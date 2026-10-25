Las cocineras andaluzas avisan: "Las gambas a la plancha, para que conserven todo el sabor, no llevan aceite, ajo ni limón; solo agua y un poco de sal"

Las gambas a la plancha son uno de los grandes clásicos de la gastronomía española. Un plato que apenas necesita unos minutos de preparación, pero en el que pequeños errores pueden arruinar el resultado, especialmente cuando el marisco permanece demasiado tiempo al fuego.

Aunque muchas personas acostumbran a añadir aceite, ajo o unas gotas de limón, existe una técnica mucho más sencilla que permite disfrutar del sabor natural de las gambas. Se trata de cocinarlas únicamente con sal y unas gotas de agua.

Esta forma de preparación tan típica de cocineras caseras y abuelas como Manoli o Carmen, a través de sus canales de cocina, busca respetar las características del producto y evitar que otros ingredientes oculten sus matices. Un método especialmente interesante cuando se utilizan gambas frescas de buena calidad, cuyo sabor no necesita demasiados acompañamientos.

A diferencia de otras elaboraciones, en las que el aceite resulta fundamental, aquí el protagonismo recae en la temperatura de la plancha y en una cocción breve que permita conservar la jugosidad de la carne.

Unas gambas perfectas

Uno de los errores más habituales al cocinar gambas consiste en añadir demasiado aceite a la sartén. Aunque no es una práctica incorrecta, resulta innecesaria cuando se utiliza una superficie adecuada y se controla correctamente el calor.

El aceite puede modificar el sabor del marisco y, si alcanza temperaturas excesivas, llegar a quemarse. Por eso, prescindir de él es una alternativa para quienes prefieren apreciar los matices naturales de las gambas.

Tampoco es imprescindible añadir ajo o limón. Aunque ambos ingredientes funcionan especialmente bien en otras preparaciones, pueden restar protagonismo al delicado sabor del crustáceo cuando se utilizan en exceso.

La técnica consiste en calentar bien la plancha, colocar directamente las gambas y añadir una pequeña cantidad de sal gruesa. Una vez que comienzan a cocinarse, se incorporan unas gotas de agua sobre la superficie caliente.

El contacto del líquido con la plancha genera vapor, que ayuda a transmitir el calor alrededor del marisco. Para aprovecharlo, se puede cubrir brevemente con una tapa adecuada.

De esta manera, las gambas se cocinan sin necesidad de añadir grasas, mientras que su propio caparazón ayuda a proteger la carne del calor directo.

Cuánto tiempo deben cocinarse

La duración de la cocción es uno de los aspectos que más influyen en el resultado. Cuando las gambas permanecen demasiado tiempo sobre la plancha, sus proteínas se contraen y la carne pierde parte de su humedad.

Para unas gambas blancas medianas, una referencia orientativa consiste en mantenerlas unos dos minutos por el primer lado y aproximadamente uno por el segundo. Las piezas más grandes pueden necesitar algo más.

Lo recomendable es observar el cambio de color y darles la vuelta cuando la parte superior todavía no esté completamente cocinada. Así, el calor residual ayuda a terminar la preparación sin resecar el interior.

También conviene evitar llenar demasiado la sartén. Si se colocan muchas gambas juntas, la temperatura de la superficie puede descender y el marisco desprenderá más líquido, dificultando que se cocine de manera uniforme.

Otro detalle es servirlas inmediatamente. Las gambas continúan cocinándose durante unos instantes después de retirarlas del fuego, por lo que dejarlas reposar demasiado puede perjudicar su textura.

Elegir un buen marisco

En España existen distintas variedades de gambas especialmente apreciadas por sus características gastronómicas. Entre ellas destaca la gamba blanca de Huelva, reconocida por su sabor delicado, su textura y sus matices ligeramente dulces.

En el Mediterráneo encontramos la gamba roja de Dénia y la de Palamós, dos productos muy valorados por la intensidad de su sabor y la riqueza de sus cabezas, donde se concentran buena parte de sus jugos.

La gamba roja de Garrucha, en Almería, es otra de las referencias habituales entre los aficionados al marisco. Su carne firme y su sabor pronunciado permiten disfrutarla con preparaciones sencillas.

Desde el punto de vista nutricional, las gambas también son una fuente de proteínas de alto valor biológico y aportan minerales como el yodo, el fósforo y el selenio, además de vitamina B12.

Cocinarlas sin aceite evita incorporar grasas adicionales, aunque no convierte necesariamente esta preparación en una opción más saludable que otras elaboradas con cantidades moderadas de aceite de oliva.

En cualquier caso, la frescura del producto, una plancha bien caliente y el tiempo justo de cocción son los factores que más influyen en el resultado. Tres detalles que permiten disfrutar de unas gambas jugosas sin necesidad de recurrir a elaboraciones complicadas.