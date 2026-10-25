Carmen, propietaria de 7 viviendas: "Los jóvenes no pueden independizarse porque no quieren trabajar ni ahorrar"

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los españoles. El precio de los alquileres sigue al alza y comprar una casa resulta cada vez más difícil para quienes no cuentan con ahorros suficientes, especialmente entre los jóvenes.

Y es que, a la dificultad para encontrar una vivienda asequible se suma la escasez de oferta en muchas zonas, donde la demanda supera al número de pisos disponibles. La compra de inmuebles como inversión y el auge del alquiler vacacional en determinados destinos reducen las opciones para quienes buscan un hogar en el que vivir de forma habitual.

En medio de esta situación, el debate sobre quién tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a una vivienda digna divide a la sociedad. Mientras algunos defienden que los propietarios que invierten en inmuebles contribuyen a ampliar la oferta de alquiler, otros reprochan a quienes acumulan propiedades que prioricen su rentabilidad.

La cultura del esfuerzo

El debate sobre el papel de los propietarios en el mercado inmobiliario ha vuelto a cobrar fuerza tras el desahucio —y fallecimiento— de Maricarmen, que ha desencadenado nuevas protestas por las dificultades para acceder a una vivienda.

La situación ha reabierto la discusión sobre las medidas que debe adoptar el Gobierno, pero también sobre la responsabilidad de quienes tienen varios inmuebles en propiedad y las razones por las que cada vez resulta más difícil encontrar un hogar asequible.

En medio de estas discrepancias, Carmen Sánchez, abogada y multipropietaria de siete pisos, ha defendido en Espejo Público, de Antena 3, su forma de entender el acceso a la propiedad.

La mujer considera que el trabajo, el ahorro y la planificación económica son fundamentales para comprar una casa, una postura que ya había expuesto en anteriores intervenciones en el programa.

En una de ellas, explicó que a los 33 años ya tenía tres viviendas y que había conseguido reunir ese patrimonio después de 25 años trabajando.

Según relató, cuenta con una titulación superior y recurrió a hipotecas y a los avales de su familia para comprar inmuebles, pese a que, según sus palabras, entonces no tenía dinero.

También aclaró que, de las siete propiedades que posee, una es su vivienda habitual, otra es su despacho profesional, otra está en la montaña y otra en la playa. Además, señaló que tiene un inmueble en el que vive un familiar con discapacidad y en situación de vulnerabilidad, mientras que solo dos de sus propiedades están alquiladas.

La propietaria ha utilizado también la experiencia de su hijo para defender su postura. En enero de 2025 explicó que tenía 23 años, estudiaba en una universidad de Cataluña y trabajaba.

Imagen de ilustración. iStock

Según contó entonces, su hijo destinaba al ahorro todo el dinero que ganaba, con la intención de reunir la cantidad necesaria para comprar una vivienda.

"Mi hijo tiene 23 años y trabaja y todo el dinero ese lo está ahorrando, creo que en un año tendrá el 20% del precio para poderse comprar una vivienda", asegura la propietaria. Su previsión es que pueda comprar una casa con 24 o 25 años.

A partir de ese ejemplo, la abogada cuestionó los hábitos de consumo de parte de la juventud. En su opinión, existe una tendencia a gastar en productos y actividades que considera prescindibles, como teléfonos móviles caros, salidas a discotecas o viajes a estaciones de esquí.

"La generación de los jóvenes tiene mucho consumismo", defendía Carmen. En su opinión, es el esfuerzo y el trabajo durante años el que puede ayudar a alcanzar el objetivo de tener una vivienda en propiedad.

Esta idea, además, se une a otra que tuvo la propia Carmen en otra intervención del programa citado. En él, la abogada confesó que "si naces pobre no es tu culpa, pero si te mueres pobre, sí lo es".

En el debate que Espejo Público organizó para aquel entonces, el estudiante y activista Adriá Luber explicó que sus ingresos no le permitían guardar todo el dinero que ganaba, ya que tenía otros gastos y contribuía económicamente en casa. También cuestionó que se atribuyera a toda una generación un estilo de vida consumista.

Luber defendió que las circunstancias familiares marcan una diferencia importante a la hora de emanciparse. Quienes cuentan con padres que pueden avalar una hipoteca o ayudarles económicamente parten de una situación distinta a la de quienes deben afrontar por su cuenta los gastos de vivienda y manutención.

En ese mismo debate, el joven sostuvo que la regulación de los precios también debía formar parte de la respuesta al problema de la vivienda.

Meses después, Sánchez volvió a pronunciarse sobre la cuestión en Espejo Público. En su nueva intervención matizó que "hay jóvenes que sí se esfuerzan, pero también los hay que no lo hacen", respondió cuando Susanna Griso le preguntó si seguía considerando que faltaba esfuerzo entre los jóvenes.

La abogada justificó ese cambio de perspectiva por el encarecimiento de la vivienda desde que hizo aquellas declaraciones. También reconoció que los salarios condicionan la capacidad de ahorro, aunque insistió en que, desde su punto de vista, los compradores deberían reunir alrededor del 30 % del precio del inmueble y recurrir después a la financiación bancaria, como hicieron otras generaciones.

La propuesta abrió otra cuestión durante la conversación con Griso: quién puede ahorrar ese porcentaje con los ingresos actuales. Sánchez admitió que las clases trabajadoras tienen dificultades para acceder a una vivienda en propiedad.

Al mismo tiempo, defendió que a su generación tampoco le habían regalado nada y que el resultado económico de cada persona depende del trabajo, del esfuerzo y de las circunstancias que le hayan tocado.