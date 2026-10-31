Yolanda Díaz: "En Madrid vivo en una residencia del Ministerio con mi hija. Es una condena, no veo ni la calle"

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes asuntos del debate político en España, con el acceso a un hogar en el centro de las preocupaciones de miles de ciudadanos. De cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, las medidas para hacer frente a esta situación y las circunstancias personales de los representantes públicos han vuelto a cobrar protagonismo.

En los últimos días, varios políticos han hablado de su situación residencial y de cómo les afecta el encarecimiento de la vivienda. Entre ellos está Yolanda Díaz, que por sus responsabilidades en el Gobierno se ha instalado en Madrid, donde vive con su hija en una residencia oficial del Ministerio de Trabajo, aunque su vida sigue muy ligada a Galicia, la tierra de la que procede y a la que regresa siempre que puede.

La política gallega no paga alquiler por este alojamiento institucional, pero eso no significa que se sienta cómoda viviendo allí. En una entrevista con Marc Giró en 2024, Díaz describió la experiencia como "una condena" y explicó por qué echa de menos su tierra.

Vivir en una residencia

La vida política obliga a menudo a cambiar de ciudad y a adaptar las rutinas familiares a las exigencias del cargo. En el caso de Yolanda Díaz, esa circunstancia tiene una particularidad: la política gallega vive junto a su hija en una residencia oficial situada dentro del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el paseo de la Castellana de Madrid.

Se trata de un inmueble público asignado por razón de su responsabilidad institucional, no de una propiedad privada.

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La propia vicepresidenta segunda habló abiertamente de esta situación en enero de 2024, durante una entrevista con Marc Giró en el programa Late Xou, de RTVE. Preguntada por su residencia y por el hecho de vivir prácticamente en su lugar de trabajo, Díaz reconoció que la experiencia no era precisamente agradable para ella.

"Sí, vivo allí, es una condena. Soy gallega y allí en mi casa veo el mar; en Madrid no hay mar", confesó.

Con esas palabras, la ministra resumía una de las principales diferencias que encuentra entre su vida en Galicia y la que mantiene en la capital. Para ella, el mar forma parte de su relación con el lugar donde ha crecido y de la manera en que entiende su hogar.

Madrid, en cambio, representa una etapa profesional que le exige permanecer lejos de ese entorno, aunque pueda regresar a Galicia con frecuencia.

"Vivir en un ministerio es duro, no ves la calle", añadió durante la conversación televisiva. Además, la ministra también describió las características del inmueble, cuyas paredes originales no eran de su agrado.

"Yo soy de estilo minimalista y la casa es del gris de una fragata", contó, antes de explicar que había incorporado algunos elementos decorativos para hacer más acogedor el espacio.

Entre ellos mencionó unas piezas de Chillida y una obra que identificó como perteneciente a una mujer de la Generación del 27. La vicepresidenta quiso recordar, asimismo, que el inmueble no le pertenece: "Esto es de los españoles y españolas. Pero ahí vivo con mi hija".

La residencia oficial del Ministerio de Trabajo cuenta con 443 metros cuadrados, según la información publicada por Newtral en 2023 a partir de respuestas obtenidas mediante solicitudes de transparencia.

Esa superficie la situaba entonces como la vivienda oficial de mayor tamaño entre las utilizadas por los miembros del Consejo de Ministros. El dato contrasta con la incomodidad que Díaz ha expresado al hablar de su experiencia, aunque sus quejas se refieren principalmente a la sensación de vivir en un entorno institucional y a la distancia respecto a Galicia, no a las dimensiones del inmueble.

La utilización de una vivienda oficial también ha generado debate público, especialmente en un momento en el que el acceso a una casa se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles.

En este caso, conviene distinguir entre una vivienda asignada por razón de un cargo público y una propiedad adquirida para uso particular. El inmueble forma parte del patrimonio público y su ocupación está vinculada a las responsabilidades institucionales de la ministra.

Una vida lejos de los focos

Pese a residir en el mismo edificio en el que desarrolla buena parte de su actividad profesional, Díaz asegura que mantiene una vida cotidiana bastante convencional. Durante la entrevista con Marc Giró explicó que se ocupa personalmente de las tareas domésticas y que no cuenta con ayuda para gestionar su día a día.

"La gente se asombra cuando me ven haciendo la compra", relató. "Yo cocino y hago de todo. No tengo apoyo, me lo hago todo yo. No me gusta que en mi casa haya gente", añadió, al explicar que prefiere encargarse de sus propias tareas en lugar de delegarlas.

La política también habló de su carácter y de su relación con el orden. "Llevo trabajando desde los 16 años, estudié y mi única ayuda es mi madre", comentó durante el programa.

Después recordó, entre risas, que su hermano se burla de ella por la atención que presta a la ropa y a la plancha. "Mi hermano me hunde en la miseria porque soy una neurótica con la plancha; plancho hasta los trapos de la cocina, la gente de mi equipo sabe que no puede llevar una arruga", explicó.

La convivencia con su hija también apareció en la conversación. La vicepresidenta contó que durante la pandemia, cuando ambas permanecieron en Madrid, la pequeña llegó a plantear la posibilidad de llevar una gallina a casa.

En Galicia, según explicó su madre, están acostumbradas a comer huevos de casa y la niña veía natural tener animales en su entorno cotidiano. Díaz tuvo que aclararle que aquella idea no encajaba con las condiciones de la residencia ministerial.

Galicia, donde siempre vuelve

En la conversación con Marc Giró, Díaz también habló de su vínculo con Galicia y de las costumbres que conserva pese a su responsabilidad política en Madrid. La vicepresidenta explicó que suele veranear en el sur de la comunidad, donde encuentra temperaturas más suaves, y que aprovecha esas estancias para comprar ropa y calzado de marcas gallegas.

"Soy una forofa de la moda gallega y mi padre me ayuda a hacer compras", comentó. La referencia a su familia volvió a ocupar un lugar destacado en la entrevista, en la que también recordó que es la pequeña de tres hermanos y que creció rodeada de ellos.

"Soy la pequeña de la casa y tuve la suerte de tener dos hermanos mayores. Nací cuando no tocaba y me hacían todo tipo de cosas, pero estoy curtida para todo tipo de golpes", señaló.

Su relación con Galicia también está ligada a su formación y a sus primeros años de trabajo. Nacida en Fene, una localidad de la provincia de A Coruña próxima a Ferrol, creció en un ambiente familiar en el que el sindicalismo tenía un peso importante.

Su padre, Suso Díaz, dirigió Comisiones Obreras en Galicia entre 1992 y 2000 y militó en el Partido Comunista durante la clandestinidad.

Suso y Yolanda Díaz en A Coruña en una imagen de archivo de 2023. E.E. Europa Press

La política ha recordado que en su casa se reunían trabajadores, intelectuales y dirigentes políticos. "Nací en una casa que rezumaba política. Tuve esa suerte", resumió en una entrevista recogida por RTVE.

Uno de sus recuerdos de infancia más singulares fue conocer a Santiago Carrillo cuando tenía cuatro años, un episodio que ha mencionado al hablar del ambiente en el que se crio.

Su madre, Carmela Pérez, también ocupó un lugar fundamental en su vida. En una entrevista publicada por La Vanguardia en julio de 2023, Díaz la describió como una mujer moderna, divertida y elegante, procedente de una familia de tradición militar y católica.

Recordó que llevaba el pelo corto y sombreros, y que bromeaba con ella por su forma de vestir. La muerte de Carmela, en enero de 2012, supuso uno de los golpes personales más duros para la vicepresidenta.

Díaz es la menor de tres hermanos y todavía conserva el apodo familiar de "la nena". Su infancia y adolescencia estuvieron marcadas por el esfuerzo económico, ya que trabajó mientras estudiaba. En una conversación con Gonzo en Salvados, recordó que limpió casas, puso copas y desempeñó otros trabajos durante sus años de formación en Santiago de Compostela.

Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, amplió sus estudios con formación de posgrado en Relaciones Laborales, Derecho Urbanístico y Recursos Humanos.

Después comenzó a ejercer como abogada laboralista y abrió su propio despacho en Ferrol en 1998. Su carrera política avanzó posteriormente desde el ámbito municipal y autonómico hasta su llegada al Congreso de los Diputados y, en 2020, al Ministerio de Trabajo.