La actriz reconoce sus privilegios y denuncia las dificultades de los jóvenes y las familias trabajadoras para acceder a una vivienda digna. Más informaci ón : Ester Muñoz, 41 años, sobre su infancia: "En el colegio no estudiaba y en Bachillerato suspendí todo salvo Historia"

Maribel Verdú, propietaria de 3 pisos: "Es triste ver cómo hay familias que tienen que destinar el 70% de su sueldo al alquiler"

El pasado 26 de octubre la puerta del Sol amaneció con menos personas manifestándose por la vivienda. Las tiendas de campaña que han ocupado durante un mes una de las plazas más emblemáticas de Madrid empiezan a desaparecer, aunque la protesta sigue abierta y sus reivindicaciones continúan sobre la mesa.

La imagen de la plaza cambia, pero el problema permanece y miles de personas siguen enfrentándose a la misma realidad: jóvenes que no pueden independizarse, familias que apenas consiguen llegar a fin de mes y alquileres que alcanzan precios cada vez más difíciles de asumir.

Una realidad que también conocen quienes, pese a tener una situación económica acomodada y contar con varias viviendas en propiedad, observan con preocupación las dificultades que atraviesan miles de familias para acceder a un hogar. Es el caso de Maribel Verdú, propietaria de tres pisos, que lleva años alzando la voz contra un problema que, más de una década después, sigue sin resolverse.

La reivindicación de Verdú

Maribel Verdú lleva prácticamente toda su vida dedicada a la interpretación. Comenzó a trabajar siendo adolescente y, desde entonces, ha desarrollado una trayectoria que abarca el cine, el teatro y la televisión, con más de 70 películas y dos premios Goya a sus espaldas.

Una carrera prolongada que le ha permitido consolidarse como uno de los rostros más reconocibles del cine español y construir un patrimonio del que ella misma ha hablado públicamente.

En 2013, durante una entrevista con 'Diario Sur', la actriz confirmó que tenía tres viviendas y explicó que había adquirido sus propiedades con los ingresos obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional.

"Tengo tres pisos, sí, pero es que llevo trabajando treinta años. Y no tengo nada más", afirmó entonces.

Verdú quiso aclarar el origen de ese patrimonio y defender la transparencia de sus ingresos. "Todo lo he ganado haciendo cine, teatro y televisión. No he robado a nadie y todo lo he declarado a Hacienda", aseguró.

También recordó que el trabajo de los actores está vinculado a contratos con productoras, que les pagan por los proyectos en los que participan.

Sus palabras llegaron después de que la intérprete recibiera críticas por pronunciarse sobre la desigualdad económica y dedicar un discurso de los premios Goya por su trabajo en 'Blancanieves' a quienes habían perdido sus hogares durante la crisis financiera.

España atravesaba entonces una profunda crisis económica, con un elevado desempleo y numerosos desahucios, mientras miles de familias perdían sus casas por no poder hacer frente a sus deudas.

Maribel Verdú. E.E.

En su discurso recordó a "toda esa gente que ha perdido sus casas, sus ilusiones, sus esperanzas, su futuro e incluso sus vidas" y cuestionó un sistema que, en su opinión, permitía que los más desfavorecidos asumieran las consecuencias de las decisiones económicas.

Para ella, disponer de una situación económica acomodada no invalida la preocupación por las dificultades que atraviesan otras personas.

"Soy una privilegiada. Soy de esas personas con la suerte de tener un trabajo y éxito, lo que no significa que no vea con horror lo que está sucediendo", explicó en aquella conversación. La actriz también recordó que personas de su entorno habían atravesado situaciones complicadas, incluidas sus dos hermanas, que habían estado o estaban en paro.

"¿Qué tiene que ver que seas un privilegiado para sentir empatía?", se preguntó. Con esta reflexión, Verdú defendía que la posición económica de una persona no debería impedirle denunciar problemas sociales que afectan a quienes tienen menos recursos.

Para ilustrar su argumento, recurrió a otro asunto con el que se había implicado públicamente, la defensa de las mujeres víctimas de violencia machista.

"¿Como mi marido no me pega no puedo defenderlas?", planteó. Su razonamiento era el mismo: no hace falta experimentar una situación en primera persona para comprender sus consecuencias y apoyar a quienes la sufren.

Más de una década después, Verdú ha explicado que aquella intervención respondió a una cuestión de conciencia. En una entrevista con 'El País', recordó que sintió la obligación de dar voz a quienes no podían hacerse escuchar en un momento especialmente duro.

No pretendía presentar su situación personal como equivalente a la de las familias afectadas, sino llamar la atención sobre un problema que consideraba injusto.

"Ver que generaciones enteras de gente joven con estudios, o familias trabajadoras que se dejan la piel a diario, no pueden acceder a una casa digna o tienen que destinar el 70% de su salario a pagar un alquiler, es desproporcionado", afirmó al medio citado.

La actriz también lamentó que el problema continúe ocupando un lugar central en el debate público tantos años después. "Que sigamos teniendo este debate décadas después demuestra que como sociedad no hemos avanzado en lo esencial: cuidar a la gente", señaló.

La actriz también abordó entonces la controversia por su participación en una campaña publicitaria relacionada con las hipotecas. Aunque defendió que estos productos financieros pueden facilitar el acceso a una vivienda, distinguió entre su utilidad y las prácticas que, a su juicio, habían contribuido a agravar el problema.

"Las hipotecas no son malas, gracias a ellas podemos tener casa. Otra cosa es lo que han hecho después", señaló. Sobre aquel anuncio, añadió que no volvería a hacerlo en las mismas circunstancias.