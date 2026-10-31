Marimar durante su intervencion en el programa Recorte de la emisión

Marimar, limpiadora de hotel: "Seguimos cobrando 1,50 euros por habitación. No ha cambiado nada en 10 años"

Trabajar durante años limpiando las habitaciones de un hotel no garantiza poder disfrutar de unas vacaciones en uno de ellos.

Es la contradicción que denuncia Marimar Jiménez, una camarera de piso de 64 años, que ha dedicado buena parte de su vida profesional a un sector en el que las condiciones laborales siguen siendo motivo de conflicto.

Miembro del colectivo Las Kellys, la trabajadora ha explicado públicamente las dificultades económicas que afronta y cómo su salario condiciona su vida fuera del trabajo. Su testimonio, compartido durante una intervención en LaSexta Xplica, pone cifras a una situación que afecta a numerosas empleadas de la limpieza hotelera.

"No tengo dinero para irme en verano. Me voy siempre con el Imserso, que me sale más barato", reconoció durante el programa, donde se debatía sobre el encarecimiento de las vacaciones y las dificultades de muchos españoles para viajar.

Euro y medio por habitación

Marimar asegura que los ingresos de las camareras de piso no han evolucionado al mismo ritmo que el negocio turístico. Para explicarlo, recurrió a una comparación entre las cantidades que percibían hace una década y las que, según su experiencia, continúan cobrando.

"Es curioso que en los últimos 10 años ha subido la hostelería un 40% y a nosotros hace diez años nos pagaban un euro y medio por habitación", explicó.

"Diez años después nos siguen pagando un euro y medio. La cosa ha ido muy bien para los empresarios, pero nosotras seguimos igual", añadió.

Se trata de una denuncia basada en su experiencia, no de una tarifa que pueda extrapolarse a todas las camareras de piso de España. Las retribuciones dependen del convenio aplicable, la contratación y las condiciones de cada empresa.

Detrás de una habitación limpia hay un trabajo físicamente exigente. Hacer camas, mover colchones, limpiar baños y transportar carros cargados de productos y ropa obliga a realizar movimientos repetitivos durante buena parte de la jornada.

No puede irse de vacaciones

Las dificultades económicas de Marimar también afectan a su actividad sindical. La trabajadora relató que había intentado organizar un viaje a Barcelona para participar en un encuentro de Las Kellys, pero terminó descartándolo por su elevado coste.

Según explicó, el billete de tren de ida y vuelta ascendía a unos 300 euros y el alojamiento superaba los 200. Al sumar otros gastos del desplazamiento, calculaba que necesitaría una cantidad inasumible para su economía.

"Me sale el fin de semana por 1.000 euros y las Kellys no tenemos ese dinero", lamentó ante las cámaras.

Su situación es especialmente llamativa porque trabaja precisamente en una industria dedicada al descanso y al ocio. Mientras los establecimientos reciben turistas, ella reconoce que debe recurrir a viajes subvencionados para poder salir unos días.

Secuelas físicas

Las Kellys comenzaron a organizarse en redes sociales en 2014 y posteriormente constituyeron una asociación y un sindicato. Entre sus principales reivindicaciones figuran la mejora de las condiciones salariales, la prevención de riesgos laborales y la protección frente a determinadas prácticas de externalización.

Las consecuencias del trabajo también aparecen en los estudios sindicales. Una investigación difundida por Comisiones Obreras en 2019 reveló que el 95,9% de las trabajadoras estudiadas presentaba síntomas clínicos de ansiedad y cuatro de cada diez mostraban síntomas depresivos.

El mismo informe señalaba que el 70% sufría dolores musculares en varias zonas del cuerpo y que el 71,5% consumía medicamentos para aliviar las molestias. Son resultados de una investigación anterior, no cifras representativas de todas las trabajadoras en 2026.

El desgaste físico ha llevado a los sindicatos a reclamar medidas específicas para facilitar la jubilación anticipada de estas profesionales, especialmente cuando acumulan décadas realizando tareas de elevada exigencia corporal.