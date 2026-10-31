María Pespín, cocinera: "Los arándanos no se desinfectan con agua, usa vinagre blanco y guárdalos envueltos en papel"

Durante años, la manzana y la pera han ocupado un lugar habitual en el frutero de los hogares españoles. Sin embargo, los gustos parecen estar cambiando y cada vez es más frecuente encontrar otras frutas, como las frambuesas, las fresas o los arándanos, que han ganado popularidad por su sabor y su versatilidad en la cocina.

Estas pequeñas frutas tienen un sabor más intenso y característico que las variedades que tradicionalmente hemos consumido en casa. A ello se suma su perfil nutricional, ya que los arándanos y las frambuesas aportan fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo y a mantener una alimentación equilibrada.

Sin embargo, las frutas pequeñas también tienen una desventaja: suelen ser más delicadas y pueden deteriorarse con rapidez si no se conservan correctamente. A diferencia de una manzana o una pera, que pueden aguantar varios días en buenas condiciones, los frutos rojos necesitan ciertos cuidados para mantenerse frescos y evitar la aparición de moho.

Cómo conservar los arándanos

El cuidado de los frutos rojos no termina en el momento de comprarlos. Aunque muchas veces basta con abrir el envase para añadir un puñado de arándanos al yogur o comer unas frambuesas entre horas, conviene prestar atención a cómo se limpian y se conservan estas frutas antes de consumirlas.

Los arándanos y otros frutos rojos necesitan una limpieza cuidadosa para retirar los restos de tierra, posibles residuos de pesticidas y microorganismos que pueden acumularse durante su cultivo, transporte y manipulación.

Al consumirse habitualmente crudos y sin pelar, es importante reducir la presencia de estos contaminantes para disminuir el riesgo de infecciones alimentarias.

Por eso, una limpieza adecuada ayuda a reducir parte de estos contaminantes y a disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos, aunque no garantiza la eliminación de todos los microorganismos ni de todos los residuos químicos.

La cocinera y creadora de contenido María Pespín ha compartido en su cuenta de TikTok, @mariapespin, una técnica para limpiar los arándanos antes de guardarlos.

Su propuesta consiste en sumergirlos en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco durante unos cinco minutos. Después, recomienda escurrirlos bien para retirar el exceso de líquido.

Imagen de ilustración. iStock

El vinagre blanco se utiliza habitualmente para limpiar frutas y verduras gracias a su contenido en ácido acético, que puede dificultar el crecimiento de algunos microorganismos.

En el caso de los arándanos, añadir un chorrito a un recipiente con agua puede ayudar a retirar parte de la suciedad superficial durante el remojo. No obstante, su eficacia depende de la concentración y del tiempo de contacto, por lo que no garantiza la eliminación de todas las bacterias ni de los residuos de pesticidas.

La conservación de este fruto

Una vez limpios, los arándanos necesitan secarse cuidadosamente antes de guardarlos. La humedad que permanece en la superficie puede acelerar su deterioro, especialmente cuando las frutas se almacenan juntas en un recipiente cerrado.

Para evitarlo, María Pespín propone utilizar un recipiente hermético de cristal y colocar en la base varios trozos de papel absorbente de cocina doblado. Una vez escurridos y secos, los arándanos se introducen en el recipiente, que se cierra y se guarda en el frigorífico.

El papel ayuda a absorber parte de la humedad que se acumula durante el almacenamiento, mientras que el recipiente protege la fruta de posibles golpes y de la contaminación procedente de otros alimentos. Conviene revisar periódicamente el papel y cambiarlo si está húmedo, así como retirar cualquier arándano que presente moho o signos de deterioro.

Hay una precaución importante: es preferible lavar los frutos rojos justo antes de consumirlos o cuando se vayan a preparar para comer, en lugar de hacerlo con demasiada antelación.

Guardarlos húmedos puede acortar su vida útil, incluso si se utiliza papel absorbente. Por eso, si se opta por lavar una cantidad para conservarla durante varios días, el secado debe ser especialmente cuidadoso y el frigorífico debe mantenerse a una temperatura adecuada.

Tampoco es recomendable confiar únicamente en el recipiente hermético para prolongar su duración. Los arándanos deben comprarse en buen estado, sin piezas aplastadas ni zonas con moho, y conservarse refrigerados. Si alguna baya está dañada, es preferible retirarla para evitar que el deterioro afecte al resto.

Otros consejos

Hay muchas personas que, por falta de costumbre o desinformación, se saltan el proceso de lavar la fruta y la verdura antes de consumirla cruda o incluso cocinada. Debes evitarlo, ya que es necesario eliminar los plaguicidas, abonos, tierra e insectos que pueden contener, así como para evitar intoxicaciones por bacterias u otros gérmenes.

Existen una serie de consejos básicos para lavar y desinfectar estos alimentos, que sirven para complementar la técnica de María Pespín para los arándanos y otros frutos secos, y que son los siguientes:

Lavado de manos: es imprescindible que antes de comenzar a desinfectar los alimentos te laves bien las manos con agua y jabón.

es imprescindible que antes de comenzar a desinfectar los alimentos te laves bien las manos con agua y jabón. Desinfecta las frutas y verduras en primer lugar: lo primero que debes hacer con las frutas y verduras es desinfectarlas, antes de pelarlas. No obstante, hay algunas excepciones, como los plátanos o las piñas.

lo primero que debes hacer con las frutas y verduras es desinfectarlas, antes de pelarlas. No obstante, hay algunas excepciones, como los plátanos o las piñas. Retira las hojas externas: antes de lavar estos alimentos, es recomendable retirar las hojas externas y dañadas, puesto que estas contienen más contaminantes.

antes de lavar estos alimentos, es recomendable retirar las hojas externas y dañadas, puesto que estas contienen más contaminantes. Sin golpes ni cortes: a la hora de comprar la fruta y la verdura en la tienda, es imprescindible fijarse bien en su apariencia y descartar aquellos que no tengan golpes ni cortes.

a la hora de comprar la fruta y la verdura en la tienda, es imprescindible fijarse bien en su apariencia y descartar aquellos que no tengan golpes ni cortes. Lavado antes del consumo: el lavado de los alimentos debe efectuarse justo antes de consumirlos o cocinarlos.

el lavado de los alimentos debe efectuarse justo antes de consumirlos o cocinarlos. Limpiar y desinfectar superficies y utensilios: se deben limpiar y desinfectar las superficies de la cocina y los utensilios usados para la manipulación para evitar así la contaminación cruzada.



