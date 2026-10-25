Ana, taxista: "La gente piensa que ganamos un dineral, pero trabajo 14 horas al día, aguanto de todo y si no muevo el taxi, no gano ni un céntimo"

El taxi continúa siendo uno de los medios de transporte más utilizados en las ciudades españolas. Detrás de cada trayecto hay profesionales que pasan buena parte de su jornada al volante y que, en muchos casos, trabajan por cuenta propia asumiendo los gastos que supone mantener el vehículo en circulación.

Se trata, además, de una profesión en la que la presencia femenina sigue en aumento a pesar de seguir siendo minoritaria. Según el Observatorio Mujer Taxista 2025, las mujeres representan alrededor del 5 % de quienes conducen en España.

Aunque desde fuera pueda parecer un negocio rentable, los ingresos que se obtienen con cada carrera no siempre reflejan lo que realmente termina ganando un taxista después de pagar todos los gastos.

Precisamente sobre esta cuestión ha hablado Ana Muñoz, una joven taxista de 26 años que trabaja en Madrid y que ha decidido responder en sus redes sociales a quienes aseguran que los profesionales del sector ganan grandes cantidades de dinero.

"Habla de gastos también"

La joven reconoce que hay jornadas en las que el trabajo resulta especialmente rentable. "Si pillas buenos días, si sabes trabajarlo y si le echas horas, sí, el taxi da dinero y da bastante dinero", explica.

Sin embargo, insiste en que una cosa es lo que se recauda y otra muy distinta lo que queda después de afrontar los gastos del negocio. "Si hablas de recaudación, habla de gastos también", recuerda Ana, que asegura pagar "500 euros de autónomos" a sus 26 años.

A esta cantidad hay que añadirle otros desembolsos que tampoco son precisamente pequeños. "En cuanto al seguro del coche, pagamos entre 4.000 y 5.000 euros", señala.

Y eso sin contar el combustible, el mantenimiento del vehículo, las posibles averías y los impuestos. De hecho, recuerda que hubo momentos en los que el precio del carburante hizo que salir a trabajar fuera "prácticamente trabajar para pagar".

Hasta 14 horas al volante

Pero los gastos no son lo único que Ana considera que se pasa por alto cuando se habla del dinero que ganan los taxistas. También están las horas que necesitan trabajar para conseguir esa recaudación.

"Esto no es llegar y hacerte rico", advierte la joven, que describe el taxi como "un trabajo muy sudado en el que te tienes que tirar de 12 a 14 horas todos los días y aguantar de todo"

Y es que no todas las jornadas son iguales. Durante las fiestas, los festivales o las noches de mayor movimiento, los conductores pueden encontrarse con una gran demanda de servicios, pero también con situaciones complicadas dentro del vehículo.

A ello se suma el desgaste de pasar tantas horas conduciendo y atendiendo a personas diferentes. Una parte del trabajo de la que, según cuenta, apenas se habla.

"Estás solo en el taxi con tus problemas personales o familiares, y no trabajas igual mientras les das vueltas", explica.

"Si no rueda, no ingresas"

Otro de los inconvenientes de trabajar por cuenta propia es que los ingresos dependen directamente de poder salir a la carretera. Si el vehículo sufre una avería o un accidente, la actividad se detiene, pero muchos de los gastos siguen llegando. "Si el taxi no rueda, no ingresas ni un céntimo", recuerda Ana.

También aprovecha para aclarar que los conductores no pueden decidir libremente cuánto cobrar por cada servicio. "El taxista no pone las tarifas, sino que las estipula la Comunidad de Madrid", señala.

A pesar de las dificultades que describe, la joven asegura que está contenta con su profesión y con la autonomía que le permite tener. "No cambiaría el taxi por nada porque te da una libertad increíble", reconoce.

Eso sí, insiste en que quienes piensen en dedicarse al sector deben tener en cuenta las horas de trabajo y los gastos antes de calcular cuánto podrían ganar.

"No pienses que con ocho horitas te vas a hacer rico, porque eso es un cuento de Disney", concluye.