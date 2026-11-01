¿Manchas de vino en la pared? 'La Ordenatriz' te ofrece el mejor consejo para hacerlas desaparecer

Reunir a familiares y amigos alrededor de una mesa es uno de esos pequeños placeres que nunca pasan de moda.

Las comidas que se alargan hasta bien entrada la tarde, las cenas improvisadas y esas conversaciones que parecen no tener fin convierten cualquier encuentro en una ocasión especial. Y aunque los temas de debate pueden ser infinitos, hay algo que rara vez falta en estas reuniones: una buena botella de vino.

Tinto a veces es la mejor opción. Ya sea para acompañar un aperitivo, disfrutar de un buen banquete o brindar por una buena noticia, la bebida se ha convertido en uno de los protagonistas habituales de nuestras celebraciones.

Sin embargo, no todo es de color de rosa. O, mejor dicho, no todo lo que deja un rastro rojizo resulta tan agradable. Basta un movimiento desafortunado, una copa demasiado cerca del borde de la mesa o un pequeño descuido para que el líquido termine donde menos nos gustaría: en la pared.

Y es que esta suciedad puede convertirse en un verdadero quebradero de cabeza, especialmente cuando afecta a superficies claras. Su intenso color hace que resulten especialmente visibles y si no actuamos a tiempo eliminarlas puede ser más complicado de lo que imaginamos.

Por eso, esta semana la pregunta para La Ordenatriz es: "¿Cómo puedo quitar las manchas de vino de la pared?".

Begoña Pérez, tiene un truco sencillo para intentar devolverle su aspecto original sin necesidad de recurrir directamente a una nueva capa de pintura.

La experta en orden y limpieza en casa te ayuda a deshacerte de esa mancha que nunca debió estar ahí. Pexels

Lo primero que debemos tener en cuenta es el tiempo. Ante una salpicadura, lo más recomendable es actuar cuanto antes, ya que si está reciente suele ser más fácil de tratar que otra que lleva horas impregnada.

Para poner en práctica el método de la especialista necesitaremos únicamente dos productos que podemos encontrar fácilmente en casa: un bote de agua oxigenada y una bayeta de microfibra limpia.

Eso sí, hay un detalle importante. La Ordenatriz recomienda disponer de una cantidad generosa de agua oxigenada, puesto que será lo que actúe sobre los pigmentos responsables del característico color del vino tinto.

Con todo preparado, llega el momento de ponerse manos a la obra. El procedimiento consiste en aplicar el compuesto directamente sobre la zona afectada y frotar suavemente con el trapo, intentando retirar la mayor cantidad posible de suciedad sin deteriorar la pintura.

Antes de hacerlo, conviene comprobar cómo reacciona la pared en una zona poco visible. No todas las pinturas soportan igual la humedad o los productos de limpieza y algunas pueden perder color o dejar cercos al pasar la bayeta.

Pero el truco no termina cuando dejamos de limpiar. El agua oxigenada actúa como agente oxidante sobre los pigmentos del vino, entre ellos las antocianinas, responsables de sus tonalidades rojizas. Esta reacción química puede ayudar a reducir la intensidad de la mancha y facilitar su eliminación.

Con 'La Ordenatriz', cualquier tarea cotidiana se vuelve mucho más sencilla. iStock

Por eso, aunque después de la primera aplicación todavía quede algún rastro, no hay que darlo todo por perdido. La recomendación es observar el resultado durante las siguientes 24 horas y si la superficie lo permite y sigue quedando suciedad, repetir cuidadosamente el procedimiento al día siguiente.

De esta manera, algo que inicialmente parecía difícil de eliminar puede llegar a desaparecer o, al menos, reducirse considerablemente sin necesidad de recurrir a soluciones más costosas.

Al final, recibir invitados en casa también implica aceptar que pueden producirse pequeños accidentes. Una copa que se vuelca o una salpicadura inesperada no tienen por qué estropear una velada ni convertirse en un problema permanente.

Y aunque lo mejor siempre será evitar que el vino termine fuera del recipiente, conocer este tipo de trucos puede ayudarnos a solucionar esos descuidos cotidianos. Porque las buenas reuniones están para recordarlas por las conversaciones y los brindis.