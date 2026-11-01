Conchita, abuela cocinera: "Para que los tomates no se estropeen, no los dejes en la nevera; mejor usa una bolsa de papel y media cebolla"

Los tomates son uno de los alimentos más habituales en las cocinas españolas. Sin embargo, también forman parte de las frutas y hortalizas que con mayor frecuencia acaban desperdiciándose en los hogares.

Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las verduras y hortalizas supusieron el 13,8 % de los alimentos comprados que terminaron en la basura sin llegar a consumirse durante 2024.

Conservarlos correctamente no solo permite ahorrar dinero, sino también reducir el desperdicio alimentario. Ese mismo año, los hogares españoles desecharon 1.125 millones de kilos o litros de alimentos y bebidas, un 4,4 % menos que en 2023.

En el caso de los tomates, además, existe una pregunta que se repite con frecuencia: ¿es mejor dejarlos a temperatura ambiente o guardados en la nevera para que aguanten más tiempo sin perder sabor?.

Conchita Polo, la popular abuela cocinera de Zaragoza vinculada a Maximiliana, comparte una solución casera para conservarlos. Su método únicamente requiere una bolsa de papel y un ingrediente muy común en cualquier despensa.

"No meterlos en la nevera"

Conchita recomienda no consumir los tomates recién sacados de la nevera. "Cualquier tomate no hay que comerlo de la nevera, tiene que estar del tiempo. Pero claro, si los dejamos fuera se nos estropean enseguida. Entonces, hay un truco", explica en Instagram.

La temperatura influye directamente en las características del tomate, especialmente en su aroma. De hecho, diferentes investigaciones han analizado cómo afecta el almacenamiento en frío a las sustancias responsables de su sabor.

Una investigación publicada en la revista científica Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS) encontró que varios días de refrigeración disminuían ciertos compuestos aromáticos del tomate. En las pruebas realizadas, los consumidores también valoraron peor el sabor de los ejemplares refrigerados.

No obstante, guardar los tomates en la nevera puede ser conveniente en determinadas circunstancias. Cuando están muy maduros o las temperaturas son elevadas, el frío ayuda a retrasar su deterioro. Para disfrutar mejor de su sabor, conviene dejarlos templar antes de comerlos.

El truco de la bolsa de papel

Para quienes prefieren conservar los tomates a temperatura ambiente, la cocinera zaragozana propone una alternativa que puede ponerse en práctica con materiales que todos tenemos en casa.

"En una bolsa de papel se meten los tomates con media cebolla abierta y se cierra la bolsa. La cebolla suelta un producto que se llama sulfuro de alilo y eso hace que no proliferen las bacterias, que no salgan hongos y encima, absorbe la humedad. Los tomates así nos duran varios días sin meterlos en la nevera", asegura.

El procedimiento consiste en introducir los tomates en una bolsa de papel junto a media cebolla cortada y mantenerla cerrada, de manera que ambos alimentos permanezcan juntos fuera del frigorífico.

Conservar mejor

Evitar que una fruta o una hortaliza se eche a perder puede parecer un ahorro insignificante, pero la importancia de estos pequeños hábitos se entiende mejor al conocer la cantidad de comida que desperdiciamos.

En España, el 77,6 % de los alimentos desechados en los hogares eran productos que no llegaron a utilizarse. Las frutas representaron el 32,4 % de ese desperdicio y las verduras y hortalizas, el 13,8 %. Entre ambas categorías sumaron casi la mitad del total.

Por eso, ajustar las cantidades de la compra, comprobar periódicamente el estado de los alimentos y utilizar la nevera cuando sea necesario son medidas sencillas para evitar que los tomates terminen estropeándose.