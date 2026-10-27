Ester Muñoz, 41 años: "En el colegio prácticamente no estudiaba y sacaba suficientes o bienes. Mi madre me ayudó a salir adelante"

Ester Muñoz, de 41 años, ha reconocido que no fue una alumna especialmente aplicada durante su etapa escolar. La política leonesa ha contado que apenas estudiaba y que sus calificaciones solían quedarse en suficientes y bienes.

Uno de los momentos más difíciles llegó en primero de Bachillerato, cuando suspendió todas las asignaturas salvo Historia, su favorita. Su madre decidió entonces ayudarla a estudiar para que pudiera sacar adelante el curso.

Lo recordó en una entrevista concedida a El Mundo, en la que explicó que, después de aquellos suspensos, ambas comenzaron a levantarse a las seis de la mañana para estudiar juntas.

"De esta saldremos juntas", le dijo su madre, según recordó la política. Muñoz ha destacado la importancia de su apoyo y la admiración que siente por ella, que ejerció como médica en pueblos de montaña.

Su madre se implicaba especialmente cuando acumulaba cinco o seis asignaturas pendientes. Durante el mes de mayo estudiaban juntas para preparar los exámenes y evitar que tuviera que repetir curso.

La mayor de cuatro

Nacida en León, Muñoz creció con tres hermanos: en casa eran dos chicas y dos chicos. Ser la mayor no significó, según ha explicado, que asumiera el cuidado de los pequeños. Ese papel lo desempeñaba más su hermana.

Se recuerda como una niña inquieta, a la que le gustaba participar en las conversaciones de los adultos. Después de las comidas familiares, mientras sus hermanos y primos se entretenían con otras actividades, ella prefería quedarse escuchando las sobremesas.

Su padre era empresario y su madre, médica. Desde pequeña mostró interés por la política, aunque ninguno de sus progenitores se dedicaba profesionalmente a ella.

En el colegio llegó a ser delegada de clase, una responsabilidad que encajaba con su interés por participar y representar a sus compañeros.

También ha contado que en alguna ocasión la echaron de clase porque hablaba demasiado. Desde pequeña le gustaba expresar sus opiniones y participar en las conversaciones.

Del conservatorio a Derecho

La música también formó parte de su infancia y adolescencia. Estudió violonchelo y pasó ocho años en el conservatorio, aunque finalmente abandonó esa formación para centrarse en sus estudios universitarios.

Aunque quería estudiar Historia, su asignatura favorita desde pequeña, sus padres le recomendaron que eligiera Derecho. Finalmente siguió su consejo y acabó disfrutando de la carrera.

Cursó Derecho entre las universidades de A Coruña y León y completó sus estudios con un máster en Derecho Internacional en la Universidad de Murcia.

Su interés por la política había comenzado antes de llegar a la universidad. De hecho, sus padres le pusieron una condición para afiliarse al Partido Popular: primero tenía que aprobar Selectividad, porque temían que descuidara los estudios.

Tras terminar su formación universitaria, realizó prácticas en un despacho de abogados en León y trabajó como comercial en Madrid antes de comenzar su trayectoria profesional vinculada al Partido Popular.