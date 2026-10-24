Yolanda Díaz, 55 años, sobre su juventud: "Me fui de casa con 22 y trabajé limpiando casas, poniendo copas y haciendo fotocopias"

Yolanda Díaz es una de las figuras más conocidas de la política española. Sin embargo, aunque su actividad institucional la mantiene habitualmente en el foco mediático, son menos frecuentes las ocasiones en las que la hemos visto hablar de su vida privada o en las que ha recordado cómo fueron esos primeros años antes de dedicarse a la política.

Nacida en Fene, A Coruña, la Ministra de Trabajo y Economía Social creció en una familia vinculada al sindicalismo. Su padre Suso Díaz, fue un histórico dirigente de Comisiones Obreras y ocupó la secretaría general de la organización en Galicia entre 1992 y 2000.

De ahí que la política y los asuntos laborales formaran parte de su entorno familiar desde sus primeros años. Durante su juventud, Díaz se trasladó a Santiago de Compostela, donde cursó sus estudios y desempeñó distintos trabajos.

Fue precisamente sobre esta etapa de su vida sobre la que hablaba años atrás en una entrevista concedida a El País Galicia. En aquella conversación repasó sus primeros empleos, sus intereses académicos y algunas de sus experiencias personales.

Se independizó con 22 años

Aunque finalmente se decantó por el Derecho, los planes de Yolanda Díaz cuando era más joven iban por otro camino. "De mayor quería ser filóloga. Hice Derecho y cuando deje la política quiero estudiar Filosofía", contaba al citado medio.

Pero los libros no fueron su única ocupación durante aquellos años. Mientras estudiaba la carrera, también tuvo que sacar tiempo para trabajar, pasando por empleos muy diferentes y conociendo de primera mano lo que suponía quedarse sin trabajo.

"He estado en el paro. Me fui de casa con 22 años. Hice la carrera trabajando y sé lo que es el paro. Puse copas en Santiago, hice fotocopias y limpié casas", recordaba entonces.

Así, entre las clases de la universidad y sus jornadas de trabajo, Díaz fue completando sus estudios en Santiago de Compostela, una etapa bastante alejada de los cargos políticos que ocuparía años después.

Su visión de la política

Pero aquella conversación también dejó espacio para hablar de su experiencia como mujer en la política, un terreno en el que, según reconocía entonces, todavía quedan muchas barreras por superar. "Hay muchísimo machismo en la política. El sistema político nos echa para atrás. La sociedad es patriarcal y las mujeres estamos cosificadas", afirmaba Díaz.

Una realidad que, a su juicio, también influye en la manera de hacer política. "La vida municipal cambiaría si fuera dirigida por mujeres", aseguraba.

Tampoco pasaba por alto el precio personal que, según su experiencia, suponía dedicarse a la vida pública. "Hay que luchar mucho para conseguir cosas pequeñas y que exigen un enorme sacrificio de la vida personal", reconocía.

Y cuando la conversación giró hacia su propia personalidad, no necesitó demasiadas palabras para definirse: "Soy muy obstinada. Algunos dicen que también es una virtud".

Cómo la ve su familia

Su familia también ha tenido un lugar en algunas de sus entrevistas, en las que ha dejado pequeñas pinceladas de cómo fue crecer en casa y de la relación que mantiene con los suyos.

Una de esas anécdotas la compartió con Thais Villas durante su paso por El Intermedio, de laSexta, cuando recordó que, por muchos años que pasen, hay cosas que no cambian dentro de una familia.

"Soy la pequeña en una familia de hombres. Para ellos sigo siendo 'la nena'", contaba Díaz. Una forma cercana de referirse a ella que, según contó, se ha mantenido con los años y que deja entrever cómo era esa relación familiar, lejos de su actividad política.