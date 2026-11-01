Paola, camionera venezolana en España: "Puedo ganar hasta 3.000 euros al mes estando todos los fines de semana en mi casa"

Cuando Paola Fuenmayor llegó a España desde Venezuela, hace ocho años, ni siquiera sabía conducir un coche. Trabajaba cuidando a personas mayores y cobraba unos 800 euros al mes, hasta que su pareja, camionero de profesión, la animó a sacarse el carné y probar suerte al volante de un vehículo pesado.

Lo que empezó como una forma de ganar más dinero terminó convirtiéndose en su oficio. Hoy lleva cinco años trabajando como camionera, ha recorrido buena parte de Europa y ha pasado por distintos tipos de transporte, desde camiones frigoríficos hasta vehículos que trasladan casas prefabricadas.

Su sueldo también ha cambiado. Paola asegura que puede ganar hasta 3.000 euros al mes y que, en su trabajo actual, consigue algo que no siempre resulta fácil en esta profesión: volver a casa todos los fines de semana. Eso sí, llegar hasta aquí le ha exigido sacarse varios permisos, invertir miles de euros y acostumbrarse a pasar muchas horas en la carretera.

De cuidadora a camionera

La historia de Paola comienza, en realidad, como la de tantos migrantes que llegan a España en busca de una estabilidad económica que no han conseguido en su país de origen.

En su caso, el cambio de vida empezó en Venezuela, donde conoció por mensajes a quien hoy es su pareja, un camionero español. Aquella relación la llevó a trasladarse a España con 19 años, sin imaginar que terminaría dedicándose a la misma profesión que él.

Sin embargo, antes de encontrar su sitio en el transporte por carretera, trabajó cuidando a personas mayores, una época de la cual recuerda especialmente el sueldo que recibía.

"Yo ganaba 800 euros cuidando personas mayores", confesó en uno de sus vídeos de redes sociales, una cantidad que le resultaba insuficiente para mejorar su situación económica.

De hecho, no fue una afición por los camiones lo que la llevó a cambiar de profesión, sino la posibilidad de acceder a un trabajo con mejores ingresos. Su pareja la animó a sacarse los permisos de conducir y ella decidió intentarlo, aunque nunca había conducido un coche.

El proceso le llevó alrededor de seis meses. Primero obtuvo el carné de coche y después consiguió los permisos C y C+E, necesarios para conducir camiones rígidos y vehículos articulados.

También realizó el curso del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) y obtuvo la tarjeta de tacógrafo digital, imprescindible para registrar su actividad como conductora profesional.

En total, calcula que gastó entre 4.000 y 5.000 euros en la formación y los permisos, una cantidad que, aunque puede suponer una barrera para quienes no cuentan con ahorros, Paola confiesa que es una inversión que se puede recuperar a medio-corto plazo.

Ahora, Paola lleva cinco años trabajando como camionera y durante este tiempo ha transportado mercancías muy diferentes. Ha conducido camiones frigoríficos para llevar alimentos perecederos, ha trasladado casas prefabricadas y actualmente trabaja con un camión de lona.

Francia, Portugal, Alemania, Bélgica, Países Bajos e Italia forman parte de las rutas que ha realizado. "He tenido esa dicha, esa suerte de estar por toda Europa", cuenta al recordar los lugares que ha conocido gracias al trabajo.

Son viajes que le han permitido salir de las rutas habituales, aunque conocer otros países desde la cabina de un camión no es lo mismo que hacerlo como turista: hay horarios que cumplir, mercancías que entregar y descansos que organizar.

Parte de esa experiencia la comparte en TikTok, donde utiliza la cuenta Camioneros XXL. El nombre hace referencia a las cargas de grandes dimensiones que ha transportado, como las casas prefabricadas.

A través de sus publicaciones muestra vehículos, trayectos y escenas de una profesión que buena parte de la gente solo conoce cuando se encuentra con un camión en la carretera.

De hecho, sus redes sociales sirven para mostrar esa parte que no se ve. La cabina es el lugar donde se descansa y se guardan las pertenencias, y en el caso de Paola también sirve para organizar las comidas.

Paola Fuenmayor en el canal de Hildemaro Solis.

Es allí donde trabaja, pero también donde duerme y planifica todas sus rutas: calcula dónde tendrá que parar, a qué hora podrá descansar y dónde hará las comidas durante el trayecto.

Su camión dispone de cama y nevera, lo que le permite llevar provisiones y evitar gastar cada día en bares o restaurantes.

Pero todo ese esfuerzo tiene una recompensa que Paola valora especialmente: el sueldo y la posibilidad de organizar su vida fuera del trabajo.

Durante su etapa transportando casas prefabricadas cobraba unos 3.000 euros al mes, aunque podía pasar hasta tres semanas seguidas fuera de casa. Ahora asegura que gana una cantidad similar con una diferencia importante: trabaja de lunes a viernes y puede pasar todos los fines de semana en su hogar.

Esta es una de las condiciones que más aprecia de su empleo actual, después de haber comprobado que un salario más alto puede implicar pasar largos periodos lejos de la familia, explica en el canal de YouTube de Hildemaro Solis.

La cifra, eso sí, responde a su experiencia particular y no representa necesariamente el sueldo de todos los camioneros. La remuneración en el transporte varía según la empresa, el tipo de mercancía, las rutas y los complementos.

Según explica, el salario base de entrada que conoce en la Comunidad Valenciana ronda los 1.540 euros mensuales, a los que pueden sumarse dietas y otros complementos en función de las condiciones del puesto.

Su próximo objetivo

Después de cinco años en el sector, Paola quiere dar un paso más y trabajar por su cuenta. Su objetivo es ahorrar para comprar un camión propio y dedicarse al transporte especial, que incluye cargas de grandes dimensiones y puede requerir vehículos piloto para acompañar el desplazamiento.

Por ahora, sin embargo, prefiere reunir el dinero con sus propios ahorros antes que solicitar un crédito bancario. Comprar un vehículo pesado implica una inversión importante y asumir gastos de mantenimiento, combustible, seguros y gestión, por lo que quiere dar el paso cuando tenga una base económica suficiente.

A quienes se plantean entrar en el transporte y dudan por el coste de los permisos o por la responsabilidad que implica conducir un vehículo pesado, Paola les anima a intentarlo si realmente les interesa.

Su propia experiencia empezó sin saber conducir y con una inversión de varios miles de euros. Ahora, después de recorrer miles de kilómetros, quiere convertir el oficio que le permitió mejorar sus condiciones laborales en el punto de partida de su propio negocio.