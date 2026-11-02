Carolina, electricista venezolana: "Cuando llegué a España ganaba 1.400 euros y desde que soy autónoma, limpios me llevo 2.500"

España arrancó el año con más de 3,4 millones de trabajadores autónomos, una cifra a la que contribuye el creciente peso de los profesionales extranjeros que deciden emprender por cuenta propia.

Entre ellos se encuentra una electricista venezolana afincada en España, cuya experiencia ha despertado interés en redes sociales por las diferencias salariales que existen entre trabajar para una empresa y ofrecer servicios de manera independiente.

La profesional, que comparte habitualmente su jornada laboral en las plataformas digitales, decidió dar el salto al autoempleo después de varios años trabajando por cuenta ajena. Una elección que, según relata, le ha permitido mejorar sus ingresos y gestionar sus propios encargos.

Cuando trabajaba contratada por una empresa del sector eléctrico, su sueldo rondaba los 1.400 euros mensuales. Ahora, como autónoma, asegura que puede llegar a ganar unos 2.500 euros netos por proyecto, aunque esta cantidad depende del tipo de instalación y del trabajo realizado.

Su experiencia ilustra las oportunidades que encuentran algunos especialistas en oficios técnicos, especialmente aquellos con formación y experiencia, que optan por establecerse por su cuenta para acceder a mejores remuneraciones y organizar su actividad profesional.

Trabajar por cuenta propia

En sectores técnicos como la electricidad, la fontanería o las reformas, la demanda de profesionales no ha dejado de aumentar en los últimos años. Esto ha provocado que muchos trabajadores empiecen a cuestionarse si el modelo tradicional de empleo sigue siendo la mejor opción.

Entre las principales ventajas de ser autónomo se encuentra el control sobre su propio trabajo. No solo pueden fijar sus tarifas, sino también elegir proyectos, negociar condiciones y organizar su jornada con mayor flexibilidad.

En este contexto, el incremento de ingresos no es casual ya que, al eliminar intermediarios, el profesional puede cobrar directamente al cliente final, lo que en muchos casos se traduce en presupuestos más elevados.

A esto se suma un mercado en expansión. Las reformas energéticas, la instalación de sistemas eléctricos eficientes y la rehabilitación de viviendas han disparado la necesidad de mano de obra cualificada, especialmente en grandes ciudades.

Riesgos del autónomo

Expertos y asociaciones de autónomos advierten de que no todo es tan sencillo como parece. El ingreso que percibe un trabajador por cuenta propia no equivale al beneficio real.

A diferencia de un asalariado, el autónomo debe asumir múltiples costes: cuotas mensuales, impuestos, compra de materiales, herramientas, transporte o seguros. Además, debe gestionar su propia contabilidad y hacer frente a obligaciones fiscales como el IVA o el IRPF.

Otro factor clave es la irregularidad de los ingresos. No siempre hay trabajo constante, y los periodos de menor actividad pueden afectar de forma directa a la estabilidad económica. A esto se suma la ausencia de vacaciones pagadas, pagas extra o bajas laborales garantizadas.

Por eso, muchos especialistas insisten en la importancia de planificar antes de emprender. Contar con un colchón económico, calcular bien los costes y fijar precios que cubran todos los gastos son pasos esenciales para evitar problemas a medio plazo.

El auge del sector

Pese a las dificultades, el contexto actual favorece el crecimiento del autoempleo en los oficios técnicos. La falta de profesionales cualificados se ha convertido en uno de los principales retos del mercado laboral español.

Según datos oficiales, aunque el salario medio bruto en España supera los 2.300 euros mensuales, una gran parte de los trabajadores se sitúa en franjas más bajas. En este escenario, sueldos como el que percibía esta electricista (1.400 euros) son habituales en empleos por cuenta ajena.

Frente a ello, la posibilidad de aumentar ingresos y mejorar condiciones está impulsando a muchos trabajadores a emprender. No solo en electricidad, sino también en fontanería, carpintería o climatización, donde la demanda sigue creciendo.

Además, el auge de la eficiencia energética y la electrificación del hogar ha generado nuevas oportunidades. Instalaciones de placas solares, puntos de recarga para vehículos eléctricos o reformas orientadas al ahorro energético requieren profesionales especializados.