Pati, cocinera: "La crema de calabaza más rica no lleva nata, mejor añade 200 ml de leche y 3 quesitos al final"

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Con la llegada del otoño, las cremas de verduras recuperan su protagonismo en las cocinas españolas. Son económicas, permiten aprovechar los productos de temporada y resultan especialmente apetecibles cuando empiezan a bajar las temperaturas.

Entre todas ellas, la crema de calabaza es una de las favoritas por su sabor ligeramente dulce, su textura y las numerosas posibilidades que ofrece. Aunque prepararla parece sencillo, conseguir que quede realmente cremosa requiere prestar atención a los ingredientes.

La cocinera y divulgadora gastronómica Pati Ventana, responsable de la web Divina Cocina, propone una receta tradicional que incorpora un ingrediente habitual en muchas neveras: los quesitos en porciones.

Su propuesta utiliza tres quesitos por cada 600 gramos de calabaza, una combinación que, acompañada de otros ingredientes, permite conseguir una crema untuosa sin complicaciones. Una alternativa para quienes buscan mejorar la textura de este plato sin recurrir a técnicas elaboradas.

Una crema perfecta

Nacida en Sevilla, Pati Ventana lleva años dedicada a la divulgación gastronómica. Aunque estudió Derecho, terminó orientando su trayectoria profesional hacia la comunicación y la cocina, dos disciplinas que combina en su conocido recetario digital.

Su crema de calabaza parte de una elaboración tradicional, con verduras, caldo y un sofrito sencillo. La diferencia aparece en los últimos minutos, cuando incorpora tres quesitos y una cucharada de mantequilla.

Ambos ingredientes aportan grasa y suavidad, mientras que los quesitos, al fundirse, ayudan a conseguir una mezcla homogénea. El resultado es una crema con más cuerpo y una sensación especialmente agradable en boca.

La autora completa la preparación con 200 mililitros de nata líquida o leche, cuya cantidad permite ajustar la consistencia final según las preferencias de cada persona.

Marcar la diferencia

Otro de los aciertos de esta receta es el tratamiento de las verduras. Ventana utiliza calabaza, patata, puerro y cebolla, cuatro ingredientes que permiten equilibrar el dulzor natural de la hortaliza.

La patata contribuye a espesar la preparación gracias a su almidón, mientras que el puerro y la cebolla aportan matices aromáticos que evitan que el resultado resulte demasiado dulce.

La cocinera también recomienda utilizar nuez moscada, clavo molido, comino y cúrcuma, siempre en pequeñas cantidades. Estas especias aportan profundidad al sabor sin ocultar el protagonismo de la calabaza.

En su receta original, Ventana explica que pueden adaptarse al gusto de cada persona e incluso sustituirse por otras, como el curry o el jengibre.

También importa el momento de triturar. Lo recomendable es hacerlo cuando todas las verduras están completamente tiernas y los quesitos se han integrado, para evitar que aparezcan grumos.

Ingredientes 600 gramos de calabaza pelada y troceada

1 patata grande (200 gramos)

1 puerro

1 cebolla mediana

3 quesitos en porciones

200 mililitros de nata líquida para cocinar o leche

3 vasos de caldo de verduras

1 cucharada de mantequilla

1 chorrito de aceite

Sal y pimienta al gusto

Una pizca de nuez moscada, clavo molido, comino y cúrcuma Paso 1 Pela y corta la calabaza, la patata, el puerro y la cebolla. Reahoga ligeramente en una cazuela con aceite, sal, pimienta y las especias. Paso 2 Cuece durante 30 minutos. Incorporar el caldo de verduras y dejar hervir hasta que todos los ingredientes estén tiernos. Paso 3 Incorpora la mantequilla y los tres quesitos, removimiento hasta integrarlos y retirar del fuego. Tritura hasta obtener una crema fina. Paso 4 Agrega la leche y vuelve a batir. La cantidad de líquido puede adaptarse para conseguir una crema más o menos espesa. Paso 5 Lleva nuevamente al fuego hasta que alcance la ebullición y rectificar de sal. Paso 6 Termina con cebollino, pipas de calabaza, nueces o picatostes, según las preferencias.

La elaboración admite diferentes acompañamientos, desde unas pipas de calabaza hasta nueces picadas, cebollino, picatostes o virutas de jamón. Un contraste crujiente que resulta especialmente agradable frente a la suavidad de la crema.

Lo importante es que el resultado es realmente delicioso y reconfortante, aprovechando diferentes alimentos que puedas tener en casa o incorporando algunos otros que más se adapten a tus preferencias. Además, es un plato que podrás disfrutar tanto a la hora del almuerzo como en la cena o como primer plato.