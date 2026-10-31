Laura, limpiadora española en Noruega: "Gano en 2 horas lo mismo que si trabajase en España a jornada completa"

Noruega se ha convertido en uno de los países europeos que más interés despiertan entre los españoles que buscan trabajo en el extranjero. Y no es para menos, ya que sus sueldos se encuentran entre sus principales atractivos, incluso en profesiones para las que no necesitan estudios especializados.

Las cifras reflejan esta realidad. Durante el segundo trimestre de 2026, el sueldo medio mensual alcanzó las 63.000 coronas noruegas, unos 5.895 euros. Por su parte, el salario base medio fue de 58.970 coronas, alrededor de 5.457 euros, lo que supone un incremento de 3,9 % respecto al año anterior.

A estos salarios se suma una situación laboral relativamente favorable. Según los últimos datos Statistics Norway, en julio el país registraba cerca de 2,93 millones de trabajadores ocupados y una tasa de paro del 4,5 %.

Un panorama que también despierta el interés de quienes llegan desde otros países. A principios de 2026, más de 13.150 ciudadanos españoles residían en Noruega, una cifra que sitúa a España entre las nacionalidades extranjeras con presencia destacada en el país.

Entre quienes se han animado a dar el paso está Laura Prieto, una joven catalana que ha cambiado España por Tromsø, una ciudad situada al norte de Noruega. Allí ha comenzado una nueva etapa profesional trabajando en la limpieza de un hotel y como guía.

Trabajar en Noruega

Desde su cuenta de TikTok (@laurapriiieto), Laura comparte pequeños momentos de su nueva vida y cuenta algunas de las diferencias que ha descubierto entre trabajar en Noruega y hacerlo en España.

Y una de las que más le ha llamado la atención es precisamente el sueldo que recibe por su trabajo. "Cobro en dos horas y media lo mismo que cobraba en España haciendo una jornada completa. Así cuesta menos ir a trabajar", asegura.

La catalana no esconde que limpiar habitaciones de hotel es un trabajo exigente, especialmente por el esfuerzo físico que supone. Sin embargo, reconoce que las condiciones económicas hacen que afronte sus jornadas de otra manera.

Hace unos meses decidió hacer las maletas con dos objetivos: conocer una forma de vida diferente y conseguir unos ingresos mejores. Y, por lo que cuenta en sus vídeos, su experiencia laboral en Noruega está respondiendo a las expectativas con las que llegó.

Trabajar por horas

Pero el salario no es lo único que le ha sorprendido. Laura también destaca la manera en la que se organizan algunos empleos, ya que, según explica, entre los jóvenes es frecuente cobrar por las horas trabajadas en lugar de tener una jornada fija de cuatro u ocho horas.

De hecho, la joven no descarta buscar un segundo trabajo que pueda compaginar con el actual. Una alternativa que, según sus cálculos, le permitiría aumentar sus ingresos sin tener que dedicar tantas horas como necesitaría en España para conseguir una cantidad similar.

Eso sí, vivir en el norte de Noruega también exige acostumbrarse a ciertas condiciones. El frío, los días con muy pocas horas de luz durante parte del año y unos precios generalmente más elevados son algunos de los cambios que ha tenido que afrontar.

Aun así, Laura hace un balance positivo de su experiencia. Especialmente por la posibilidad de guardar una parte importante de sus ingresos y conseguir unos ahorros que, según considera, serían mucho más difíciles de reunir en España desempeñando un trabajo parecido.

Cada vez más españoles

Y Laura no es la única española que ha decidido instalarse en este país nórdico. Las estadísticas oficiales recogen que actualmente viven allí 13.159 personas de nacionalidad española, de las cuales 7.287 son hombres y 5.872 son mujeres.

Además, para los españoles, mudarse a Noruega por motivos laborales resulta más accesible que hacerlo a otros países de fuera de Europa. Aunque no pertenece a la Unión Europea, sí está integrado en el Espacio Económico Europeo.

Gracias a este acuerdo, los ciudadanos españoles pueden viajar a Noruega para buscar trabajo. Según la Dirección de Inmigración noruega, es posible permanecer hasta seis meses con este propósito, aunque es necesario registrarse como demandante de empleo antes de cumplir tres meses en el país.