Amanda, cocinera: "La cena más rápida, fácil y sabrosa del otoño se hace con 2 latas de sardinas, 1 de mejillones y pimientos del piquillo"

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Las conservas de pescado suelen acabar en un aperitivo, pero también pueden resolver una cena. Con pan, unas hojas de lechuga y tomate, unas sardinillas y unos mejillones se convierten en un sándwich que no necesita pasar por la sartén.

La propuesta de Amanda Laporte reúne dos latas de sardinillas, una de mejillones en escabeche y un bote de pimientos del piquillo. La cocinera distribuye los ingredientes en dos pisos, separados por una rebanada de pan de molde.

El interés de la combinación está en los contrastes. Los piquillos aportan dulzor y una textura tierna; los mejillones, el punto ácido del escabeche. La lechuga y el tomate añaden frescura a un relleno en el que las sardinillas tienen bastante presencia.

Es una preparación que encaja en los días en los que se llega tarde a casa o no apetece cocinar. Apenas exige lavar y cortar las verduras, abrir las conservas y montar las capas antes de llevarlas a la mesa.

Aunque se presenta como una cena de otoño, puede prepararse en cualquier época del año. Ninguno de sus ingredientes obliga a esperar a una temporada concreta y buena parte de ellos se pueden tener habitualmente en la despensa.

El orden de las capas

En este sándwich, colocar bien los ingredientes ayuda a que el relleno no se deslice al cortarlo. La primera capa lleva los pimientos y las sardinillas; la segunda reúne la lechuga, el tomate y los mejillones.

Las doce rebanadas de la receta permiten montar cuatro sándwiches de tres panes cada uno. Para que resulten cómodos de comer, conviene repartir el relleno por toda la superficie y evitar que se acumule en el centro.

Los pimientos se pueden abrir y extender antes de añadir el pescado. Si las sardinillas son pequeñas, basta con colocarlas una junto a otra; si son más grandes, se pueden separar con cuidado para distribuirlas mejor.

El tomate funciona mejor en rodajas finas. Unas rodajas demasiado gruesas elevan el segundo piso y hacen que los mejillones queden menos sujetos entre el resto de los ingredientes y la tapa de pan.

Los palillos ayudan a mantener la estructura durante el corte. Se pueden dividir los sándwiches en dos triángulos o hacer dos cortes diagonales para obtener cuatro porciones más pequeñas.

Escurrir sin resecar

El exceso de líquido es el principal detalle que hay que controlar. Si los pimientos llegan al pan con parte del líquido del bote o los mejillones conservan demasiado escabeche, las rebanadas se empapan rápidamente.

No se trata de dejar el relleno seco. Basta con escurrir las conservas antes de montarlo y dejar que pierdan el líquido sobrante mientras se preparan las verduras.

La lechuga también debe estar bien seca después de lavarla. Si las hojas son muy grandes, se pueden cortar para ajustarlas al tamaño del pan y evitar que arrastren otros ingredientes al dar el primer bocado.

Con el tomate conviene hacer una comprobación similar. Cuando suelta mucha agua al cortarlo, se puede dejar escurrir brevemente antes de colocarlo sobre la lechuga.

Estos pequeños ajustes permiten conservar la jugosidad del relleno sin que el pan pierda su consistencia antes de llegar a la mesa. Por el mismo motivo, interesa montar el sándwich justo antes de comerlo.

Sándwich de piquillos y sardinillas 2 latas de sardinillas

1 lata de mejillones en escabeche

1 bote de pimientos del piquillo

12 rebanadas de pan de molde

2 tomates

4 hojas grandes de lechuga u hoja de roble

Sal, si hace falta

1 ramita de perejil, opcional Paso 1 Prepara las verduras. Lava los tomates y córtalos en rodajas finas. Lava la lechuga y sécala bien. Pica el perejil si vas a utilizarlo. Paso 2 Escurre las conservas. Retira el exceso de líquido de los pimientos, las sardinillas y los mejillones. Abre los piquillos para poder extenderlos sobre el pan. Paso 3 Monta las bases. Coloca cuatro rebanadas de pan sobre una tabla. Reparte los pimientos y distribuye las sardinillas por encima. Paso 4 Forma el segundo piso. Cubre cada base con una rebanada de pan. Añade la lechuga, el tomate y los mejillones. Termina con el perejil picado, si lo usas. Paso 5 Comprueba la sal. Las conservas ya aportan sal. Añade una pequeña cantidad al tomate únicamente si lo consideras necesario. Paso 6 Cierra los sándwiches. Coloca las cuatro rebanadas restantes y presiona suavemente para asentar el relleno. Paso 7 Corta y sirve. Sujeta con palillos y corta cada sándwich en dos o cuatro triángulos. Sírvelos recién hechos.

Qué pan elegir

El pan de molde permite preparar la receta sin encender ningún aparato. Su textura blanda facilita el corte, aunque conviene que las rebanadas tengan suficiente cuerpo para sostener las dos capas.

Si se prefiere un acabado más firme, se puede tostar ligeramente el pan. Un tostado suave ayuda a mantener la estructura sin endurecer demasiado las rebanadas ni hacer que el relleno se salga al morder.

Después de tostarlo, es mejor dejar que pierda el calor antes de montar el sándwich. Así, la lechuga no queda en contacto directo con una superficie caliente.

El pan integral también encaja en esta preparación. La elección dependerá del gusto de cada uno, pero interesa comprobar que se trata de rebanadas flexibles y resistentes, especialmente al utilizar tres por sándwich.

No es necesario incorporar mayonesa ni otra salsa. El tomate, los pimientos y las propias conservas ya aportan humedad, mientras que el escabeche da sabor al conjunto.

Más rellenos para variar

La propuesta de Amanda permite aprovechar las conservas, pero el sándwich también es una forma de dar salida a ingredientes que ya están preparados. El pollo asado, por ejemplo, se puede combinar con tomate, canónigos y un poco de mostaza.

En esa combinación, unas láminas finas de manzana verde aportan un punto ácido y crujiente. Lo que permite ahorrar tiempo es partir de pollo ya cocinado; si hay que asarlo desde cero, la preparación deja de ser tan rápida.

Otra posibilidad es reunir pavo, pera y roquefort. La fruta suaviza el sabor intenso del queso, que conviene repartir en pequeñas cantidades para que no domine todo el relleno.

Para una versión con verduras, el hummus puede servir como base junto con aguacate, zanahoria rallada y pepino. Este último debe escurrirse bien para evitar el mismo problema de humedad que puede aparecer con el tomate.

Conviene distinguir entre una preparación rápida y una que pueda calificarse de ligera o saludable sin más matices. La cantidad de pan, el relleno y las salsas influyen en el resultado; utilizar conservas o verduras no basta por sí solo para definir el conjunto.

En la receta de Amanda, revisar la sal antes de añadir más es especialmente útil. Las sardinillas y los mejillones ya vienen condimentados, por lo que el tomate puede no necesitar ningún aliño adicional.

Si hay que adelantar parte de la cena, se pueden dejar las verduras lavadas y las conservas escurridas, guardadas por separado en recipientes adecuados dentro de la nevera. El pan se reserva para el último momento, cuando solo queda repartir el relleno y cortar.