsa en cada bocado. La ración cuesta 12 euros y su fama ha llegado a personas que viven a cientos de kilómetros del municipio.

Durante el verano, algunos clientes procedentes de Cataluña, Cantabria o el País Vasco aprovechan sus vacaciones para acercarse al restaurante y llevarse varias raciones en recipientes.

Después las congelan para poder disfrutar de ellas durante el resto del año en sus casas. Es una manera de prolongar la relación con el establecimiento más allá de la visita al pueblo y de convertir una receta tradicional en uno de sus principales reclamos.

La carta incluye también torreznos de Soria al horno con patatas revolconas, entrecot de vaca retinta madurado entre 40 y 45 días y solomillo de ternera con salsa demi-glace y foie gras. Entre los platos caseros destacan el salmorejo elaborado con tomates del pueblo y la tarta de queso al estilo de La Viña.

El precio depende de lo que pida cada comensal. Quienes acuden a compartir tapas pueden gastar unos 20 euros por persona, mientras que una comida con carnes y vino puede situarse entre los 35 y los 50 euros.

Es Victoria quien se ocupa de la parte de la cocina, mientras que Carlos lleva la organización, las compras y el trabajo de la brasa. La hija pequeña de Victoria también forma parte del negocio familiar, que distribuye las tareas en función de las necesidades de cada jornada.

Esta división del trabajo les permite organizar mejor la actividad y ajustar las compras al volumen de clientes previsto. En hostelería, comprar demasiado producto puede generar desperdicio y pérdidas, mientras que una previsión insuficiente puede dejar al restaurante sin algunos de sus platos más demandados.

Controlar ese equilibrio resulta especialmente importante en un establecimiento que depende tanto de la clientela local como de los visitantes que llegan de otras poblaciones.

Esta flexibilidad permite atender a públicos diferentes sin obligar a todos a realizar el mismo desembolso. También facilita que los clientes decidan si prefieren una comida informal o una experiencia más completa, algo que encaja con la diversidad de visitantes que recibe un negocio situado en una localidad pequeña.

El papel de las redes sociales

La transformación de El Casino no se ha apoyado exclusivamente en la cocina. Una vez que la familia decidió convertir el bar en restaurante, también tuvo que encontrar la manera de comunicar ese cambio a personas que no vivían en Aldeanueva del Camino y que, por tanto, difícilmente conocerían el establecimiento por el boca a boca habitual entre vecinos.

Para ello recurrieron a Cocituber, un creador de contenido especializado en gastronomía, con quien contrataron una promoción de tres vídeos por 1.500 euros.

La inversión les permitió presentar el restaurante y su propuesta culinaria ante una audiencia que iba más allá de los habitantes del municipio y de quienes ya conocían el local. Además, la campaña fue muy positiva para Victoria y Carlos.

Según su experiencia, los vídeos contribuyeron a atraer a clientes de Salamanca, Talavera de la Reina y otras zonas, que acudieron expresamente después de conocer el restaurante a través de las publicaciones.

La operación ilustra cómo ha cambiado la promoción de los negocios de hostelería. Antes, un establecimiento de estas características dependía en gran medida de los clientes habituales, las recomendaciones personales, los carteles o la publicidad local.

Ahora puede contratar una campaña digital para mostrar sus platos a personas que viven a una distancia considerable y que quizá nunca se habrían planteado desplazarse hasta allí.

La ventaja de este tipo de promoción es que permite enseñar el producto de una forma visual. En un restaurante, las imágenes de un guiso, una carne a la brasa o un postre pueden despertar el interés de potenciales clientes con más facilidad que una descripción escrita.

Si el contenido llega a personas interesadas en la gastronomía y en descubrir nuevos establecimientos, la publicación puede convertirse en una invitación a visitar el negocio.

No obstante, pagar por una campaña no garantiza por sí solo que el restaurante vaya a llenarse ni que la inversión se recupere. El resultado depende de factores como la audiencia del creador, el interés que despierta el contenido, la distancia que deben recorrer los clientes y la capacidad del establecimiento para convertir esa atención inicial en visitas reales.

En el caso de El Casino, la familia considera que la colaboración sirvió para dar ese primer impulso y ampliar el conocimiento del restaurante entre públicos nuevos.

En otras palabras, la promoción puede abrir la puerta, pero no sustituye a la gestión diaria. Si el producto no responde a las expectativas generadas por las redes sociales, el interés inicial difícilmente se convertirá en una clientela estable.