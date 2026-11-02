Las cocineras españolas coinciden: "Los huevos rellenos más ricos no se hacen solo con atún, usa 2 latas de mejillones y mayonesa"

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Los huevos rellenos son uno de los entrantes más populares de la gastronomía española, especialmente durante los meses de calor. Su facilidad de preparación, su precio asequible y su sabor los han convertido en un imprescindible de las reuniones familiares y las comidas veraniegas.

La receta tradicional suele prepararse con una mezcla de yemas cocidas, atún y mayonesa. Sin embargo, existen otras formas de enriquecer este plato con ingredientes sencillos que permiten conseguir un relleno diferente sin apenas esfuerzo.

Una de ellas es la que propone Isabel, responsable del canal de YouTube Cocinando con Isabel. La cocinera utiliza dos latas de mejillones en escabeche y aprovecha también el líquido de la conserva, que habitualmente se desecha.

El truco del escabeche

En su receta, Isabel conserva el atún como uno de los ingredientes principales, pero lo combina con mejillones en escabeche. De esta manera, consigue una mezcla más sabrosa y jugosa, con un ligero toque ácido que contrasta con la cremosidad de la mayonesa.

"Esto es una maravilla, os lo prometo, hacedlo porque está riquísimo", asegura al finalizar la receta. Además, aconseja guardar algunos mejillones enteros para decorar los huevos y utilizar parte del escabeche sobrante para aliñar unos tomates cortados como acompañamiento.

Son pequeños gestos que mejoran la presentación de los huevos rellenos y permiten añadir nuevos matices de sabor tanto al plato principal como a su guarnición.

Pelar los huevos duros

Isabel también comparte una recomendación para conseguir que los huevos cocidos se pelen con facilidad. Se trata de un consejo que aprendió de su madre y que consiste en incorporar un puñado de sal y un poco de vinagre al agua antes de cocerlos.

Una vez transcurridos los diez minutos de cocción, la cocinera pasa los huevos directamente a un recipiente con agua muy fría y cubitos de hielo. Este cambio brusco de temperatura ayuda a enfriarlos rápidamente y puede facilitar la retirada de la cáscara.

"Mirad qué fácil se pelan, rápido y veloz", comenta mientras muestra cómo consigue quitarles la cáscara prácticamente de una sola vez.

Otro de sus consejos es partir los huevos longitudinalmente. Así se obtiene un espacio mayor para introducir la mezcla de atún y mejillones, además de conseguir una presentación más atractiva.

Receta de los huevos rellenos con mejillones Ingredientes de los huevos rellenos Huevos, 6 unidades

Mejillones en escabeche, 2 latas

Atún al natural, 2 latas

Mayonesa, 30 g

Escabeche de los mejillones, al gusto

Un puñado de sal

Un chorrito de vinagre

Lechuga

Tomate pera

Hierbabuena fresca, unas hojas Paso 1 Llena una cazuela con abundante agua, añade el puñado de sal y el chorrito de vinagre e incorpora los huevos. Cuando el agua rompa a hervir, cuécelos durante 10 minutos. Mientras tanto, prepara un recipiente con agua y hielo. Paso 2 Pasa los huevos directamente al agua helada para cortar la cocción. Cuando estén fríos, pélalos con cuidado y córtalos longitudinalmente por la mitad. Retira las yemas y resérvalas en un bol. Paso 3 Abre las latas de mejillones. Reserva doce piezas enteras para la decoración final y guarda también parte del escabeche. Pica el resto de los mejillones y mézclalos con las yemas desmenuzadas. Paso 4 Incorpora el atún bien escurrido y aplasta todos los ingredientes con un tenedor hasta obtener una mezcla uniforme. Paso 5 Añade la mayonesa y remueve. Después incorpora poco a poco unas cucharadas del escabeche reservado hasta conseguir un relleno más cremoso y sabroso. Paso 6 Rellena generosamente las claras con ayuda de una cuchara y colócalas sobre una fuente cubierta con lechuga picada y rodajas de tomate. Paso 7 Corona cada huevo con uno de los mejillones reservados, aliña el tomate con un poco más de escabeche y decora, si lo deseas, con unas hojas de hierbabuena. Paso 8 Guarda la fuente en la nevera durante al menos dos horas antes de servir para que los sabores se asienten y los huevos estén bien frescos.

También añade mejillones

Esta forma de preparar los huevos rellenos no es exclusiva de Isabel. Rosa González, conocida por su canal de YouTube Rosa Cocinera y Madre, también recurre a los mejillones en escabeche para aportar un sabor diferente a este entrante tradicional.

En su caso, utiliza los mejillones dentro de la mezcla y guarda algunas piezas para decorar los huevos antes de llevarlos a la mesa. Una manera fácil de transformar una receta de toda la vida utilizando una conserva económica y sin complicar su elaboración.