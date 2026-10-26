Noelia, pescadera: "En el supermercado te clavan un dineral" y en las pescaderías de barrio "tenemos muchísimos mejores precios"

Comprar pescado en una pescadería puede generar dudas entre quienes acostumbran a coger las bandejas del supermercado. Qué cantidad pedir o cómo solicitar el corte son algunas de las cuestiones que Noelia, pescadera de profesión, aborda en un vídeo de TikTok.

La profesional anima a quienes nunca han comprado en estos establecimientos a acercarse al mostrador. Defiende que también allí pueden llevarse el pescado preparado para cocinar, con la posibilidad de elegir las raciones que necesitan.

"Hoy te voy a enseñar a comprar pescado en una pescadería porque seguro que nadie te lo ha enseñado", comienza. Su explicación se dirige, sobre todo, a quienes no se atreven a pedir o no conocen las opciones que ofrece este servicio.

Para mostrar cómo hacerlo, utiliza el salmón como ejemplo. Explica que se puede encargar en filetes o en lomos, según lo que se quiera cocinar, sin necesidad de comprarlo ya envasado.

El cliente puede pedir uno o dos filetes y ajustar la cantidad a lo que quiera gastar. Después, propone una preparación sencilla: "Lo puedes acompañar con unas patatitas o con una ensalada".

Comprar en el barrio

Noelia considera que la falta de costumbre puede alejar a algunos consumidores del pequeño comercio. Por eso, insiste en explicar cómo funciona la compra en una pescadería y qué se puede solicitar al profesional que atiende.

Su principal crítica se dirige al precio del producto preparado en las grandes superficies. Según sostiene en el vídeo, en el supermercado "te clavan un dineral solamente por estar elaborado".

La pescadera extiende su defensa a otros negocios de alimentación: "En las pescaderías de barrio o comercios locales como carnicerías y fruterías tenemos muchísimos mejores precios y muchísima más calidad".

Se trata de la valoración de Noelia, que anima a comparar y a dar una oportunidad a estos establecimientos. Su afirmación no permite concluir que todas las pescaderías sean más baratas ni que el pescado envasado tenga necesariamente peor calidad.

El servicio del mostrador sí permite preguntar por las raciones, solicitar un corte concreto o consultar qué preparación conviene para una receta. También facilita comprar una cantidad ajustada a los comensales, en lugar de escoger entre los pesos disponibles en las bandejas.

Qué dice la OCU

La diferencia de precio entre el pescado de mostrador y el envasado depende de la especie y de su preparación. Así lo recoge un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), publicado en mayo de 2026, sobre cuatro pescados vendidos en diez cadenas de supermercados.

El análisis comparó dorada, lubina, merluza y salmón. Su alcance es distinto al de las declaraciones de Noelia: estudia los formatos de venta en supermercados, por lo que no demuestra que el comercio de barrio sea siempre más económico.

En la dorada y la lubina fileteadas en bandeja, la OCU encontró sobreprecios medios aproximados del 27% y del 45%, respectivamente. El cálculo tuvo en cuenta las partes no comestibles que se pagan al comprar una pieza entera.

En cambio, al comparar cortes equivalentes de merluza y salmón, apenas observó diferencias entre mostrador y bandeja. Los resultados matizan la crítica de la pescadera: el envasado no implica siempre un precio mayor.

El servicio del mostrador

Más allá del precio, la propuesta de Noelia pone el foco en la atención que recibe quien compra. Acudir a una pescadería permite explicar qué se busca y pedir que el pescado se prepare de acuerdo con el plato que se va a hacer.

Esa conversación resulta útil para quienes tienen poca experiencia. Antes de elegir una pieza, pueden preguntar cuánto necesitan, cómo se cobra o qué partes se retiran durante la limpieza.

También conviene aclarar si el precio anunciado corresponde al pescado entero o al corte que se llevará a casa. Un kilo de una pieza sin limpiar no equivale a un kilo de lomos listos para cocinar.

Las bandejas permiten conocer de antemano el peso y el importe de cada envase. En el mostrador, el comprador puede solicitar una ración concreta y consultar cuánto costará antes de decidirse.

Para quien nunca ha comprado así, el ejemplo del salmón que utiliza Noelia ofrece un punto de partida: pedir el número de raciones, indicar si se prefieren filetes o lomos y concretar cómo se quiere llevar el pescado.