Noelia, pescadera: "Los mejillones no se cuecen en agua; se cocinan en una sartén con 3 ajos, vino blanco y 200 ml de nata"

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La pescadera conocida en TikTok como @noelapeskaera comparte habitualmente recetas para cocinar pescados y mariscos de forma sencilla. Entre sus propuestas se encuentra una preparación de mejillones con ajo, vino blanco y nata que permite disfrutar de este molusco sin necesidad de cocerlo previamente en agua.

Los mejillones son uno de los mariscos más consumidos en España. Su precio suele ser más asequible que el de otros productos del mar y admiten distintas elaboraciones, desde los tradicionales mejillones al vapor hasta recetas con salsas.

Aunque lo habitual es abrirlos en una olla con un poco de agua o vino blanco, Noelia propone cocinarlos directamente en una sartén, aprovechando el vapor y el líquido que desprenden durante la cocción.

Su receta, compartida en TikTok, incorpora tres dientes de ajo, cebolla, puerro y un chorrito de vino blanco. El toque final lo aportan 200 mililitros de nata para cocinar, que se mezclan con el jugo de los mejillones hasta formar una salsa cremosa.

La preparación recuerda a los moules à la crème, una receta francesa en la que los mejillones se cocinan con vino blanco y se acompañan de una salsa elaborada con nata.

El truco de Noelia

La principal diferencia respecto a otras preparaciones está en la forma de cocinar los mejillones. En lugar de hervirlos en abundante agua, la pescadera los incorpora directamente a una sartén con el sofrito.

Al añadir el vino blanco y tapar el recipiente, los mejillones se abren gracias al vapor generado durante la cocción. De esta manera, el líquido que desprenden queda en la sartén y se aprovecha para preparar la salsa.

El ajo, la cebolla y el puerro forman la base del plato. Estos ingredientes se cocinan previamente con aceite de oliva para que se ablanden y aporten sabor al conjunto.

Una vez abiertos los mejillones, se añade la nata y se deja cocinar unos minutos más a fuego suave. El resultado es una salsa que combina el vino blanco, las verduras y el jugo natural del marisco.

Noelia termina la preparación con perejil fresco picado. La sal es opcional, ya que los mejillones aportan suficiente salinidad y conviene probar la salsa antes de rectificar el punto de sal.

Receta de mejillones con nata y vino blanco 1 kg de mejillones frescos

3 dientes de ajo

1 cebolla mediana

1 puerro

100 ml de vino blanco, aproximadamente

200 ml de nata para cocinar

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Perejil fresco picado

- Sal y pimienta al gusto (opcional) Paso 1 Limpiar los mejillones. Lava los mejillones bajo agua fría y retira las barbas y los restos adheridos a las conchas. Desecha los que tengan la concha rota y aquellos que permanezcan abiertos después de darles un pequeño golpe. Paso 2 Preparar las verduras. Pela y pica finamente los tres dientes de ajo y la cebolla. Limpia el puerro para eliminar cualquier resto de tierra y córtalo en rodajas finas. Paso 3 Hacer el sofrito. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia o cazuela con tapa. Añade la cebolla y el puerro y cocina durante unos cinco minutos a fuego medio. Incorpora el ajo y sofríe un minuto más, evitando que se queme. Paso 4 Incorporar los mejillones. Añade los mejillones limpios a la sartén y remueve suavemente para mezclarlos con las verduras. Vierte el vino blanco y deja que comience a hervir. Paso 5 Cocinarlos al vapor. Tapa la sartén y cocina durante cinco o siete minutos, hasta que los mejillones se abran. No es necesario añadir agua, ya que el vino y el líquido que desprende el marisco generan el vapor suficiente. Paso 6 Añadir la nata. Retira los mejillones que no se hayan abierto y deséchalos. Baja el fuego, incorpora los 200 mililitros de nata y remueve con cuidado. Cocina dos o tres minutos más, hasta que la salsa se integre y espese ligeramente. Paso 7 Terminar y servir. Prueba la salsa y añade sal o pimienta solo si es necesario. Espolvorea perejil fresco picado y sirve los mejillones calientes, acompañados de pan para aprovechar la salsa.

Una salsa cremosa

Uno de los aspectos fundamentales de esta receta es controlar la cantidad de líquido. Los mejillones desprenden su propio jugo al abrirse, por lo que no conviene incorporar demasiada agua ni vino blanco.

La nata debe añadirse cuando los mejillones ya estén abiertos, manteniendo el fuego suave para evitar que la salsa hierva con demasiada fuerza.

Si queda demasiado líquida, se pueden retirar los mejillones y reducir la salsa durante unos minutos antes de volver a incorporarlos. Así se evita que el marisco se cocine en exceso y adquiera una textura gomosa.

También es importante utilizar mejillones frescos y limpiarlos justo antes de cocinarlos. Las conchas deben estar cerradas o cerrarse al manipularlas, y hay que desechar las piezas rotas.

Cómo servirlos

Esta preparación puede servirse como entrante para cuatro personas o como plato principal para dos, acompañada de patatas o una ensalada.

Aunque los mejillones al vapor suelen prepararse únicamente con limón o vino blanco, la versión de Noelia incorpora nata para conseguir una salsa más espesa.

El pan es uno de los acompañamientos más habituales, especialmente por la combinación del jugo del marisco con el ajo, las verduras y la nata.

La receta también permite adelantar parte del trabajo. El sofrito puede prepararse con antelación, aunque los mejillones deben cocinarse y servirse en el momento para conservar su textura.