María Guardiola, 47 años: "Mi familia vivía con muy pocos recursos, tuvimos que mudarnos a un piso pequeño con 9 personas"

Antes de convertirse en la primera mujer que preside la Junta de Extremadura, María Guardiola (Cáceres, 1978) fue una niña que creció rodeada de una familia numerosa, en un pequeño piso donde el espacio escaseaba, pero nunca faltaban las reuniones familiares.

Su historia personal está marcada por la separación de sus padres cuando apenas tenía tres años, una circunstancia que condicionó sus primeros años y que la llevó a desarrollar un vínculo especialmente estrecho con su madre, Dolores.

Hoy, a sus 47 años, la presidenta extremeña conserva un recuerdo cariñoso de aquella etapa. Una infancia de estrecheces económicas, esfuerzo y convivencia familiar que ha recuperado en numerosas ocasiones para explicar sus orígenes.

9 personas bajo el mismo techo

Tras la separación de sus padres, Dolores se trasladó con sus dos hijos, María y Fernando, a casa de los abuelos maternos, situada en el número 32 de la calle Antonio Hurtado, en Cáceres.

Allí convivían nueve personas, entre abuelos, tíos, madre e hijos, además de un perro llamado Lucero. Una situación que podría parecer complicada, pero que Guardiola recuerda con especial afecto.

"Una infancia muy feliz, llena de risas y canciones, donde el salón era mi escenario y cantaba desde Teresa Rabal a los Panchos", confesó durante un acto con militantes del Partido Popular, según recogió el diario HOY en julio de 2023.

Aquella casa también fue el lugar donde aprendió a compartir los recursos disponibles. Su abuela, por ejemplo, le decía que comer más de un plátano era perjudicial, una advertencia que años después interpretaría de otra manera.

"Crecí pensando que comer más de un plátano era malo para la salud, eso decía mi abuela", recordó públicamente al hablar de las dificultades económicas de su familia.

Su madre, que trabajó en Educación Infantil, se convirtió en una figura fundamental. Con el tiempo rehízo su vida con José Antonio, con quien tuvo otras dos hijas, Blanca y Carmen.

Una estudiante brillante

Guardiola estudió primero en el colegio Santa Cecilia de Cáceres y posteriormente en el Instituto Hernández Pacheco. Desde pequeña mostró facilidad para los números y llegó a imaginarse trabajando como matemática.

Finalmente, eligió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Extremadura, donde obtuvo el mejor expediente académico de su promoción.

Durante su etapa universitaria compaginó los estudios, para los que consiguió una beca, con distintos empleos. Trabajó como dependienta y repartiendo guías telefónicas para contribuir a la economía familiar.

Su formación le permitió iniciar una carrera profesional en la Administración extremeña. En 2003 obtuvo una plaza como funcionaria del Cuerpo de Titulados Superiores, en la especialidad de Económicas y Empresariales.

Años después, José Antonio Monago la incorporó a su Gobierno autonómico, donde desempeñó responsabilidades en las áreas de Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología.

El salto a la presidencia

Su trayectoria política continuó en el Ayuntamiento de Cáceres, donde fue concejala desde 2015. En julio de 2022 asumió la presidencia del PP extremeño, dando el salto definitivo a la primera línea política.

El 14 de julio de 2023 fue investida presidenta de Extremadura con los votos del PP y Vox. Se convirtió así en la primera mujer en dirigir el Ejecutivo autonómico, aunque el acuerdo estuvo precedido de importantes discrepancias entre ambas formaciones.

Tras las elecciones anticipadas de diciembre de 2025, Guardiola fue reelegida presidenta en abril de 2026, iniciando su segundo mandato al frente de la comunidad.

En el ámbito personal, está casada con el hombre al que conoció cuando tenía 18 años y es madre de dos hijos. Pese a su exposición pública, ha procurado mantener su vida familiar alejada del protagonismo político.

De aquella niña que compartía habitación, juegos y canciones con su extensa familia queda una convicción que ha expresado públicamente: buena parte de lo que es se lo debe a su madre y a sus abuelos. Una relación que resume en las palabras que ha dedicado a Dolores, a quien considera "mi referente, mi red, mi espejo, mi todo".