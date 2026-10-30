Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Para que el pescado frito quede crujiente no uses pan rallado ni huevo, mejor harina de garbanzo"

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Comensales: 4

El pescado frito es una de esas recetas con pocos ingredientes en las que cada paso cuenta. Secar bien las piezas, enharinarlas sin excesos y controlar las tandas ayuda a conseguir una cobertura crujiente y un interior jugoso.

Samantha Vallejo-Nágera propone prepararlo con harina de garbanzo, una alternativa a la de trigo que utiliza para enharinar los boquerones. Antes, los deja reposar con un adobo de ajo, pimentón dulce, comino y orégano.

La elaboración tiene dos partes: primero se condimenta el pescado y después se fríe. Por eso, aunque el trabajo en la cocina es breve, conviene organizarse con tiempo para respetar las tres horas de reposo en el frigorífico.

El adobo

El ajo se machaca con sal hasta formar una pasta que sirve como base del adobo. A continuación se incorporan las especias, el vinagre y el agua, que en esta receta se utilizan en la misma proporción.

El pimentón dulce aporta sabor sin añadir picante, mientras que el comino y el orégano completan la mezcla. Para repartirla, la cocinera coloca los boquerones en capas y va añadiendo el adobo entre ellas.

El reposo se hace siempre en el frigorífico, con el recipiente tapado. Una vez transcurrido ese tiempo, hay que escurrir bien el pescado antes de pasarlo por la harina de garbanzo.

Este paso evita que la humedad forme una cobertura demasiado gruesa. El objetivo es que la harina se adhiera en una capa fina, suficiente para cubrir los boquerones sin ocultar el pescado bajo el enharinado.

La fritura

Los boquerones se enharinan cuando el aceite ya está listo para freír. Después de pasarlos por la harina de garbanzo, conviene sacudirlos con suavidad para retirar la cantidad que no se haya adherido.

La receta combina aceite de oliva suave y aceite de girasol a partes iguales. Se necesita una cantidad suficiente para que las piezas se frían de manera uniforme, sin llenar demasiado la sartén.

Freír en pequeñas tandas ayuda a mantener la temperatura del aceite. Si se incorpora mucho pescado de golpe, esta baja y resulta más difícil conseguir una cobertura crujiente.

También conviene vigilar la fritura: los boquerones son pequeños y se cocinan rápido. En cuanto estén dorados y hechos por dentro, se retiran con una espumadera y se dejan escurrir.

El último paso es llevarlos a la mesa sin demora. La fritura se disfruta recién hecha, cuando la cobertura conserva su textura y el pescado sigue caliente.

Boquerones en adobo con harina de garbanzo 1 kg de boquerones limpios y abiertos

Harina de garbanzo, cantidad suficiente para enharinar

125 ml de vinagre

125 ml de agua

1 diente de ajo

1 cucharada de pimentón dulce

1 cucharada de comino

1 cucharada de orégano

Sal al gusto

Aceite para freír: mitad de oliva suave y mitad de girasol Paso 1 Prepara el pescado. Comprueba que los boquerones estén limpios y abiertos. Sécalos con papel de cocina antes de colocarlos en el recipiente donde vayas a adobarlos. Paso 2 Machaca el ajo. Pon el diente de ajo pelado en un mortero con un poco de sal. Machácalo hasta obtener una pasta. Paso 3 Completa el adobo. Añade el pimentón dulce, el comino y el orégano. Incorpora el vinagre y el agua y remueve para distribuir los ingredientes. Paso 4 Reparte la mezcla. Coloca una capa de boquerones en un recipiente y añade parte del adobo. Repite el proceso hasta terminar con el pescado y la mezcla. Paso 5 Deja reposar en frío. Tapa el recipiente y guárdalo en el frigorífico durante un mínimo de tres horas para que los boquerones tomen el sabor del adobo. Paso 6 Escurre los boquerones. Sácalos del recipiente y deja que pierdan el exceso de líquido. Prepara un plato amplio con harina de garbanzo. Paso 7 Calienta el aceite. Vierte los dos aceites a partes iguales en una sartén y ponla al fuego. El aceite debe estar caliente antes de incorporar el pescado, sin llegar a humear. Paso 8 Enharina y fríe. Pasa los boquerones por la harina, sacude el exceso y fríelos en pequeñas tandas. Deja espacio entre las piezas para que se cocinen de forma uniforme. Paso 9 Retira y sirve. Cuando estén dorados y cocinados por dentro, sácalos con una espumadera. Déjalos escurrir sobre papel absorbente o una rejilla y sírvelos recién hechos.

Para acompañar

Los boquerones pueden servirse como aperitivo para compartir o como plato principal con una guarnición. La cantidad de acompañamiento dependerá de cómo se plantee la comida: un kilo de pescado limpio permite preparar unas cuatro raciones.

Una ensalada de tomate con cebolla o unas hojas verdes aportan frescor entre bocados. Conviene aliñarlas con moderación, ya que el pescado lleva un adobo con vinagre y no necesita otro acompañamiento muy ácido.

También se pueden servir con patata cocida, que tiene un sabor suave y deja protagonismo al ajo y las especias. Basta con cortarla en rodajas y añadir un poco de aceite de oliva y sal.

El limón es opcional. Si se lleva a la mesa, es preferible ofrecerlo en gajos para que cada comensal decida cuánto añadir. Exprimirlo sobre toda la fuente humedece la cobertura y hace que pierda parte de su textura crujiente.

La guarnición debe quedar preparada antes de empezar a freír. Así, los boquerones pueden servirse conforme salen las tandas, sin esperar a terminar el resto de la comida.