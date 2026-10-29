Rosa, 23 años, empresaria: "Los jóvenes quieren trabajar lo justo para pagarse la diversión y tener más tiempo libre"

Encontrar un empleo que permita llegar a fin de mes sin renunciar al tiempo libre se ha convertido en una de las prioridades de muchos jóvenes. Y es que, más allá del salario, los horarios y la posibilidad de conciliar la vida personal con la profesional también influyen a la hora de aceptar un trabajo.

Una cuestión que está generando debate entre trabajadores y empresarios, especialmente cuando se trata de cubrir puestos a jornada completa. Mientras algunos defienden la importancia de dedicar tiempo al desarrollo profesional, otros prefieren trabajar menos horas para poder disfrutar de otras facetas de su vida.

Precisamente sobre esta situación ha hablado Rosa Lundberg, una joven empresaria danesa de 23 años que ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda con su propia marca de ropa.

Desde Odense, una ciudad de Dinamarca, Rosa dirige un negocio que le exige largas jornadas y al que dedica buena parte de su semana. Sin embargo, cuando llega el momento de contratar personal, asegura encontrarse con una realidad muy diferente a la suya.

Así lo ha explicado en una entrevista concedida a la televisión danesa TV2Fyn, donde ha compartido las dificultades que encuentra para contratar jóvenes dispuestos a trabajar a jornada completa.

Trabaja más de 70 h semanales

Con solo 23 años, Rosa Lundberg está al frente de una firma de ropa que ella misma puso en marcha. Un proyecto que ha ido creciendo y que actualmente le exige dedicar muchas horas a organizar los pedidos y sacar adelante las nuevas colecciones.

Según cuenta, su jornada suele comenzar alrededor de las siete de la mañana y puede prolongarse hasta las seis de la tarde. Además, tampoco es extraño que tenga que trabajar durante los fines de semana, llegando a superar las 70 horas semanales.

"Hemos tenido unas colecciones increíblemente buenas, hemos acertado de lleno y han llegado muchos más pedidos", explica en el citado medio.

Este crecimiento también ha hecho necesario incorporar trabajadores. Sin embargo, es precisamente durante los procesos de selección cuando la empresaria asegura haberse encontrado con una situación que no esperaba.

"Prefieren no trabajar"

Rosa explica que una de sus principales dificultades es encontrar candidatos interesados en cubrir una jornada laboral completa. Según su experiencia, muchos jóvenes prefieren empleos que les permitan trabajar menos horas a la semana.

"Hay muchos que quieren estas 25 o 30 horas semanales y preferiblemente no 37", señala, haciendo referencia a la duración habitual de una jornada completa en Dinamarca.

La empresaria reconoce que algunos aspirantes buscan este tipo de horarios porque necesitan compaginar el empleo con sus estudios. Sin embargo, considera que, en otros casos, la principal motivación es disponer de más tiempo para sus actividades personales.

"Tenía la sensación de que querían las horas suficientes para pagarse la diversión y preferían no trabajar demasiado", aseguró también durante la entrevista.

Una diferencia clave

Pese a las dificultades que asegura encontrar para contratar personal, Rosa también reconoce que existe una diferencia importante entre dedicar muchas horas a un negocio propio y hacerlo trabajando para otra persona.

De hecho, la joven entiende que quienes buscan un empleo por cuenta ajena no siempre tienen los mismos motivos que ella para prolongar su jornada laboral. "¿Por qué iban a trabajar tanto por algo de lo que no obtienen nada, aparte de un buen sueldo?", reconoce.

Por eso, aunque admite que le sorprende la cantidad de candidatos que prefieren jornadas reducidas, tampoco considera que todos deban trabajar al mismo ritmo que ella.