Las expertas avisan: "Para que a las cebollas no les salgan brotes, apártalas de las patatas y guárdalas en el frigorífico"

Las cebollas son uno de los ingredientes imprescindibles de la cocina española. Están presentes en sofritos, guisos, tortillas y salsas, pero tienen el inconveniente de que cuando se conservan en condiciones inadecuadas, pueden empezar a brotar, ablandarse o estropearse antes de tiempo.

En muchas cocinas, las costumbres que se transmiten de madres a hijas siguen siendo una referencia para aprovechar mejor los alimentos. Entre ellas está la de no amontonar las verduras en cualquier rincón de la despensa y prestar atención a la humedad, la ventilación y la temperatura.

Aunque no existe una declaración verificada de una abuela cocinera que pronuncie literalmente este consejo, sí hay recomendaciones técnicas que respaldan la importancia de conservar las cebollas por separado de las patatas.

La consultora de seguridad alimentaria SAIA ha advertido de que almacenarlas juntas puede acelerar su deterioro y favorecer la aparición de brotes en ambos productos.

Dónde guardar las cebollas

Uno de los errores más habituales es dejar las cebollas en una bolsa de plástico cerrada o en un recipiente donde apenas circule el aire. La humedad acumulada puede favorecer la aparición de moho y la pudrición, por lo que conviene elegir una cesta, una caja con aberturas o una bolsa transpirable.

La luz también influye en su conservación. El Ministerio de Agricultura recoge en sus materiales sobre esta hortaliza que las cebollas se han almacenado tradicionalmente en lugares frescos, secos y ventilados, protegidos de la luz para retrasar la aparición de brotes.

Por eso, una despensa aireada, alejada de fuentes de calor y sin luz directa suele ser una buena opción para las cebollas enteras. No es necesario lavarlas antes de guardarlas, es preferible mantener seca su piel exterior y limpiarlas justo antes de utilizarlas.

También conviene revisar la compra de vez en cuando. Las piezas blandas, húmedas o con manchas pueden deteriorarse con rapidez y afectar a las que tienen alrededor. Retirar las que estén estropeadas ayuda a evitar que el problema se extienda.

Separarlas de las patatas

Aunque es habitual guardar ambos alimentos en el mismo cajón, no es la mejor opción si queremos prolongar su conservación.

Las cebollas y las patatas necesitan condiciones similares de ventilación, pero la humedad y los procesos naturales que intervienen en su maduración pueden perjudicar a ambos productos cuando se almacenan juntos.

El experto en seguridad alimentaria Luis Riera, director de SAIA, explicó que la cebolla puede absorber agua de la patata, lo que contribuye a que esta se arrugue y se deteriore. La misma fuente advierte de que la combinación puede favorecer la aparición de moho y brotes.

Por su parte, la tecnóloga alimentaria Cristina Lora ha recomendado mantener las patatas y las cebollas separadas para reducir su deterioro. En el caso de las patatas, la presencia de brotes está relacionada con factores como la temperatura, la luz y las condiciones de almacenamiento.

Esto no significa que apartar las patatas sea, por sí solo, una garantía de que las cebollas no germinen. La brotación de estas últimas depende de su variedad, del tiempo transcurrido desde la cosecha y de las condiciones ambientales.

Cebollas con brotes

Si aparecen pequeños brotes verdes, lo primero es comprobar el estado del bulbo. Si la cebolla continúa firme, no presenta moho ni signos de podredumbre y mantiene un olor normal, puede utilizarse retirando las partes que no se quieran consumir.

En cambio, si está muy blanda, presenta zonas húmedas, moho o un olor desagradable, lo prudente es desecharla. El brote por sí solo no equivale a una intoxicación, pero sí indica que la cebolla está cambiando y puede haber perdido parte de su calidad.

Cuando se utiliza solo media cebolla, la parte sobrante debe guardarse en el frigorífico, dentro de un recipiente limpio y cerrado, y consumirse en un plazo razonable.

En definitiva, el mejor truco para alargar la vida de las cebollas no depende de un ingrediente secreto. Elegir ejemplares firmes, mantenerlos secos, favorecer la circulación del aire y evitar almacenarlos junto a las patatas son medidas sencillas que ayudan a reducir el desperdicio alimentario.