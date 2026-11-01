Elma Saiz, 51 años, sobre su infancia: "De pequeña era buena estudiante, pero también me gustaba la jarana. Era intensita"

Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha hablado en diferentes ocasiones de su vida más allá de la política. Aunque buena parte de su trayectoria profesional ha estado ligada a las instituciones, también ha compartido algunos recuerdos de su infancia y de los años anteriores a su llegada al Gobierno.

Y es que, detrás de su faceta como ministra, hay una historia personal que comenzó en Pamplona, la ciudad en la que nació y creció y a la que continúa muy vinculada.

De hecho, en una entrevista concedida a El HuffPost en 2024, la política navarra dejó a un lado los asuntos de actualidad para conversar con el periodista David Andújar sobre cómo era de pequeña, sus estudios y algunas de las experiencias que más recuerda.

Durante aquella conversación, Saiz se describió como una niña inquieta, con ganas de aprender, pero también de disfrutar de su tiempo libre. Una personalidad que ella misma resumió con bastante sentido del humor.

Elma Saiz nació en Pamplona en 1975. Fue en esta ciudad donde pasó sus primeros años y comenzó una trayectoria que, con el tiempo, la llevó a ocupar diferentes responsabilidades políticas.

Al recordar su infancia, la ministra reconoció que siempre había sido una persona con mucha energía. Le gustaba estudiar y sacar buenas notas, aunque eso no significaba que dedicara todo su tiempo a los libros.

"Siempre he sido una persona muy activa. De pequeña, era buena estudiante, pero también me gustaba la jarana. Digamos que era intensita", confesó en su entrevista en el citado medio.

Qué inspiró sus estudios

Cuando tuvo que decidir qué carrera estudiar, Elma Saiz terminó decantándose por Derecho. Sin embargo, su interés por esta profesión no surgió únicamente de las asignaturas que más le gustaban en el colegio.

Según explicó en la entrevista, una de las cosas que despertó su curiosidad fue la serie de televisión Luz de Luna, protagonizada por Bruce Willis y Cybill Shepherd. También influyó una vecina suya que trabajaba como abogada.

Finalmente, estudió Derecho en la Universidad de Navarra, donde posteriormente amplió su formación con un máster en Asesoría Fiscal, según recoge su biografía oficial publicada por La Moncloa.

Antes de comenzar su carrera política, desarrolló su actividad profesional en el ámbito jurídico y tributario. En 1999 se incorporó como socia-directora de IMEL, una consultoría dedicada al asesoramiento de empresas y particulares.

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También participó en actividades relacionadas con la formación universitaria, colaborando en programas vinculados al derecho empresarial y la fiscalidad. Fue después cuando comenzó a acercarse al mundo sindical y a la política, dos ámbitos en los que terminaría desarrollando buena parte de su trayectoria profesional.

Uno de sus primeros cargos de mayor responsabilidad llegó en 2008, cuando fue nombrada delegada del Gobierno en Navarra. Se convirtió así en la primera mujer que ocupaba este puesto.

"Fui la primera mujer que llegó a ser delegada del Gobierno en Navarra y también la persona más joven en alcanzar ese puesto. Por entonces, tenía 30 años", recordaba durante su conversación con El HuffPost.

La llamada de Pedro Sánchez

Años después, Elma Saiz viviría otro momento que recuerda especialmente. Fue en noviembre de 2023, cuando recibió la llamada de Pedro Sánchez para ofrecerle incorporarse al Gobierno como ministra.

Lo curioso es que aquella conversación se produjo en un lugar bastante inesperado. La política navarra se encontraba en Pamplona, disfrutando de un concierto de Raphael junto a varios familiares.

En mitad de la actuación, se dio cuenta de que el presidente del Gobierno estaba llamándola y tuvo que salir del recinto para poder hablar con él.

"Estaba disfrutando del show junto a parte de mi familia, cuando me di cuenta de que me estaba llamando el presidente. Tuve que salir corriendo como pude del recinto para poder atenderle. Después, regresé y miré a mis padres que estaban unas filas más abajo. Ellos se imaginaron lo que acababa de pasar y se les cayó una lagrimita".