Felisa, abuela cocinera: "Las patatas para que queden más ricas, no las frías, están mejor con 2 huevos, ajo y perejil"

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Si existe un ingrediente universalmente conocido que sea capaz de elevar cualquier receta en absoluto manjar absoluto, esas son las patatas. Fritas, asadas o guisadas, forman parte del recetario más cotidiano, pero hay preparaciones tradicionales que consiguen convertirlas en un plato con entidad propia.

Es el caso de las patatas a la importancia, una receta de la cocina castellana que demuestra que no hacen falta ingredientes caros para conseguir un resultado lleno de sabor.

Felisa, una abuela cocinera, prepara su propia versión, compartida por su nieta Elvira en TikTok, con una combinación de huevo, ajo, perejil y una salsa que se cocina lentamente.

La clave está en un proceso que puede parecer laborioso, pero que no tiene demasiada complicación: las patatas se rebozan, se fríen hasta dorarse y después se guisan para que queden tiernas por dentro y absorban todos los matices del caldo.

Patatas a la importancia

Para preparar esta receta conviene elegir patatas de tamaño similar y cortarlas en rodajas gruesas, de aproximadamente dos centímetros. De esta manera, mantienen mejor su forma durante la fritura y la cocción posterior.

Una vez saladas, se pasan primero por harina y después por huevo batido. Se fríen en aceite caliente hasta que el exterior adquiere un tono dorado, sin necesidad de que queden completamente hechas por dentro.

Este paso es fundamental. El rebozado ayuda a proteger la superficie de la patata y permite que soporte mejor el guiso. Después, durante la cocción a fuego suave, el interior termina de hacerse y adquiere una textura cremosa.

Lo que transforma la salsa

El sabor de las patatas a la importancia no depende únicamente del rebozado. El majado de ajo, perejil y pan frito aporta aroma, cuerpo y profundidad al guiso, mientras que la cebolla pochada sirve de base para la salsa.

La receta de Felisa incorpora también coñac, que aporta matices al conjunto. Para utilizarlo correctamente, hay que dejar que hierva unos minutos antes de continuar con la preparación, de modo que parte del alcohol se evapore.

Otro detalle de esta versión es aprovechar el huevo sobrante del rebozado, mezclándolo con agua e incorporándolo a la cazuela mientras se remueve. Junto con el almidón que libera la patata durante la cocción, contribuye a dar consistencia a la salsa.

Las rodajas se guisan tapadas durante unos 20 minutos a fuego medio-bajo. El tiempo puede variar según la variedad de patata y el grosor del corte, por lo que conviene comprobar el punto pinchándolas con un tenedor. Deben quedar tiernas, pero sin deshacerse.

Ingredientes Patatas a la importancia 1 kg de patatas (unas 4 patatas grandes)

2 huevos para el rebozado

100 g de harina de trigo

3 dientes de ajo

1 puñado de perejil fresco

1 rebanada de pan

Media cebolla

Medio vaso de coñac

2 hojas de laurel

Aceite de oliva suave

Agua y sal Paso 1 Preparar las patatas. Pelarlas, cortarlas en rodajas de unos 2 cm, salarlas y dejarlas reposar cinco minutos. Secarlas bien con papel de cocina. Paso 2 Pasar las rodajas por harina y huevo batido. Freírlas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas por fuera, sin necesidad de cocinarlas completamente por dentro. Reservarlas en una cazuela y guardar el huevo sobrante. Paso 3 Freír la rebanada de pan y machacarla en un mortero con los ajos y el perejil. Añade un poco de agua para conseguir una pasta homogénea. Paso 4 Para hacer la base de la salsa, cuela un poco del aceite de la fritura y pocha en él la cebolla picada hasta que esté tierna. Incorporar el coñac y medio vaso de agua. Paso 5 Mezcla el huevo sobrante con un poco de agua y añadirlo a la cazuela sin dejar de remover. Incorpora el majado y las hojas de laurel. Deja hervir brevemente y añadir otro vaso de agua, ajustando la sal. Paso 6 Vierte la salsa sobre las patatas reservadas, tapa y cocina a fuego medio-bajo durante unos 20 minutos, hasta que estén tiernas. Servir calientes y acompañadas de la salsa.

El resultado combina una superficie dorada con un interior jugoso que absorbe los sabores del guiso. Servidas recién hechas y con abundante salsa, estas patatas pueden acompañar una carne o un pescado, aunque también tienen suficiente protagonismo para convertirse en el centro de una comida sencilla.

Las patatas a la importancia forman parte de la tradición culinaria de Castilla y León y son un ejemplo de cómo la cocina popular ha sabido sacar partido a ingredientes económicos.

Otras recetas españolas, como las patatas a la riojana, las patatas a lo pobre o las patatas revolconas, comparten esa misma filosofía: transformar un producto humilde mediante una preparación cuidada.