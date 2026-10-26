María Luisa, catedrática de 100 años: "Consumo muchas verduras pero creo que el vino Albariño me ha ayudado llegar hasta aquí"

Cumplir cien años es una meta que pocas personas alcanzan, pero hacerlo conservando la curiosidad intelectual y las ganas de conversar permite conocer otra forma de entender la longevidad. La alimentación, la actividad física, los vínculos personales y la genética intervienen en el proceso de envejecimiento, aunque no existe una fórmula única para vivir más.

La ciencia lleva años estudiando qué factores pueden favorecer una vida larga y saludable e, incluso, el género parece tener algo que ver. Las mujeres tienen una esperanza de vida superior a la de los hombres, una diferencia que se mantiene en España y que también se observa entre las personas que alcanzan los cien años.

Una de ellas es la centenaria María Luisa López Grigera, quien tiene su propia explicación sobre cómo ha llegado hasta aquí. Catedrática emérita de Filología Hispánica de la Universidad de Michigan, ha dedicado buena parte de su vida al estudio y la lectura, procura comer alimentos naturales y conserva una costumbre muy ligada a sus raíces gallegas: disfrutar de una copa de vino Albariño.

El hábito de María Luisa

María Luisa López Grigera es una de las grandes especialistas en el Siglo de Oro español, una trayectoria académica que la llevó a trabajar en Estados Unidos y a relacionarse con algunas de las figuras más destacadas de la filología española del siglo XX.

Nacida en La Coruña y afincada en Sevilla, ha construido una carrera marcada por la investigación, la docencia y una dedicación constante al conocimiento.

Cuando le preguntan por el secreto de su longevidad, la catedrática recuerda una conversación que mantuvo hace cuatro décadas con un médico estadounidense. Fue él quien le explicó que, para vivir muchos años, resultaba fundamental mantener el cerebro bien organizado.

Desde entonces, ha intentado aplicar aquella recomendación tanto a su trabajo como a su vida cotidiana.

"He leído y escrito mucho", explica en una entrevista con ABC Sevilla con motivo de su centenario. La lectura y la escritura han ocupado un lugar central en su trayectoria profesional, pero también han sido una forma de mantener activa su mente.

Aunque ahora conserva en casa muchos menos libros que los miles de ejemplares que llegó a reunir en su biblioteca, sigue sabiendo dónde encontrar los que necesita y recurre a ellos con frecuencia.

Su experiencia coincide con una de las líneas de investigación sobre el envejecimiento saludable: la importancia de mantener la actividad cognitiva a lo largo de la vida.

Leer, escribir, aprender y resolver problemas son actividades que estimulan distintas capacidades mentales y pueden contribuir a conservarlas durante más tiempo.

María Luisa López Grigera. Wikipedia

Esto no significa que exista una actividad intelectual capaz de garantizar que una persona llegue a los cien años con sus facultades intactas. La salud cerebral depende de múltiples factores, entre ellos la genética, el estado cardiovascular, el descanso, la actividad física y las relaciones sociales.

En el caso de López Grigera, el trabajo intelectual ha sido una constante durante décadas. Su carrera académica le exigió leer de forma continuada, analizar textos, desarrollar investigaciones y compartir sus conocimientos con otros especialistas.

Una dedicación que, según sus propias palabras, ha formado parte de la manera en que ha organizado su vida.

Su trayectoria también estuvo marcada por su relación con figuras como Américo Castro y Dámaso Alonso, quien presidió la Real Academia Española (RAE).

Alonso llegó a proponerla como candidata para convertirse en la primera mujer académica de la institución, aunque López Grigera rechazó el ofrecimiento al considerar que había otras dos mujeres con más méritos para ocupar ese puesto.

La decisión forma parte de una carrera que abrió camino a otras mujeres en el ámbito universitario. Fue, asimismo, la primera mujer en pronunciar una conferencia inaugural en una universidad española, un hito que refleja las dificultades que encontraron las investigadoras para acceder a espacios académicos tradicionalmente ocupados por hombres.

Una alimentación basada en productos naturales y cantidades moderadas

La actividad intelectual no es el único hábito que López Grigera relaciona con su longevidad. La alimentación también ocupa un lugar importante en su rutina, aunque su planteamiento no responde a una dieta estricta ni a un método diseñado para alcanzar una edad determinada.

"Siempre he procurado comer alimentos naturales y he huido de la comida procesada y condimentada", explica. La catedrática asegura que come de todo, pero en cantidades pequeñas y controladas, con especial atención a las proteínas animales y vegetales.

Entre los alimentos que consume habitualmente destacan las verduras y los productos frescos. Una elección que coincide con las recomendaciones generales de las principales guías nutricionales, que aconsejan priorizar alimentos vegetales, frutas, hortalizas, legumbres, cereales integrales y fuentes de proteínas variadas dentro de una dieta equilibrada.

Las verduras aportan fibra, vitaminas, minerales y otros compuestos beneficiosos para el organismo. Su consumo habitual se relaciona con un menor riesgo de desarrollar distintas enfermedades crónicas, especialmente cuando forma parte de un patrón alimentario saludable y se combina con otros hábitos que protegen la salud cardiovascular.

La moderación en las cantidades es otra de las características que destaca López Grigera. La catedrática afirma que procura medir lo que come y prestar atención a las raciones, sin renunciar a la variedad.

No obstante, las necesidades nutricionales cambian con la edad y dependen de las circunstancias de cada persona, por lo que comer poco no siempre equivale a comer mejor.

En las personas mayores resulta especialmente importante asegurar un aporte suficiente de energía y proteínas para preservar la masa muscular y evitar la desnutrición. La pérdida de apetito, los problemas de masticación y los cambios en la absorción de determinados nutrientes pueden dificultar una alimentación adecuada durante esta etapa.

Por eso, aunque la moderación puede ayudar a evitar excesos, una dieta saludable en edades avanzadas debe adaptarse a las necesidades individuales.

Las verduras y los alimentos frescos son una buena base, pero conviene acompañarlos de proteínas suficientes, grasas saludables y otros nutrientes esenciales.

Los secretos de María Luisa

Entre los hábitos que menciona al hablar de su longevidad hay uno que conecta directamente con su lugar de origen. "Como buena gallega no falta mi copita de Albariño, que siempre ayuda, aunque ahora bebo agua", cuenta en la entrevista.

La catedrática bromea con la posibilidad de que este vino blanco gallego haya contribuido a que cumpla cien años. "Creo que este vino me ha ayudado a llegar hasta aquí", bromea, antes de precisar que ahora lo reserva principalmente para celebraciones, como la de su reciente cumpleaños.

El Albariño es una variedad de uva blanca característica de Galicia, especialmente vinculada a la denominación de origen Rías Baixas. Sus vinos suelen presentar una acidez marcada y aromas frutales y florales, y forman parte de la tradición gastronómica gallega.

Imagen de ilustración. iStock

La relación de López Grigera con esta bebida tiene también un componente personal. La catedrática se declara orgullosa de su tierra y de sus vinos, una costumbre que ha mantenido durante buena parte de su vida.

Desde el punto de vista científico, conviene distinguir entre una costumbre personal y un factor demostrado de longevidad. No existen pruebas que permitan atribuir al Albariño, ni a ningún otro vino, la capacidad de prolongar la vida hasta los cien años.

Aunque algunos estudios han investigado posibles asociaciones entre el consumo moderado de vino y determinados indicadores cardiovasculares, esos resultados no demuestran que el alcohol sea beneficioso para la salud.

Las investigaciones observacionales pueden estar condicionadas por otros factores, como la alimentación, el nivel socioeconómico o el estilo de vida de quienes consumen vino.

Las recomendaciones sanitarias actuales tampoco aconsejan empezar a beber alcohol para prevenir enfermedades. El consumo de bebidas alcohólicas puede aumentar el riesgo de determinados cánceres y otros problemas de salud, y el riesgo depende, entre otras variables, de la cantidad y la frecuencia del consumo.

En las personas mayores, además, el alcohol puede interactuar con medicamentos y aumentar el riesgo de caídas, especialmente cuando existen problemas de equilibrio o movilidad.

Al preguntarle si esperaba alcanzar los cien años, López Grigera responde con claridad: "No, jamás". Tampoco considera que llegar a esa edad sea un mérito personal. A su juicio, buena parte de la explicación está en los genes que heredó y en la educación que recibió de sus padres.

"El mérito, en todo caso, es de los genes que recibí y de la libertad de pensamiento que fomentaron mis padres en mí", señala.

La genética influye en la longevidad, pero no determina por sí sola cuántos años vivirá una persona. La investigación sobre el envejecimiento indica que la esperanza de vida depende de la interacción entre los genes, los hábitos, el entorno y las condiciones sociales y sanitarias.

López Grigera, en cambio, reconoce que nunca ha sido especialmente deportista, aunque le gustaba caminar.

La actividad física regular es uno de los hábitos que las autoridades sanitarias recomiendan para envejecer de forma saludable, ya que ayuda a preservar la fuerza, el equilibrio y la capacidad funcional, además de contribuir a prevenir enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

En edades avanzadas, el movimiento también puede favorecer la autonomía y reducir el riesgo de caídas. No hace falta practicar deporte de alta intensidad para obtener beneficios: caminar, realizar ejercicios adaptados de fuerza y equilibrio o mantener las actividades cotidianas puede ayudar a conservar la movilidad, siempre que se ajuste a la capacidad de cada persona.

Las relaciones personales constituyen otro de los factores que destaca cuando habla de su día a día. López Grigera asegura que le encanta conversar y que habla a diario con su sobrina, que vive en Madrid y es catedrática de Derecho Procesal en la Universidad Complutense.

"Creo que las relaciones sociales son muy importantes para alcanzar esta edad", afirma. El contacto habitual con familiares, amigos y otras personas ayuda a mantener la participación social y puede contribuir al bienestar emocional.

Por el contrario, la soledad no deseada y el aislamiento social se asocian con distintos problemas de salud, aunque sus efectos dependen de las circunstancias de cada individuo.

Mantener conversaciones, compartir experiencias y conservar vínculos significativos puede resultar especialmente valioso cuando la movilidad disminuye y salir de casa se vuelve más difícil.