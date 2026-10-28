La cocinera María José y chocolate a la taza. E.E TikTok/iStock

María José, cocinera: "Para un chocolate a la taza como el de las pastelerías olvídate de los preparados, usa maicena y 60 g de cacao"

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El chocolate a la taza es uno de los grandes placeres de los meses fríos en España. Pocas cosas apetecen tanto en una tarde de otoño o invierno como una taza de chocolate caliente, especialmente si viene acompañada de unos churros recién hechos.

Aunque podemos encontrar preparados instantáneos en cualquier supermercado, conseguir en casa un chocolate espeso, cremoso y con un sabor intenso a cacao no requiere recurrir a este tipo de productos.

De hecho, basta con combinar unos pocos ingredientes habituales en repostería para preparar una bebida con una textura similar a la que sirven en muchas cafeterías y pastelerías.

Así lo explica María José Muñoz Llavero, profesora de pastelería y panadería, conocida en redes sociales como @dorayakirevolution, donde comparte recetas y técnicas profesionales adaptadas a la cocina doméstica.

En uno de sus vídeos de TikTok, la experta enseña "la receta secreta que usan en algunas pastelerías" para conseguir un chocolate a la taza cremoso sin necesidad de utilizar preparados comerciales.

Su propuesta tiene una particularidad: utiliza cacao puro en polvo y almidón de maíz, conocido popularmente como maicena, para conseguir el sabor y la consistencia deseados.

El secreto para que espese

Preparar un buen chocolate a la taza parece sencillo, pero no siempre resulta fácil encontrar el equilibrio entre el sabor del cacao, el dulzor y la textura.

Si añadimos demasiado líquido, el resultado puede parecerse más a un vaso de leche con cacao. En cambio, cuando utilizamos una cantidad excesiva de espesante, corremos el riesgo de obtener una preparación demasiado densa.

María José propone utilizar 60 gramos de cacao en polvo y 30 gramos de almidón de maíz, dos ingredientes que cumplen funciones diferentes dentro de la receta.

El cacao aporta el sabor característico del chocolate, mientras que la maicena permite espesar la bebida durante la cocción sin necesidad de incorporar chocolate de cobertura.

Este último ingrediente es especialmente importante, ya que el almidón comienza a espesar cuando se calienta en presencia de líquido, proporcionando esa consistencia que permite disfrutar del chocolate lentamente, a pequeños sorbos.

La cocinera también incorpora azúcar glas, que se mezcla fácilmente con el resto de los ingredientes secos, y una pequeña cantidad de canela molida para quienes prefieran un toque especiado.

En lugar de leche de vaca, su receta utiliza bebida de almendras sin azúcares añadidos, aunque la técnica puede adaptarse a otras bebidas vegetales o a leche convencional.

Preparado con antelación

Una de las ventajas de esta receta es que no hace falta pesar todos los ingredientes cada vez que apetece una taza de chocolate caliente. María José recomienda mezclar previamente el cacao, el azúcar glas, la maicena y la canela. Una vez bien integrados, pueden guardarse en un recipiente hermético, protegidos de la humedad.

De esta manera, la mezcla seca queda preparada para utilizarla cuando se necesite. Solo habrá que añadirla a la bebida caliente y cocinarla durante unos minutos.

Eso sí, conviene conservar únicamente los ingredientes secos. Una vez incorporada la bebida de almendras, el chocolate debe consumirse o refrigerarse adecuadamente, ya que no puede almacenarse durante semanas a temperatura ambiente.

La experta también propone algunas variaciones para quienes quieran experimentar con otros sabores.

Por ejemplo, se puede incorporar esencia de vainilla o una pequeña cantidad de yogur liofilizado, que aporta un contraste ligeramente ácido al dulzor del chocolate.

Según explica María José, este último ingrediente proporciona un resultado "espectacular".

Dos minutos al fuego

El proceso de elaboración también tiene su particularidad. En lugar de incorporar los ingredientes directamente al cazo sin más, María José comienza tamizando todos los productos secos.

Este paso permite deshacer los pequeños grumos que pueden aparecer en el cacao, el azúcar glas o la maicena y facilita que se mezclen de manera uniforme.

Después calienta la bebida de almendras en un cazo y, cuando comienza a hervir, reduce ligeramente la temperatura antes de añadir la preparación de cacao.

A partir de ese momento, es importante remover continuamente para evitar que la mezcla se adhiera al fondo y para conseguir que el almidón espese de manera homogénea.

Receta de chocolate a la taza Ingredientes Bebida de almendra sin azúcares añadidos, 250 g

Cacao en polvo, 60 g

Almidón de maíz, 30 g

Azúcar glas, 160 g

Canela molida (opcional), 1 cucharadita Paso 1 Coloca un colador de malla fina sobre un recipiente amplio y pasa por él los 60 gramos de cacao en polvo, los 30 gramos de maicena y los 160 gramos de azúcar glas. Si quieres añadir canela, incorpora también la cucharadita indicada. Paso 2 Mezcla los ingredientes secos con unas varillas hasta conseguir una preparación uniforme, procurando que el cacao y el almidón queden bien repartidos. Paso 3 Vierte los 250 gramos de bebida de almendras sin azúcares añadidos en un cazo y ponlo a calentar a fuego medio. Paso 4 Cuando la bebida comience a hervir, reduce ligeramente la intensidad del fuego e incorpora poco a poco la mezcla de ingredientes secos. Paso 5 Remueve continuamente con unas varillas para que el cacao se integre con la bebida y evitar que la maicena forme grumos. Paso 6 Mantén el cazo al fuego durante unos dos minutos, sin dejar de remover. A medida que se caliente, la preparación irá adquiriendo una textura más espesa. Paso 7 Cuando el chocolate tenga una consistencia cremosa y uniforme, retíralo del fuego. Si lo prefieres menos denso, puedes incorporar un poco más de bebida de almendras caliente y mezclar hasta alcanzar la textura deseada. Paso 8 Reparte el chocolate en tazas y sírvelo caliente. Puedes acompañarlo con churros, bizcochos o unas galletas caseras.

La profesora de pastelería calcula aproximadamente dos minutos de cocción, aunque el tiempo puede variar ligeramente dependiendo de la intensidad del fuego y del recipiente utilizado.

"Son dos minutos exactos, yo lo suelo hacer en el fuego porque me gusta más, si lo haces en el microondas puede empezar a hervir, desparramarse y dejarlo hecho un desastre; y lo que es peor, ¡que te quedes sin chocolate!", advierte.

Su recomendación es preparar el chocolate en un cazo, donde resulta más sencillo controlar la temperatura y observar cómo cambia la consistencia.

Cuando la mezcla comienza a espesar, basta con retirarla del fuego y servirla inmediatamente.