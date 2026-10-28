Cristina Fernández, cocinera: "Los calamares crujientes no llevan pan rallado ni huevo, el truco está en usar 50 g de harina de avena"

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Los calamares rebozados son una de las tapas más populares de la gastronomía española. Aunque estamos acostumbrados a comerlos fritos en bares y restaurantes, también se pueden preparar en casa con menos aceite y conseguir un resultado crujiente.

La cocinera y creadora de contenido Cristina Fernández, conocida en redes sociales como @petit_fit, ha compartido a través de su cuenta de Instagram (@petit_fit) una alternativa que se prepara en la freidora de aire y no necesita pan rallado.

Su propuesta consiste en utilizar 50 gramos de harina de avena para rebozar los calamares y cocinarlos con una pequeña cantidad de aceite de oliva virgen extra. De esta manera, consigue una versión más ligera de una de sus tapas favoritas.

La receta se acompaña de un alioli casero elaborado con yogur natural, huevo cocido, ajo y limón. Una salsa que sustituye la base de aceite del alioli tradicional y que combina con los calamares recién hechos.

Receta de calamares crujientes en freidora de aire Para los calamares: 500 g de calamares limpios cortados en anillas

50 g de harina de avena (también puede utilizarse harina de arroz o garbanzo)

Aceite de oliva virgen extra en spray

Sal al gusto

Limón para acompañar (opcional) Para el alioli ligero: 60 g de yogur natural

1 huevo cocido

1/2 diente de ajo

5 ml de zumo de limón

Sal al gusto Paso 1 Preparar el alioli. Introducir en un vaso batidor el huevo cocido, el yogur natural, el medio diente de ajo, el zumo de limón y una pizca de sal. Triturar hasta obtener una salsa homogénea y reservar en la nevera. Paso 2 Secar los calamares. Colocar las anillas sobre papel de cocina y presionar suavemente para retirar el exceso de humedad. Este paso es fundamental para conseguir que el rebozado quede crujiente. Paso 3 Rebozar las anillas. Pasar los calamares a un recipiente, añadir sal al gusto e incorporar los 50 gramos de harina de avena. Mezclar bien hasta que todas las anillas queden cubiertas por una capa fina de harina. Paso 4 Preparar la freidora de aire. Sacudir el exceso de harina y distribuir las anillas en la cesta, procurando que no queden amontonadas. Pulverizar ligeramente con aceite de oliva virgen extra. Paso 5 Cocinar los calamares. Programar la freidora de aire a 190 ºC durante unos 14 minutos. El tiempo puede variar según el tamaño de las anillas y el modelo de freidora. Conviene revisar la cocción y moverlas a mitad del proceso para que se doren de manera uniforme. Paso 6 Servir recién hechos. Retirar los calamares cuando estén cocinados y ligeramente dorados. Acompañar con el alioli ligero y unas gotas de limón, si se desea.

Cristina Fernández recomienda dejar secar los calamares unos minutos más sobre papel absorbente antes de enharinarlos si se busca un resultado todavía más crujiente.

Trucos para que queden crujientes

Uno de los errores más habituales al preparar calamares rebozados es no retirar suficientemente la humedad. Cuando las anillas están demasiado húmedas, la harina se apelmaza y resulta más difícil conseguir una cobertura crujiente.

Por eso, antes de empezar, conviene secar bien los calamares con papel de cocina. Si son congelados, deben estar completamente descongelados y escurridos.

Otro aspecto fundamental es la cantidad de harina. No hace falta utilizar un rebozado grueso, ya que una capa fina permite que los calamares se cocinen de manera más uniforme.

Aunque Cristina utiliza harina de avena, también se puede recurrir a la harina de arroz o de garbanzo. Cada una aporta una textura diferente y permite preparar la receta sin necesidad de utilizar pan rallado.

La distribución de los calamares en la freidora de aire también influye en el resultado. Si las anillas quedan amontonadas, el aire caliente no circula correctamente y algunas partes pueden quedar blandas.

Lo más recomendable es cocinarlas en tandas cuando sea necesario, dejando espacio suficiente entre ellas para favorecer un dorado uniforme.

En caso de optar por una fritura tradicional, la temperatura del aceite también es importante. Unos 180 ºC suele ser una referencia adecuada para freír los calamares sin que absorban demasiado aceite.

Por último, es preferible servirlos nada más terminar la cocción. Si se dejan reposar demasiado tiempo, el vapor puede humedecer el rebozado y hacer que pierda parte de su textura crujiente.

¿Es saludable comer calamares?

Los calamares son un alimento con un contenido relativamente bajo en grasas y un aporte interesante de proteínas de alto valor biológico. Su composición los convierte en una opción que puede formar parte de una alimentación equilibrada.

También proporcionan minerales como el fósforo, el selenio y el yodo, junto con vitaminas del grupo B, entre ellas la vitamina B12, que participa en el funcionamiento del sistema nervioso y en la formación de glóbulos rojos.

Aunque los calamares contienen colesterol, su consumo no tiene por qué excluirse de una dieta saludable. La frecuencia y las cantidades adecuadas dependen del conjunto de la alimentación y de las necesidades de cada persona.

La forma de cocinarlos influye en el valor nutricional del plato. Mientras que la fritura tradicional requiere una mayor cantidad de aceite, la freidora de aire permite elaborar el rebozado con una cantidad más reducida.

En la propuesta de Cristina Fernández, la harina de avena sustituye al pan rallado y el alioli se prepara con yogur y huevo cocido, sin utilizar las cantidades de aceite habituales en las salsas tradicionales.

Esta combinación permite disfrutar de unos calamares rebozados con menos grasa añadida que muchas versiones fritas, aunque el resultado nutricional dependerá de los ingredientes y las cantidades utilizadas.

Para las personas con celiaquía, es necesario comprobar que la harina de avena cuenta con certificación sin gluten, ya que puede contaminarse durante su producción. También se puede utilizar harina de arroz o de garbanzo, siempre que sea apta.

Por su aporte proteico, los calamares pueden contribuir a la sensación de saciedad. Acompañados de una ensalada o una guarnición de verduras, permiten preparar una comida completa sin recurrir a una fritura abundante.