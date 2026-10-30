Diana Morant, 46 años, sobre su madre: "Era hija de criados y la sacaron del colegio por ser mujer, su destino era hacer cosas de casa"

Más allá de su trayectoria política, la ministra valenciana Diana Morant, tiene una historia familiar que ella misma ha recordado ya en varias entrevistas a lo largo de su carrera. Una infancia en Gandía, unos abuelos que trabajaron como criados y una madre que tuvo que abandonar sus estudios por las circunstancias de la época.

Y es que, aunque hoy ocupa uno de los ministerios del Gobierno, Morant creció en una familia trabajadora en la que las oportunidades educativas fueron muy diferentes para cada generación.

Una realidad sobre la que habló abiertamente en una entrevista concedida a laSexta Noche en julio de 2021, poco después de convertirse en ministra. Durante la conversación, recordó los orígenes de su familia y las dificultades que había vivido su madre para poder estudiar.

Una infancia en Gandía

Diana Morant nació el 25 de junio de 1980 en Gandía, Valencia. Allí pasó su infancia, entre el barrio de Corea y la playa de la localidad, donde guarda buenos recuerdos.

De hecho, en una entrevista concedida a la Agencia EFE en julio de 2024, la ministra recordó cómo eran aquellos veranos que pasaba junto a sus abuelos y que, para ella, estaban especialmente relacionados con las reuniones familiares

"Eran un motivo de reencuentro. En verano vivíamos con mis abuelos en un apartamento en la playa de Gandía, que mi abuelo pudo comprar porque le expropiaron unos huertos para construir la Universidad Politécnica de Valencia en la ciudad de Gandía", explicaba.

Gandía continúa siendo uno de sus principales vínculos personales. Allí es donde siguen viviendo sus padres y también el lugar al que no duda en regresar.

"Mi madre es hija de criados"

Pero si hay una historia familiar que Diana Morant ha compartido en varias ocasiones estos años, es la de su madre, una mujer que creció en una época en la que las posibilidades de estudiar dependían en buena medida del origen social y del género.

Durante su entrevista en laSexta, la ministra recordó también cómo había sido la vida de las generaciones anteriores en su familia y las diferencias que existían entre las oportunidades de sus abuelos, sus padres y las suyas propias.

"Yo sé de dónde vengo, porque mi madre me lo ha dicho en muchas ocasiones. Mi madre es hija de criados, porque en Gandía, hace simplemente dos generaciones, había criados y señoritos a los que servir", relataba.

Según explicó, su madre no pudo continuar estudiando, en aquel contexto se esperaba que las mujeres de familias humildes se dedicaran principalmente a las tareas domésticas.

En concreto, contaba que a su madre "la sacaron del colegio porque era mujer y su destino, por su clase social era coser y hacer cosas de casa".

Una situación muy diferente a la que vivieron años después sus dos hijas. Tanto Diana como su hermana pudieron acceder a la universidad y terminaron estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones. "Y sin embargo, las dos nietas de aquel criado somos ingenieras de telecomunicaciones y una de ellas ahora es ministra", destacó.

Para Morant, esta evolución familiar es un ejemplo de cómo han cambiado las posibilidades de formación y desarrollo profesional entre generaciones. En aquella conversación atribuyó parte de ese cambio a la educación pública y al sistema de bienestar.

Su paso a ministra

La relación con su madre también estuvo muy presente cuando Diana Morant recordó uno de los momentos claves de su carrera política: el día que Pedro Sánchez la llamó para ofrecerle entrar en el Gobierno.

Por aquel entonces, en julio de 2021, Morant era alcaldesa de Gandía. Aunque ya tenía experiencia en política municipal, recibir aquella propuesta fue algo que, según reconoció, no esperaba.

"La recibí sentada, que es la mejor manera porque una llamada de estas no te mantiene en pie; era imposible decir que no, aunque esto ni se sueña ni se piensa, es inimaginable", recordó en el citado medio.

Después de aquella conversación, una de las primeras personas con las que quiso compartir la noticia fue precisamente su madre.

Morant contó que fue a verla y que, antes de explicarle lo que acababa de suceder, le pidió que se sentara. La reacción de su madre fue inmediata. "Cuando se lo conté, se puso a llorar", recordó durante su conversación con Iñaki López.