Ester Muñoz, 41 años, sobre su infancia: "En el colegio no estudiaba y en Bachillerato suspendí todo salvo Historia"

La portavoz del PP recuerda sus dificultades con los estudios, la convivencia con sus hermanos y el apoyo de su madre para sacar el curso.

Ester Muñoz, de 41 años, no fue una estudiante de sobresalientes durante toda su etapa escolar. La política leonesa ha contado que dedicaba poco tiempo a estudiar y que sus calificaciones solían quedarse en suficientes y bienes.

El momento más complicado llegó en primero de Bachillerato, cuando suspendió todas las asignaturas salvo Historia, su favorita. Su madre decidió entonces acompañarla para que pudiera sacar adelante las materias.

Lo recordó en una entrevista concedida a El Mundo cuyas declaraciones recoge Vozpópuli. Después de aquellos suspensos, ambas comenzaron a levantarse a las seis de la mañana para estudiar juntas.

Muñoz vincula ese esfuerzo con la admiración que siente por su madre, médica en pueblos de montaña. Al hablar de ella, destaca cuánto aprendió de su trabajo y del apoyo que le prestó durante aquellos años.

La mayor de cuatro

Nacida en León en 1985, Muñoz creció con tres hermanos: en casa eran dos chicas y dos chicos. Ser la mayor no significó, según ha explicado, que asumiera el cuidado de los pequeños. Ese papel lo desempeñaba más su hermana.

Ella se recuerda como una niña inquieta, que alteraba la tranquilidad familiar y tenía interés por las conversaciones de los adultos. Tras las comidas, mientras sus hermanos y primos buscaban otras formas de entretenerse, prefería quedarse a escuchar las sobremesas.

Su padre era empresario y su madre, médica. La política estaba presente en las reuniones familiares, aunque ninguno de los dos se dedicaba a ella. Muñoz ha situado en ese entorno algunos de sus primeros recuerdos relacionados con la vida pública.

También ha explicado que crecer como la mayor de cuatro hermanos le enseñó a compartir la atención de los adultos y a tener en cuenta a los demás. Al recordar su posición en la familia, ha relacionado aquella convivencia con el aprendizaje de la generosidad y el liderazgo.

Su interés por representar a otros tuvo una primera expresión en el colegio, donde fue elegida delegada de clase. Años después, aquella afición por escuchar y participar en las conversaciones políticas se convirtió en una opción profesional.

Del conservatorio a Derecho

La música ocupó parte de su formación. Estudió violonchelo y pasó ocho años en el conservatorio, aunque finalmente dejó esa formación para concentrarse en la carrera universitaria.

Cursó Derecho entre las universidades de A Coruña y León y completó sus estudios con un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Murcia. Sus padres habían condicionado su afiliación al PP a que antes aprobara Selectividad, porque temían que descuidara los estudios.

La transición al mundo laboral tampoco estuvo exenta de dificultades. Antes de trabajar en el partido, hizo prácticas en un despacho de abogados y pasó por un empleo como comercial.

En otra entrevista, concedida en 2019, recordó que aquellas prácticas habían sido sin remuneración. También explicó que algunos de sus hermanos tuvieron que trabajar en sectores distintos de aquellos para los que se habían formado hasta encontrar una oportunidad relacionada con sus estudios.

Al hablar de la crisis económica, contó que su padre tuvo que cerrar algunas de sus tiendas de muebles y que su madre sufrió recortes salariales. Ese episodio correspondía ya a su juventud y sus primeros pasos laborales, después de aquella etapa escolar en la que necesitó sentarse a estudiar junto a ella.