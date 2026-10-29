Isabel Díaz Ayuso, sobre su infancia: "Con 8 años le escribí una carta a Felipe González para decirle que estaba todo fatal"

Ayuso es una mujer normal. Y hoy en día es muy raro serlo. Nació en Chamberí, estudió en un colegio concertado, repitió curso, buscó trabajo y se conformó con un sueldo de apenas 600 euros hasta que encontró su camino en la política. En realidad, parece que su vida siempre ha estado rodeada de ella.

Su abuelo paterno había sido alcalde de Sotillo de la Adrada, un pequeño municipio de Ávila donde la familia pasaba los veranos, y su padre también estuvo vinculado a la actividad política de la zona. Entre el barrio madrileño en el que creció y aquellas escapadas al pueblo, Ayuso fue desarrollando una personalidad curiosa, tímida y crítica, como ella misma ha contado en varias entrevistas.

Tanto es así que su interés por lo que ocurría a su alrededor despertó cuando apenas tenía ocho años. Preocupada por las guerras, la pobreza y el medioambiente, decidió escribir una carta a Felipe González, entonces presidente del Gobierno, para pedirle explicaciones sobre lo que estaba sucediendo.

La personalidad de Ayuso

La infancia de Ayuso transcurrió en Chamberí, el barrio madrileño donde nació y creció, y en las aulas del colegio Blanca de Castilla, un centro concertado religioso.

Durante sus primeros años fue una estudiante que se distraía con facilidad, aunque los problemas llegaron especialmente al entrar en la adolescencia, cuando las matemáticas empezaron a complicarle los estudios.

"Tuve mis épocas, hasta los 12 o 13 bien. Las matemáticas se me cruzaron", recordó en una conversación con Bertín Osborne durante la retransmisión del programa Mi casa es la tuya.

Según contó, solía terminar las tareas rápidamente y, cuando no encontraba algo que la motivara, perdía la concentración y se ponía a hablar. Aquella falta de interés acabó pasando factura a sus notas, hasta el punto de que a los 13 años tuvo que repetir curso, una decisión que, según ha relatado, le hizo replantearse su actitud ante los estudios.

La decisión de repetir curso supuso un punto de inflexión en sus años de estudiante. Ayuso pidió a sus padres que la cambiaran de colegio y, una vez allí, se propuso que no volviera a ocurrir.

"Por no ver a mi madre pasarlo mal, por no defraudarla, dije: 'No vuelvo a suspender'", recordó. A partir de ese momento, se tomó los estudios de otra manera y sus notas mejoraron hasta situarse entre las mejores de su clase.

Aquella etapa, a diferencia de la anterior, estuvo marcada por una personalidad sociable y unas ganas tempranas de ganar independencia. Ayuso ha explicado que salía con sus amigos y disfrutaba de la vida adolescente, aunque trataba de compaginarla con los estudios y el trabajo.

"Yo me quería independizar desde que tenía uso de razón, siempre quise ser mayor para vivir mi vida", afirmó en la entrevista.

Su siguiente paso fue la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió Periodismo. La elección le permitió acercarse a un ámbito que ya despertaba su interés desde niña: la comunicación y la actualidad.

La universidad fue, según ha contado, una de las mejores etapas de su vida, aunque también coincidió con el comienzo de una vida laboral que condicionaría sus decisiones posteriores.

Ayuso ha explicado que empezó a trabajar desde el primer día de universidad y que, cuando consiguió su primer sueldo, de unos 600 euros, decidió independizarse. La experiencia le permitió asumir sus propios gastos y dejar atrás la dependencia económica de su familia, un objetivo que llevaba tiempo persiguiendo.

Sus primeros pasos en política

Antes de consolidar su carrera en España, Ayuso buscó oportunidades profesionales en el extranjero. Vivió un año en Irlanda, donde trabajó en una emisora de radio y pasó una temporada en Ecuador, donde encontró empleo en una productora de televisión.

Eran experiencias vinculadas a su formación periodística, pero también una forma de abrirse camino en un sector en el que los primeros contratos no siempre ofrecían estabilidad económica.

Su etapa irlandesa estuvo marcada por las dificultades de adaptación y el aprendizaje del inglés. Compartió piso con un estadounidense y un británico, una convivencia que le permitió familiarizarse con distintos acentos, aunque al principio le costaba desenvolverse en el idioma.

En la misma entrevista recordó que terminó encontrando apoyo en un grupo de españoles procedentes de Toledo, con quienes mantuvo la amistad a lo largo de los años.

"Los españoles cuando nos unimos somos imbatibles", bromeó al recordar aquella experiencia, que situó cuando tenía unos 23 o 24 años. Irlanda acabó convirtiéndose en una etapa que recuerda con cariño, después de unos comienzos complicados en los que tuvo que acostumbrarse a vivir lejos de su entorno habitual.

Su trayectoria profesional terminaría acercándola de nuevo a la política, un ámbito que conocía desde la infancia, aunque esta vez desde una perspectiva laboral.

En 2005, con 26 años, se afilió al Partido Popular. Sus primeros trabajos estuvieron relacionados con la comunicación institucional y política, un terreno en el que podía aprovechar su formación universitaria y su experiencia en medios.

Empezó trabajando en el departamento de prensa de la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y posteriormente asumió tareas vinculadas a la comunicación digital del partido.

Entre ellas, la gestión de las redes sociales de Nuevas Generaciones y el trabajo en el área web del PP. Antes de ocupar cargos de primera línea, su actividad se desarrolló, por tanto, en un ámbito menos visible para el público, pero estrechamente ligado a la construcción del mensaje político.

Su recorrido desde aquellos primeros empleos hasta la presidencia de la Comunidad de Madrid fue gradual. La comunicación se convirtió en una herramienta central de su carrera y le permitió desarrollar una presencia pública que acabaría siendo uno de los rasgos más reconocibles de su perfil político.

Una familia trabajadora

Aunque Ayuso ha hablado en numerosas ocasiones de su trayectoria profesional, también ha compartido detalles sobre su familia y las dificultades que atravesaron sus padres.

Su padre y su madre trabajaron en distintas actividades y, durante los últimos años de su vida laboral, gestionaron una empresa dedicada a aparatos de electromedicina que quebró durante la crisis económica de 2008.

La dirigente madrileña ha explicado que nunca quiso involucrarse en aquel negocio porque le resultaba doloroso ver a sus padres sufrir por los problemas económicos.

Isabel Díaz Ayuso se abraza a una madrileña. E.E. Comunidad de Madrid

En su casa, según recordó, las conversaciones giraban constantemente en torno a la empresa y al trabajo, una situación que terminó generándole rechazo hacia aquella actividad.

"No me gustaba trabajar con ellos porque los veía pasarlo mal", explicó. Aquella experiencia familiar coincidió con una etapa en la que Ayuso buscaba construir su propio camino profesional y alcanzar cuanto antes la independencia económica.

La figura de su padre ocupa también un lugar importante en sus recuerdos personales. Ayuso ha contado que enfermó cuando ella tenía alrededor de 28 años y que, con el tiempo, desarrolló demencia y alzhéimer. Falleció a los 68 años, después de un proceso que afectó profundamente a la familia.

Al hablar de él, la presidenta madrileña ha recordado una relación marcada por el carácter exigente de su padre y por las dificultades que ambos tenían para entenderse.

"Era muy simpático, era muy exigente, muy difícil. Chocábamos mucho", relató. También explicó que le costaba recibir de él el reconocimiento cuando las cosas salían bien, aunque sus recuerdos reflejan una relación que fue cambiando con los años.

Su madre dejó de trabajar para cuidarlo durante la enfermedad. Ayuso ha explicado que, tras la muerte de su padre, encontró en su tío Miguel Ángel y en su hermano figuras de apoyo que le ayudaron a sobrellevar su ausencia.

Tiene un hermano cuatro años mayor, con quien mantuvo una relación complicada durante la infancia, pero con el que terminó estrechando lazos en la edad adulta.

Un matrimonio breve

La vida sentimental de Ayuso también ha despertado interés público, aunque ella ha sido discreta al hablar de sus relaciones. En la entrevista con Bertín Osborne reconoció que estuvo casada durante un periodo breve, hace años, pero no ofreció detalles sobre aquella etapa.

Desde entonces, ha explicado que ha pasado temporadas sola y otras en pareja.

"Yo siempre he sido la misma, ahora tengo más visibilidad, pero siempre he trabajado mucho", afirmó al reflexionar sobre los cambios que ha experimentado su vida desde que ocupa un cargo público.

La exposición mediática, según ha contado, ha modificado la manera en la que vive algunas situaciones, aunque sostiene que su entorno cercano se ha acostumbrado a sus responsabilidades y a una agenda poco previsible.

Desde que comenzó la universidad, asegura, no ha tenido dos días iguales. Esa falta de rutina se ha intensificado con su carrera política, que exige una dedicación constante y condiciona sus horarios y su disponibilidad.

Su relato dibuja una trayectoria en la que el trabajo ha ocupado un lugar central desde muy joven, incluso antes de que su nombre se convirtiera en uno de los más conocidos de la política española.

Y aunque no tiene hijos, ha reconocido que se ha planteado tenerlos en distintos momentos de su vida, pero que finalmente no ha ocurrido por diversas circunstancias.

En sus propias palabras, se considera una persona muy niñera y asegura que su preocupación por la infancia ha aumentado desde que llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid.