Isabel Rodríguez, 45 años, sobre sus inicios en política: "Yo trabajaba en el bar de la familia cuando me llamaron"

Isabel Rodríguez tenía 22 años cuando llegó al Senado. Antes de ocupar aquel escaño por Ciudad Real, atendía a los clientes del bar de su familia y estudiaba Derecho. Su participación en las Juventudes Socialistas ya la había llevado a recorrer pueblos y colaborar en actividades de la organización.

"Yo trabajaba en el bar de la familia cuando me llamaron", recordó en una entrevista con EL PAÍS. La actual ministra de Vivienda y Agenda Urbana respondía a una pregunta sobre su temprana incorporación a la Cámara Alta, un paso que dio cuando todavía estaba terminando su formación universitaria.

El negocio era el Escalón 2000, en Abenójar, el municipio de Ciudad Real donde nació y creció. Allí trabajó como camarera después del instituto y compaginó los turnos con sus estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha.

El sueldo del bar contribuyó a pagar su carrera. También recibió becas, según recordaba su amiga Pilar, que compartió con ella los primeros años de militancia y las actividades que organizaban entre jóvenes de la zona.

Del instituto a las Juventudes

Rodríguez cursó sus primeros estudios en el colegio público Nuestra Señora de la Encarnación, en Abenójar. Después continuó en el instituto Atenea de Ciudad Real, donde empezó a implicarse en política.

Durante aquella etapa se afilió a las Juventudes Socialistas. Con otros compañeros preparaba una publicación llamada El Progreso, que después distribuían por distintos municipios.

Su amiga Pilar recordaba el tiempo que dedicaban a elaborar los ejemplares y los desplazamientos para repartirlos o participar en actos. La actividad podía prolongarse hasta la madrugada, antes de volver a salir temprano al día siguiente.

Cuando recibió la propuesta para presentarse al Senado, por tanto, ya participaba en la vida de su partido. En aquella conversación sobre sus comienzos, Rodríguez explicó que su interés por intervenir y organizar actividades venía de los años de colegio.

Senadora con 22 años

Fue elegida senadora por Ciudad Real en 2004. Había nacido en junio de 1981, por lo que todavía tenía 22 años cuando se celebraron las elecciones y se constituyó la nueva Cámara.

Su juventud tuvo una consecuencia inmediata en aquella primera sesión: formó parte de la Mesa de Edad, el órgano que dirige provisionalmente la constitución del Senado hasta que se elige a sus responsables.

El diario de sesiones la sitúa en primer lugar entre los cuatro senadores más jóvenes que actuaron como secretarios. Desde ese puesto participó en los llamamientos para las votaciones con las que comenzó la legislatura.

Rodríguez permaneció en el Senado hasta 2007. Después asumió la Dirección General de Juventud de Castilla-La Mancha y, más adelante, la portavocía del Gobierno autonómico. Su siguiente etapa parlamentaria transcurrió en el Congreso, como diputada por Ciudad Real.

Las ayudas para estudiar

Al hablar de su recorrido, Rodríguez ha destacado el apoyo que recibió para continuar estudiando. Las becas y la universidad pública ocupan un lugar central en la explicación que hace de sus oportunidades.

En otra entrevista señaló que aquellos recursos habían influido en su formación y en su vida, más allá de haberle permitido llegar al Consejo de Ministros. Desde esa experiencia, defendió que las circunstancias económicas de una familia no deberían determinar hasta dónde pueden estudiar sus hijos.

También relacionó su participación juvenil con el entusiasmo político de los años en los que llegó al Senado, coincidiendo con la primera victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero. Describió aquella implicación como vocacional.

Su carrera la llevó después a la Alcaldía de Puertollano, que ocupó antes de incorporarse al Gobierno central. Fue ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo y actualmente dirige el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

De su etapa municipal ha recordado especialmente la dificultad de gobernar durante la pandemia. Pese a ello, al valorar los puestos que había desempeñado, destacó la alcaldía como una de las experiencias que más había disfrutado por la posibilidad de trabajar en su tierra.