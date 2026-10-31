Valeria: "He vuelto a España después de 13 años viviendo en Suiza. Ganaba 90.000 euros anuales, pero el dinero no da la felicidad"

Suiza es desde hace años uno de los destinos más atractivos para quienes buscan mejores oportunidades laborales y salarios más elevados. Según los registros oficiales del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), más de 132.000 ciudadanos de nuestro país residen en territorio helvético, atraídos por unas condiciones que difícilmente encuentran en España.

Sin embargo, un sueldo elevado no siempre garantiza la calidad de vida esperada. La distancia de la familia, las exigencias laborales y la dificultad para disfrutar del tiempo libre pueden acabar pesando más que la seguridad económica, especialmente cuando el trabajo ocupa casi todo el espacio de la vida cotidiana.

Por eso, algunos emigrantes deciden regresar después de años construyendo una carrera profesional en el extranjero. Es el caso de Valeria Escudero, que ha renunciado a un salario superior a los 90.000 euros anuales para volver a España y empezar de cero. Después de casi 13 años en Suiza, el agotamiento laboral y la pérdida de su padre le hicieron replantearse sus prioridades.

Empezar de cero en España

Valeria llegó a Suiza hace casi 13 años para trabajar como enfermera. Durante ese tiempo aprendió alemán, desarrolló su carrera en un sistema sanitario que valora por su nivel y ahorró lo suficiente para comprarse un piso en España.

Por eso, no considera que emigrar fuera un error: aquella etapa le permitió alcanzar objetivos profesionales y económicos que habrían sido más difíciles de conseguir con los salarios de su país.

El problema, sin embargo, llegó cuando su rutina empezó a reducirse prácticamente a trabajar y regresar a casa agotada. Intentó recuperar la motivación con diferentes cambios, desde organizar viajes para visitar a su familia hasta modificar sus turnos para trabajar intensamente durante dos semanas y librar las dos siguientes.

También acudió a una psicóloga durante dos años, después de sufrir un primer episodio de agotamiento laboral (también llamado burnout), y comenzó nuevos estudios que terminaba abandonando por falta de tiempo y energía.

Ninguna de estas medidas consiguió solucionar el malestar de fondo. El fallecimiento de su padre terminó marcando un punto de inflexión y le hizo cuestionarse cuánto tiempo más quería seguir posponiendo su bienestar.

Tras sufrir un colapso emocional, pidió la baja médica y presentó su renuncia, que también suponía renunciar a más de 90.000 euros anuales y afrontar una etapa sin ingresos, pero le abría la posibilidad de recuperar su salud mental, estar cerca de sus seres queridos y desarrollar un proyecto propio en España.

Valeria, explicando por qué se vuelve a España después de 13 años en Suiza.

Para decidirse, Valeria elaboró una lista de ventajas e inconvenientes. Entre los motivos para quedarse figuraban la estabilidad económica y la seguridad de un empleo consolidado.

Entre los que la empujaban a regresar estaban el clima, la vida social y la posibilidad de compartir tiempo con familiares y amigos sin tener que organizar cada encuentro con semanas de antelación.

Finalmente, pesó más el miedo a continuar en una vida que ya no quería que la incertidumbre de volver y fracasar. La muerte de su padre también le hizo comprender que esperar a tener más dinero para disfrutar de la vida podía convertirse en una espera interminable.

El dinero y la felicidad

La experiencia de Valeria le ha llevado a cambiar su manera de entender el ahorro. Considera que el dinero debe servir para construir la vida que uno desea, no convertirse en un objetivo que justifique sacrificar indefinidamente el bienestar personal.

Acumular patrimonio puede proporcionar seguridad y abrir oportunidades, pero pierde sentido si el esfuerzo necesario para conseguirlo termina deteriorando la salud.

Su caso también refleja que el agotamiento laboral no siempre se soluciona con vacaciones o cambios puntuales en la rutina. Cuando el malestar persiste y afecta a la vida cotidiana, puede ser necesario revisar las condiciones de trabajo y buscar ayuda profesional.

La Organización Mundial de la Salud reconoce el burnout como un fenómeno ocupacional relacionado con el estrés laboral crónico que no se ha gestionado adecuadamente.

Valeria no desaconseja emigrar. Al contrario, considera que trabajar en el extranjero puede ser una buena opción para aprender idiomas, adquirir experiencia y ahorrar durante una etapa determinada.

Su recomendación es hacerlo con objetivos claros y sin idealizar el país de destino. También invita a revisar la decisión cuando el trabajo absorbe todo el tiempo disponible o la salud mental empieza a deteriorarse.

Ahora quiere utilizar los ahorros conseguidos en Suiza para financiar su propio negocio en España. Se ha dado un plazo de dos años para comprobar si consigue consolidarlo, asumiendo que durante la etapa inicial tendrá que vivir de su dinero acumulado.

Si el proyecto no funciona, contempla volver a ejercer como enfermera o buscar otro empleo. No presenta, por tanto, su regreso como una renuncia definitiva a su profesión, sino como una oportunidad para explorar otra vía laboral sin cerrar las puertas a su experiencia anterior.