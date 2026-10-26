Isabel Rodríguez, 45 años: "Vengo de una familia muy humilde. Mi madre ayudaba en el bar de la familia y mi padre, en el campo"

Antes de ocupar un despacho en el Gobierno, Isabel Rodríguez trabajó como camarera en el bar de sus padres mientras estudiaba Derecho. La actual ministra de Vivienda y Agenda Urbana creció en Abenójar, un pueblo de Ciudad Real donde su familia regentaba el Escalón 2000.

"Vengo de una familia muy humilde. Mi madre ayudaba en el bar de la familia y mi padre, en el campo", contó en una entrevista con EL PAÍS. Sus recuerdos de niña incluyen los juegos en la calle y las responsabilidades que asumió como hermana mayor.

Rodríguez es la mayor de tres hermanas. Su padre trabajó como albañil y también en el campo, mientras que el negocio de hostelería terminó convirtiéndose en una ocupación compartida por la familia.

El bar había sido impulsado por su abuelo materno, Silvino. Con él compartía una costumbre: sentarse a ver las noticias. Su abuelo llamaba al telediario "el parte" y seguía también Informe semanal.

La escuela del pueblo

Sus primeros estudios transcurrieron en el colegio público Nuestra Señora de la Encarnación, en Abenójar. Después pasó al instituto Atenea de Ciudad Real, donde continuó su formación y empezó a implicarse en actividades políticas.

Quienes compartieron con ella aquellos años la recuerdan como una niña inquieta. Durante la adolescencia se afilió a las Juventudes Socialistas y participó en iniciativas que la llevaban a recorrer otros municipios de la zona.

La educación pública y las ayudas para estudiar aparecen de forma recurrente cuando habla de sus orígenes. Rodríguez ha explicado que las becas y el acceso a una universidad pública fueron decisivos para que pudiera continuar su formación.

Al recordar esa etapa, sostiene que aquellos recursos influyeron en la persona en la que se convirtió, más allá de los cargos que después ha ocupado. Por eso vincula su experiencia con la defensa de que los estudiantes puedan seguir formándose con independencia de los ingresos de sus familias.

Detrás de la barra

El Escalón 2000 también fue un lugar de trabajo para la futura ministra. Al terminar el instituto, empezó a atender a los clientes y compaginó esa ocupación con la carrera de Derecho en Ciudad Real.

Su amiga Pilar, con quien compartió sus primeros años de militancia, recordaba que aquel trabajo contribuyó a pagar sus estudios y que también recibió becas. Rodríguez terminó licenciándose en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Mientras estudiaba, dedicaba parte de su tiempo a la organización juvenil del PSOE. Con otros compañeros preparaba una publicación llamada El Progreso, que después repartían por los pueblos.

Aquel periódico se elaboraba entre amigos y exigía jornadas que podían alargarse hasta la madrugada. Después llegaban los desplazamientos para distribuir los ejemplares o participar en actos.

Su llegada a las instituciones se produjo muy pronto: con 22 años fue elegida senadora por Ciudad Real. Más adelante asumió la Dirección General de Juventud de Castilla-La Mancha y la portavocía del Gobierno autonómico.

También fue diputada en el Congreso y alcaldesa de Puertollano. Desde ese ayuntamiento dio el salto al Gobierno central como ministra de Política Territorial y portavoz, antes de asumir la cartera de Vivienda y Agenda Urbana.

Su vida familiar

Durante su etapa en las Juventudes Socialistas conoció a Iván Molinero, con quien se casó y tuvo dos hijos. Él era de Puertollano, la ciudad en la que Rodríguez acabaría instalándose y desarrollando una parte de su trayectoria.

La maternidad y la dedicación profesional también han aparecido en sus entrevistas. Al hablar de conciliación, ha explicado que llegó a sentirse juzgada por disfrutar de su trabajo sin experimentar la culpa que a menudo se presupone a las madres.

Su reflexión parte de las dificultades que muchas mujeres encuentran cuando tienen hijos y deben decidir cómo continuar con su carrera. Rodríguez ha defendido el reparto de la crianza y la necesidad de que ser madre no suponga renunciar a las aspiraciones profesionales.

Fuera de sus responsabilidades públicas, entre sus aficiones están la lectura, el yoga y el senderismo. Quienes han compartido con ella tiempo libre en Puertollano la describen como una persona a la que le gusta caminar y mantener el contacto con la naturaleza.